One Piece Odyssey: gameplay e combat system, cosa c'è da sapere

Nonostante il Summer Game Fest 2022 sia stato indubbiamente meno esplosivo di quanto avessimo preventivato, lo show allestito da Geoff Keighley ha comunque puntato i riflettori su una manciata di titoli piuttosto attesi (per tutti i dettagli correte a leggere il riassunto completo del Summer Game Fest 2022). Tra questi ha trovato spazio anche ONE PIECE ODYSSEY, coloratissimo RPG annunciato lo scorso marzo da Bandai Namco e tuttora sprovvisto di una data di lancio. In attesa che il prodotto sbarchi su PC, Xbox Series X|S e console della famiglia PlayStation, abbiamo analizzato i nuovi asset diffusi in rete dal colosso nipponico, al fine di comprendere cosa dovremmo aspettarci dalla prossima avventura dei chiassosi Pirati di Capello di Paglia.

Dispersi sull'isola di Waford

Se in origine Bandai Namco aveva preferito non divulgare troppe informazioni sul canovaccio narrativo di ONE PIECE ODYSSEY, limitandosi a specificare che all'inizio della campagna Luffy e i suoi sottoposti si imbatteranno in una tremenda tempesta che li farà per giunta disperdere su un'isola misteriosa, di recente abbiamo appreso i primi dettagli sui personaggi inediti e soprattutto abbiamo potuto osservare il filmato introduttivo del tie-in.

Mostrato in occasione del Summer Game Fest, il nuovo trailer ha infatti svelato che durante il viaggio lungo la Rotta Maggiore, i Pirati di Cappello di Paglia scruteranno all'orizzonte un'isola caratterizzata da torri vertiginose e da una bizza luce puntata verso il cielo, il che susciterà immediatamente l'implacabile curiosità e sete di avventure che ha sempre contraddistinto il capitano. Subito dopo l'avvistamento, però, dei cumulonembi dalla forma insolita avvolgeranno l'isola, mentre un'improvvisa Knock Up Stream (la gigantesca esplosione d'acqua utilizzata per raggiungere l'Isola nel Cielo nel corso della saga di Skypiea) catapulterà la Thousand Sunny e il suo equipaggio in una terrificante tempesta di fulmini che a primo acchito non sembrerebbe affatto naturale. Anche perché una singolare sequenza del filmato ci ha permesso di osservare brevemente una struttura ad alta tecnologia e nascosta tra le nuvole, che pertanto ipotizziamo possa essere legata al subitaneo mutamento del clima. Tornando alla ciurma, se il buon Franky non esiterà nemmeno un istante a ricorrere al Coup de Burst per uscire il prima possibile dalle nuvole, Zoro e gli altri dovranno dare sfoggio delle loro abilità speciali per eliminare i numerosi ostacoli incontrati tra le suddette, come ad esempio gli immensi blocchi di ghiaccio che rischieranno di distruggere il brigantino.



Purtroppo il trailer non mostra anche l'atterraggio della Thousand Sunny sull'isola con le torri, ma una scena ambientata nella Foresta Meridionale e avente per protagonista il solo Luffy ci spinge a credere che l'equipaggio si ritroverà inizialmente separato. Nella suddetta, inoltre, il ragazzo di gomma si direbbe intento a seguire un uomo nerboruto e misterioso, il cui nome dovrebbe essere Adio Suerte. Caratterizzato da una folta chioma azzurra e da tatuaggi tribali su ambedue le braccia, sul personaggio creato dallo stesso sensei Oda sappiamo soltanto che sarà un avventuriero e che fungerà da guida per i Pirati di Cappello di Paglia. Il suo sguardo poco rassicurante potrebbe però nascondere delle intenzioni tutt'altro che amichevoli.

