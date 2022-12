Nightingale: tra regni misteriosi e creature da brivido

Produzioni come Star Wars Jedi Survivor e Death Stranding 2 (allacciate il BB Pod e leggete la nostra anteprima di Death Stranding 2) hanno dato spettacolo ai Game Awards 2022, mettendo forse un po' in ombra i giochi meno in vista ma non per questo poco ambiziosi o meritevoli d'attenzione. Tra questi c'è sicuramente il Nightingale di Inflexion Games, un titolo survival crafting con elementi RPG e mondo condiviso, fondato in prevalenza sul piacere dell'esplorazione, degli scontri in co-op e sull'utilizzo di carte dai prodigiosi poteri (la precedente anteprima di Nightingale è a un click di distanza). La presentazione per la stampa a cui abbiamo assistito, in altre parole, ci ha dato la possibilità di raccogliere informazioni più dettagliate su quest'esperienza attualmente in sviluppo presso un collettivo formato da veterani dell'industry.

Una storia alternativa

A capo del progetto Nightingale - attualmente seguito da più di 100 persone - c'è Aaryn Flynn, che ha dato un contributo fondamentale all'evoluzione del gaming made in Bioware, la leggendaria software house che ha accolto molti altri dei suoi colleghi di Inflexion Games. Nello studio fondato quattro anni or sono, che intanto ha ricevuto dei finanziamenti da parte di Tencent, militano creativi che hanno lavorato a franchise come Batman Arkham, Mass Effect, Far Cry, Resistance e Mortal Kombat.

Nel periodo della pandemia, i mondi videoludici sono diventati posti in cui aggregarsi per restare in contatto, da qui l'idea del team di realizzare nuovi luoghi significativi, in grado di ospitare moltitudini di giocatori e di farli sentire adeguatamente ricompensati per aver passato del tempo al loro interno. Nello specifico, questo viaggio fantasy con rimandi all'Età Vittoriana comincia nel 1889 ma non in quello raccontato nei nostri libri di storia. Nella timeline alternativa di Nightingale infatti l'umanità ha condiviso il proprio percorso millenario coi Fae, esseri superiori, dotati di portentosi poteri magici e abituati a considerare gli homo sapiens come una specie meno avanzata, quasi come oggetti con cui giocare. Creati da divinità antichissime e dai poteri inimmaginabili, i Fae sono capricciosi, dissoluti, e mossi da motivazioni imperscrutabili. Inoltre, fanno parte di una civiltà organizzata in Corti, si pensi a quella dell'Estate e a quella dell'Inverno, entrambe guidate da principi, principesse e vari signori. Coloro che sono al di fuori di questa struttura gerarchica invece sono conosciuti come Ronin e non è da escludere il fatto che siano stati propri alcuni di loro a insegnare agli umani l'utilizzo della magia.



Se da un lato infatti questi due popoli si sono odiati e combattuti, dall'altro la nostra specie ha imparato molto dai Fae, sfruttando i loro stessi poteri per ottenere ciò che noi abbiamo raggiunto mediante scienza e scoperte tecnologiche. Cuore pulsante del progresso e degli studi magici, la città di Nightingale ha visto nascere organizzazioni, gilde e i cosiddetti Realmwalker: intrepidi umani capaci di aprire e avventurarsi nei misteriosi portali Fae, così da esplorare interi mondi prima accessibili solo agli esseri superiori.



Tornando a noi, nel 1889 un letale miasma noto come The Pale si abbatte sulla Terra e la cinge in una morsa tossica, facendo collassare persino la rete dei portali e mettendo in fuga milioni di individui. Sperdute nei regni dei Fae, queste povere anime dovranno sopravvivere, costruire fortezze per ospitare altri umani e Realmwalker e, se possibile, fare ritorno alla mitica Nightingale, l'unica a essere al riparo da The Pale per via della magia che la permea.

