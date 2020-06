Odin Valhalla Rising: quello che sappiamo sul nuovo MMORPG norreno

Annunciato nell'ottobre del 2019 con un succinto ma interessante teaser , Odin Valhalla Rising è un MMORPG che punta a sfidare la concorrenza con la potenza grafica dell'Unreal Engine 4 e un gameplay di ultima generazione. Dopo un lungo periodo di silenzio, il team di Lionheart Studio è tornato con un nuovo trailer che ha svelato il mondo di gioco, le classi che interpreteremo e soprattutto il sistema di combattimento. Qualche giorno fa lo studio ha inoltre confermato di aver stretto un accordo col publisher in Kakao Games, etichetta già nota per la pubblicazione di Black Desert Online. Tutti gli elementi mostrati ci sono sembrati accattivanti, anche se non è ancora facile sbilanciarsi con valutazioni sul carattere della produzione. Vediamo allora di analizzare nel dettaglio tutte le informazioni che abbiamo su questo nuovo titolo, per soppesare il suo potenziale nel quadro del genere di riferimento.

Ambientazione, classi e sistema di esplorazione

Una rapida rassegna dei contenuti pubblicati sul sito ufficiale (in lingua coreana e dunque difficile da esaminare nel dettaglio) ci permette innanzitutto di delineare il contesto narrativo del titolo, ambientato tra le maglie della mitologia norrena: tra le zone che potremo visitare vengono quindi citate Midgard, Jotunheim, Alfheim, Niffelheim ed un luogo misterioso denominato Void Corps.



Alfheim viene presentata come una fitta foresta abitata da mostruose entità capaci di mimetizzarsi nella vegetazione, mentre Niffelheim è stata interpretata come una gigantesca valle immersa nella neve. Ciascuno dei vari regni ci è sembrato in grado di catturare l'essenza dell'universo a cui si ispira, benché siano ancora troppo poche le immagini e le sequenze video per esprimere un giudizio critico sulla qualità del contesto.

Sono state inoltre svelate le classi dei personaggi, che per ora sembrano comprendere il classico "quartetto ruolistico" composto da Warrior, Sorceress, Rogue e Priest. Ad un semplice esame del character design possiamo affermare che, escluso il guerriero, le altre classi non sembrano essere perfettamente in armonia con lo stile occidentale del mondo che Lionheart Studio intende proporre al pubblico, una scelta artistica probabilmente dovuta al mercato riferimento della produzione, ossia quello orientale.



Sia il video di un anno fa che quello uscito recentemente hanno mostrato delle interessanti rielaborazioni dell'immaginario norreno, soprattutto per ciò che riguarda le creature che popoleranno il mondo di Odin Valhalla Rising: il materiale mostrava un branco di temibili worg nonché un gigantesco troll che imbracciava minaccioso il tronco di un albero. E' inoltre probabile che faranno la loro comparsa anche le divinità del pantheon nordico, dato che nell'ultimo trailer è apparso quello che sembra essere il dio del tuono Thor. Ancora non confermata è invece la presenza di Freia, che tuttavia potrebbe essere l'avvenente donna mostrata nel video pubblicato a maggio.

Diamo ormai per scontata l'apparizione del colossale Serpente Jormungandr, anche se dalla poche immagini non è ancora chiaro quale sia il suo ruolo nell'economia del MMORPG. L'ambientazione mostrataci nelle sequenze di gioco risulta abbastanza varia, e comprende sia spazi civilizzati come villaggi in perfetto stile nordico, sia luoghi più selvaggi come le ampie praterie di Midgard, brughiere spettrali e deserti sterminati. Sembra inoltre che la struttura delle mappe offrirà ai giocatori una certa verticalità, permettendo loro di arrampicarsi lungo il fianco scosceso delle montagne per raggiungere aree sopraelevate.



Se così fosse, sarebbe una gradita novità nell'universo dei MMORPG, un genere che di rado ha mostrato grandi guizzi creativi nel rapporto tra world building e gameplay. Abbiamo infine notato la presenza di cavalcature terrestri controllabili dai giocatori, mentre non è ancora chiaro se sarà possibile conquistare e controllare alcune aeree mostrate nelle sequenze di gioco, magari inserendo nell'impasto ludico una leggera componente gestionale.

Gameplay delle classi, comparto tecnico e dubbi sul sistema di progressione

Per ciò che concerne il sistema di combattimento, Odin Valhalla Rising sembra offrire uno stile di gioco molto più improntato all'action rispetto ai MMORPG classici. Dai pochi secondi di gameplay mostrati al pubblico si evince la presenza di abilità con effetti ad area, e la possibilità di adottare una buona gamma di approcci combattivi in base alla classe scelta, secondo le routine classiche del genere.

Se il warrior sembra quindi improntato al combattimento corpo a corpo, il rogue pare invece un esperto di attacchi dalla distanza grazie anche alla possibilità di adoperare un agile salto per allontanarsi dalle situazioni troppo concitate. I caster puri sembrano essere più portati per il crowd control ed il supporto: la sorceress è in grado di congelare i nemici sul campo, mentre il priest pare capace di evocare un albero bianco, forse una manifestazione di Yggdrasill.



Non è ancora chiaro se ognuna di questa classi rientrerà in uno degli archetipi tradizionali dei giochi di ruolo(tank, dps e healer), ma sembra uno scenario piuttosto probabile. Dato il trend dei recenti MMORPG di stampo action, è del tutto possibile che ogni classe sarà autosufficiente ma allo stesso tempo in grado di lavorare in sinergia con le altre.

Non ci sono ancora informazioni concrete per ciò che riguarda il sistema di progressione dei personaggi e, più in generale, per quanto concerne le caratteristiche gameplay in generale. Il fatto che il gioco sia stato pensato per il mercato sudcoreano e che il publisher sia lo stesso di Black Desert Online, tuttavia, fa presagire la possibilità di trovarsi di fronte ad un titolo con un'elevata componente di farming e grinding, in cui sarà necessario spendere un considerevole numero di ore per arrivare all'endgame.



Si tratta di speculazioni che ad oggi non possiamo confermare, ma che tuttavia vi suggeriamo di tenere in conto qualora decidiate di seguire lo sviluppo di Odin Valhalla Rising. La release è prevista sia per il mercato PC che per quello mobile, mentre non si hanno notizie di un eventuale lancio su console. Il titolo verrà pubblicato inizialmente solo per il mercato sudcoreano e solo successivamente per quello internazionale, ed è probabile che in questa transizione, così come è avvenuto per altri MMORPG pensati per un'audience orientale, Lionheart Studio cercherà di bilanciare le meccaniche di gioco per incontrare i gusti del pubblico occidentale.