Mentre l'esploratore finirà sull'isola di Waford in seguito a un naufragio, la piccola Lim dovrebbe essere invece un abitante del posto e sul suo conto sappiamo già che, durante una passeggiata in riva al mare, si imbatterà per puro caso nel cappello di paglia di Luffy, che in un secondo momento restituirà al suo legittimo proprietario. Per il momento Banco Namco e lo sviluppatore ILCA non hanno voluto svelare altro sul ruolo che la fanciulla ricoprirà nella vicenda, ma in compenso il nuovo trailer ha confermato che Lim potrà contare su un portentoso potere in grado di manipolare a suo piacimento la natura di Waford: a tal proposito, una scena ha rivelato che in quelle circostanze i suoi occhi solitamente verdi diverranno di colpo rossi. Chissà che proprio la ragazzina e le sue straordinarie capacità non possano essere al centro della nuova storia imbastita dallo stesso Eiichiro Oda.

Le basi del combat system

A distanza di mesi dall'annuncio ufficiale del tie-in, Bandai Namco si ostina ancora a non mostrare in azione il sistema di combattimento di ONE PIECE ODYSSEY, che ricordiamo sarà rigorosamente a turni. Ciononostante, una minuziosa analisi degli screenshot pubblicati sul sito ufficiale giapponese del tie-in ci ha comunque consentito di far luce sulle meccaniche fondamentali del gameplay.

Abbiamo innanzitutto scoperto che agli scontri prenderanno parte un massimo di quattro combattenti, che tuttavia non saranno schierati l'uno accanto all'altro; a differenza di quanto accadere nella stragrande maggioranza dei giochi di ruolo a turni, Luffy e compagni potranno assumere delle vere e proprie formazioni, che con tutta probabilità incrementeranno la resistenza dei personaggi più vulnerabili e valorizzeranno le abilità di cecchino di Usopp. Indipendentemente dalla posizione adottata sul campo di battaglia e dalla vicinanza al nemico, nei loro rispettivi turni i nostri pirati preferiti avranno la facoltà di sferrare degli attacchi normali, ricorrere agli oggetti collocati nell'inventario o in alternativa consumare i propri TP per scatenare il potere delle skill speciali. Osservando il menu delle abilità abbiamo realizzato non solo che le mosse iconiche di Sanji e compagnia cantante presenteranno un costo sempre indicato sul lato destro dello schermo, ma addirittura i loro singoli effetti avranno delle buone probabilità di infliggere degli stati alterati ai bersagli, come ad esempio il sanguinamento, lo stordimento, e così via.



Ad ogni modo, l'efficacia degli attacchi sarà regolamentata dal classico sistema della morra cinese, che in questo caso dividerà mostri e pirati in tre diverse categorie: guerrieri abili nel corpo a corpo, spadaccini e lottatori specializzati nella lotta a distanza. Di conseguenza, se gli spadaccini come Zoro e Brook risulteranno in vantaggio contro i combattenti melee, arieti del calibro di Luffy e Sanji potranno invece sopraffare con facilità gli attaccanti a lungo raggio.

Proseguendo, è emerso che durante le fasi di lotta i personaggi in condizioni critiche tenderanno a entrare in una modalità caratterizzata da un'aura rossa e che donerà loro un power-up temporaneo, similmente a quanto accadeva in Dragon Quest VIII e Dragon Quest XI con lo stato di Tensione e la modalità Pimpante (correte a rileggere la nostra recensione di Dragon Quest XI). Tuttavia, poiché ILCA non ce ne ha ancora illustrato l'esatto funzionamento, non sappiamo se questo stato avrà una durata limitata, né conosciamo le precise condizioni di innesco.



In particolari condizioni non meglio specificate, i Pirati di Cappello di Paglia potranno infine ricorrere alle spettacolari Arti Kizuna (o Legame), che come suggerito nella nostra precedente anteprima di ONE PIECE ODYSSEY li spingeranno a colpire simultaneamente lo stesso obiettivo.

A proposito della componente esplorativa, i nuovi asset a nostra disposizione suggeriscono che ONE PIECE ODYSSEY ci metterà spesso dinanzi a enigmi e puzzle ambientali, che talvolta potremo superare soltanto ricorrendo alle sorprendenti abilità della ciurma. Se per esempio il tempio immortalato dall'ultimo trailer ci costringerà a interagire con un macchinario elettrico, al fine di alimentare l'apertura delle porte, altre occasioni ci chiederanno invece di utilizzare Franky per costruire dei ponti con cui attraversare burroni e creare quindi dei percorsi alternativi.