In sostanza, pur basandosi su di una narrativa emergente e non su un racconto di stampo cinematografico, il titolo di Inflexion Games poggia su di una lore stratificata e ci permetterà di fare la conoscenza di personaggi che speriamo possano rivelarsi all'altezza di ciò che ci è stato raccontato. A tal proposito, la versione early access del gioco (il cui arrivo è previsto in primavera) non ci permetterà di incontrarli tutti e, più in generale, non sarà semplice scovare queste sfuggenti figure.



Al termine di una ricerca a base di indizi, problem solving e un pizzico di mistero però dovremmo riuscire a capire dove risiedono ma niente paura: dopo il primo incontro con uno di questi individui riceveremo una speciale carta per raggiungerlo a piacimento. Ma chi sono quindi queste figure? Alcune di esse sono ispirate a persone realmente esistite, altre provengono dall'universo letterario e infine ci sono quelle partorite dalle menti creative del team.



Per fare qualche esempio, incontreremo una versione attempata di Ada Lovelace (la sua controparte reale è scomparsa in gioventù), che sarà la guida degli scienziati di Nightingale. Per la serie "il nome è tutto un programma", il potente Henry Hyde nasconderà un lato oscuro, in accordo con l'alter ego del Dottor Jekyll, mentre l'originale Loveday Furnis sarà a capo della fazione druidica. A quanto pare questi NPC ci assegneranno particolari quest con ghiotte ricompense, tra l'ottenimento di nuove risorse, schemi e tanto altro. Ad esempio sappiamo che le Realm Cards, di cui parleremo a breve, si potranno creare a patto di avere le relative ricette, acquisibili sia in forma di drop randomici che come premio. È noto inoltre che nel corso del "realm diving" potremo imbatterci in villaggi e avamposti di sopravvissuti, che potremo decidere di aiutare nel momento del bisogno.

I Realmwalker e le loro carte

Il trailer di Nightingale si apre mostrandoci un'antica fortezza scavata nella roccia e un uomo, ben vestito, in procinto di avventurarsi al suo interno. Oltrepassati gli enormi volti di pietra l'esploratore sente delle creature muoversi nell'oscurità, per poi respingere il loro attacco incantando un grosso martello, così da renderlo capace di spazzar via gli assalitori con un singolo colpo. Tra la fame di scoperta del protagonista (giocatore) e l'aura di mistero che pervade i luoghi visitabili, peraltro abitati da ogni sorta di minaccia, il titolo di Inflexion Games mostra sin da subito i muscoli, facendoci dare un'occhiata alla giornata tipo del Realmwalker.

Per cominciare, potremo personalizzare il nostro personaggio con una generosa serie di abiti e senza il timore di non potergli applicare questo o quell'indumento perché limitato a uno specifico sesso. Flynn e i suoi volevano conferire piena libertà ai giocatori e non solo in quest'ambito. Saremo infatti noi a dichiarare la nascita del nostro "Respite Realm", quello cioè a cui faremo ritorno dopo una dipartita e in cui saremo chiamati a costruire la nostra personale abitazione. Potremo scegliere tra una varietà di stili architettonici e persino espandere la struttura - previa l'acquisizione di schemi specifici - fino a ottenere un piccolo palazzo, con scrivanie decorate, sale lussuose e magari un portale nelle vicinanze per saltare in un altro mondo o per permettere a un nostro amico di raggiungerci con più facilità. In aggiunta alla possibilità di condividere il Respite Realm assieme ai nostri compagni, ci verrà permesso di realizzare delle vere e proprie reti di portali, le vie per lanciarsi su valli verdeggianti colorate d'arancio dal tramonto, canyon sorvolati da dirigibili, castelli, villaggi dall'aura spettrale o zone costiere, scenari questi raffigurati nelle immagini mostrateci dal team di sviluppo.



Più ci si addentrerà in uno specifico regno - non mancando di affrontare avversari inattesi - e maggiori saranno le ricompense per il Realmwalker. In questo mondo condiviso, come ben sottolineato dal video di gameplay, ci si potrà dare anche alla pesca, raccogliere minerali col fidato piccone e costruire strumenti per la coltivazione degli alberi. In altre parole, tra gli addetti alla manutenzione degli oggetti (che si andranno a degradare nel tempo), gli impavidi guerrieri e i patiti delle costruzioni, un gruppo di Realmwalker potrebbe dividersi i compiti e formare una vera e propria compagnia.

