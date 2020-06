New Pokemon Snap: fotografali tutti su Nintendo Switch

Durante l'evento Pokémon Presents sono state svelate numerose novità riguardanti l'universo dei mostriciattoli tascabili. Tra gli annunci riservati al mondo Mobile e l'attenzione dedicata all'uscita della prima parte del Pass di Espansione di Pokémon Spada e Scudo, a catturare lo sguardo dei fan di vecchia data è stato il trailer di presentazione di New Pokémon Snap. L'atipico esperimento uscito originariamente su Nintendo64, a cavallo tra il 1999 e il 2000, riveste nella sua semplicità un ruolo molto importante all'interno della storia del brand. Sebbene fosse uno spin-off, Pokémon Snap fu infatti tra i primi titoli della serie ad approdare su console fissa e a proporre numerosi mostriciattoli renderizzati in 3D. Starà quindi a Bandai-Namco, a cui è affidato lo sviluppo, raccogliere questa pesante eredità e trasportarla su Nintendo Switch.

Pokémon Snap: un safari virtuale

Per quanto le informazioni sul seguito di prossima uscita siano ancora pochissime, le immagini mostrate confermano che New Pokémon Snap manterrà intatta la struttura ludica del suo predecessore. Si tratterà quindi di un rail shooter dove il compito principale, piuttosto che sparare, sarà quello di fotografare Pokémon all'interno del loro habitat naturale. Il giocatore non avrà diretto controllo sugli spostamenti, che seguiranno dei percorsi predefiniti, ma potrà modificare liberamente l'inquadratura per "catturare" i mostriciattoli con degli scatti fotografici.

Una premessa molto semplice, una sorta di safari interattivo, che però introduceva alcuni elementi in grado di espandere notevolmente le potenzialità del gameplay. Innanzitutto era presente un sistema di valutazione di ogni singola foto che prendeva in considerazione vari parametri come la centralità del soggetto rispetto all'obiettivo, o magari l'azione in cui era stato immortalato il Pokémon. Inoltre, progredendo all'interno dei 7 livelli disponibili, venivano messi a disposizione del giocatore numerosi strumenti per interagire con la fauna: il giocatore poteva attirare allo scoperto i mostri con del cibo, stordirli con delle pester ball o magari svegliarli con il pokéflauto, garantendo così una buona varietà di situazioni e una discreta rigiocabilità di ogni singolo livello.

Cosa aspettarsi da New Pokémon Snap

Dal breve trailer di presentazione è impossibile dire quanto dell'impalcatura ludica originale tornerà in New Pokémon Snap: oltre alla visuale in prima persona che metterà al centro dell'inquadratura il mirino fotografico, e la presenza delle rotaie che imporranno degli spostamenti obbligati, poco altro è stato mostrato. Benché molti Pokémon vengano colti nell'azioni di mangiare delle mele, le modalità di interazione con i mostri sono ancora tutte da scoprire, così come il numero totale di scenari che andranno a comporre l'offerta della produzione.

Nonostante l'idea alla base di Pokémon Snap possa risultare intrigante ancora oggi, la buona riuscita del progetto dipenderà interamente dalla varietà di situazioni differenti che gli sviluppatori sapranno integrare nelle meccaniche di gameplay. È lecito attendersi quindi una maggiore varietà di scenari rispetto al capitolo del Nintendo64, magari con diramazioni nei percorsi, e tanti nuovi strumenti e possibilità di interazione con l'ambiente circostante. Fondamentale poi sarà il numero totale di Pokémon proposti: uno dei punti deboli del primo episodio era proprio la scarsa longevità dettata dalla limitata varietà di mostri fotografabili, e oggi, con numerose generazioni di creature disponibili, è legittimo pretendere un "fotodex" ben più espanso.

Prime impressioni

A colpire positivamente è la qualità del motore grafico, in grado di ricreare dei paesaggi naturali di ottima fattura. Così come Pokémon Snap impressionava per la sua resa grafica sulla macchina a 64 bit di Nintendo, il suo successore potrebbe rendere giustizia all'universo Pokémon anche su Switch. Dalla vegetazione agli effetti di rifrazione di luce sulla superficie dell'acqua, passando ai modelli poligonali e alle loro animazioni, tutto sembra sfruttare al meglio le potenzialità dell'hardware ibrido che tra l'altro potrebbe rivelarsi la scelta migliore per ospitare un rail shooter.

L'impostazione in prima persona con spostamenti automatici si sposa perfettamente con l'implementazione del giroscopio e dei sensori di movimento e, inoltre, un impianto mordi e fuggi come quello di Snap potrebbe trovare la sua dimensione più compiuta nell'immediatezza di una console portatile. Da non sottovalutare poi le possibilità di interazione online che al giorno d'oggi potrebbero essere integrate all'interno di Snap: così come la riedizione del 2007 all'interno della virtual Console della Wii permetteva la condivisione dei propri scatti con altri utenti, non sorprenderebbe vedere riposta una buona attenzione al lato "social" dell'esperienza. Bandai Namco ha quindi tra le mani un titolo dal grande potenziale: non solo perché raccoglie l'eredità di uno degli episodi più amati tra i fan ma anche perché New Pokémon Snap ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo punto di riferimento all'interno degli esperimenti ludici dedicati al brand di Nintendo.