Proprio per dar spazio all'aspetto cooperativo, Flynn e i suoi non hanno previsto, almeno per il momento, una componente PvP. Gli addetti ai lavori invece hanno svolto un attento lavoro di bilanciamento per permettere ai lupi solitari di affrontare un'esperienza non proibitiva. Anche per questo motivo, a ogni morte si manterranno gli oggetti equipaggiati, mentre quelli perduti nello scontro, perché contenuti nello zaino, potranno essere recuperati.



Un altro elemento cruciale alla base dell'intera esperienza è da ricercarsi nelle Realm Cards, che andranno a influenzare il tipo di mondi che andremo a visitare: determineranno i biomi presenti nel reame, le condizioni atmosferiche, le creature, la varietà di strutture e potranno perfino applicare buff al protagonista e debuff ai nemici o viceversa. Gli alleati Realmwalker avranno la possibilità di scegliere alcune delle dozzine di carte disponibili per "mettersi in società" e combinarle, al fine di generare risultati imprevedibili.

Per saggiare la varietà dei risultati ottenibili non possiamo far altro che aspettare di poter mettere le mani sul gioco ma gli ambienti in Unreal Engine 5 apparsi nelle sequenze filmate ci fanno ben sperare in tal senso. Dotati di una superficie vicina ai due chilometri quadrati, i regni si potranno sorvolare con l'ausilio di ombrellini in stile Mary Poppins, mentre le pareti rocciose si dovranno scalare con strumenti appositi. In attesa di scoprire quali altri diavolerie andremo a utilizzare - soprattutto quelle magiche - sappiate che i creativi non escludono di introdurre delle cavalcature in futuro, così da facilitare ulteriormente l'esplorazione.

Tra dubbi e bellezze

L'Art Director di Nightingale ci ha detto che le atmosfere del gioco somiglieranno a un mix tra La Mummia di Sommers e i film di Indiana Jones. Il mistero e perfino un pizzico di elementi orrifici non mancheranno - si pensi alla scena del video in cui l'orrida Arpia ruggisce nel cuore della notte - ma l'esperienza farà di tutto per regalare risate, viste spettacolari e momenti memorabili. Da qui la scelta di riscrivere il background di alcune creature e di finalizzare uno stile visivo assolutamente gradevole ma non tendente al realismo in tutto e per tutto.

Sia per il sistema d'illuminazione che per il livello di dettaglio delle ambientazioni, l'utilizzo del motore grafico di Epic Games è palese e ben si sposa coi personaggi e gli esseri che popolano il mondo. A questo proposito, l'imponente bestia di forma equina e teschio d'uccello o il gigante delle foreste, entrambi apparsi nel video di gameplay, non ci attaccheranno in automatico, e anzi ci è stato confermato che il colosso barbuto potrebbe diventare un nostro amico e addirittura darci delle ricompense.



Se decidessimo però di attaccarlo, la situazione cambierebbe velocemente e ci troveremmo di fronte a un problema di notevoli dimensioni. Nel caso delle arpie o dell'orrida bestia zannuta alla fine del trailer, invece, ci aspettiamo una più classica reazione da mostro assetato di sangue, a prescindere dalle nostre intenzioni. Dalle armi da fuoco, fino a quelle corpo a corpo - che saranno potenziabili tramite la magia - potremo affrontare gli scontri in molti modi ed è un peccato che a tutto ciò sia stato dato uno spazio molto limitato nel filmato (come pure nella presentazione).

In altre parole, sia in materia di varietà delle quest, che riguardo l'efficacia ludica e scenica delle battaglie, allo stato attuale non possiamo dire molto. La lore alla base di Nightingale e le possibilità in seno all'uso delle Realm Cards, la cui bontà al momento resta tutta da verificare, ci spingono in ogni caso ad attendere con un certo interesse le prossime novità in merito al progetto, che visti anche i veterani coinvolti potrebbe rivelarsi una bella sorpresa di questo 2023 ormai alle porte.