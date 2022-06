Outriders Worldslayer: un primo sguardo all'Endgame in anteprima

Disponibile per Pc PS4 Xbox One PS5 Stadia Xbox Series X

Mancano solo due settimane all'approdo sugli scaffali digitali delle principali piattaforme di Worldslayer, la prima espansione ‘premium' di Outriders che mira ad ampliare l'offerta contenutistica del looter shooter di People Can Fly grazie a una campagna inedita e a una attività endgame completamente nuova e differente rispetto alle Spedizioni. Dopo averci fatto toccare con mano parte della campagna di Outriders Worldslayer, che non sembra spostare gli equilibri, il team di sviluppo ci ha permesso di scoprire in anteprima tutte le novità a tema Trial of Tarya Gratar, la modalità endgame che sembra essere la portata principale del DLC. Scopriamo quindi tutti i segreti della sfida che metterà a dura prova anche gli Outrider più preparati.

L'endgame definitivo

Con Worldslayer, People Can Fly non ha voluto limitarsi a una banale espansione della modalità endgame inclusa nella versione base del suo sparatutto, ma ha deciso di creare qualcosa di completamente nuovo e potenzialmente in grado di intrattenere i giocatori per molto più tempo, senza la frustrazione derivata dal tempo di completamento e dalla carenza di loot, due delle più grandi criticità delle Spedizioni solo parzialmente risolte con New Horizons.

La Prova di Tarya Gratar non è un agglomerato di missioni che si possono avviare singolarmente, ma un'unica attività di gioco ambientata in una mappa liberamente esplorabile, a patto di fare a pezzi chi si frappone tra noi e le varie porte che ci conducono fino al cuore di queste rovine di Enoch che sembrano racchiudere pericolosi segreti.



Ma perché ci troviamo lì? Beh, in questo caso la risposta non ci è stata data per ovvie ragioni, dal momento che il team di sviluppo ha deciso di introdurre una modalità endgame che, proprio come le Spedizioni, fosse coerente con tutto il resto dal punto di vista narrativo e avesse quindi dei forti legami con gli avvenimenti finali della campagna di Worldslayer.

Tutto ciò che sappiamo, quindi, è che sbloccheremo l'accesso a questo pericoloso luogo con il completamento dell'avventura che ci contrapporrà a Ereshkigal, l'antagonista dai folti capelli rossi e dalla pelle blu che abbiamo conosciuto in occasione del reveal dell'espansione. All'ingresso delle rovine vi sarà un hub centrale con tutti i principali NPC, così che i giocatori possano avere a loro disposizione quegli strumenti utili tanto al potenziamento quanto alla personalizzazione estetica. Una volta pronti, le porte del lungo dungeon si apriranno di fronte agli Outrider, dando il via a un'avventura le cui sfumature cromatiche dipenderanno dall'ora in cui si avvierà l'attività, vista la presenza del ciclo giorno/notte. L'impostazione della Prova di Tarya Gratar è molto semplice, poiché si tratta a tutti gli effetti di una missione ambientata in un ampio dungeon formato da percorsi principali e altri secondari, alcuni dei quali conducono a boss fight extra che garantiscono un po' di bottino aggiuntivo.



E proprio il loot è uno degli elementi centrali dell'esperienza, poiché gli sviluppatori promettono non solo fiumi di oggetti a ogni obiettivo completato, ma anche la possibilità di scegliere, in un certo senso, la natura dei drop: ciascun boss, infatti, lascerà cadere uno specifico pezzo d'equipaggiamento e ad esempio saprete già a chi fare la festa nel caso in cui voleste un casco nuovo di zecca.

Nuovi nemici e tanto loot

A proposito di loot, la Prova di Tarya Gratar sarà il perfetto terreno di prova per chi vuole sperimentare nuove build e renderle più complesse grazie anche ai sistemi di progressione del personaggio introdotti con Worldslayer, ma potrebbe anche essere un'arena in cui sfoggiare la combinazione perfetta dei perk e delle caratteristiche di armi, armature e abilità con cui massacrare qualsiasi minaccia in un batter d'occhio.

Per evidenziare le potenzialità dell'espansione in tal senso, People Can Fly ha mostrato in azione uno dei bonus che troveremo sulle armi leggendarie: Firestorm. Qualsivoglia strumento di morte che monta questo perk può generare una tempesta di fuoco semplicemente vomitando piombo sul bersaglio: un tale potere può trasformare chiunque impugni questo strumento di morte in una macchina da guerra inarrestabile, soprattutto se si tratta di un Piromante.



Ciò lascia ben sperare sulla varietà dell'offerta in termini di personalizzazione della build, poiché un elevato numero di pezzi di equipaggiamento e di abilità da ‘incastonare' al loro interno può garantire ore di divertimento e anche una certa profondità, poiché occorre studiare le sinergie tra le varie componenti dell'inventario del nostro Outrider. Tanta potenza di fuoco può essere scatenata su un gran numero di nemici, dal momento che il bestiario della Prova di Tarya Gratar è davvero ricco e include anche qualche mob inedito.

Oltre ad aver scovato tra le immagini del broadcast l'enorme Behemoth affrontato nella missione iniziale della campagna di Worldslayer, la sfida endgame propone anche due tipologie di nemici mai visti prima. I primi sono gli Shadowbeast, mostruosi quadrupedi che possono mettere a dura prova i guerrieri di Enoch per via della loro capacità di diventare temporaneamente invisibili. Ma non è l'inganno ottico il principale stratagemma di queste creature, poiché il loro asso nella manica consiste nel silenziare per qualche istante le abilità degli Outrider, privandoli così di buona parte del loro potenziale. Sappiate che questi mostri non sono soli, poiché nell'endgame del titolo People Can Fly dovrete vedervela anche con i loro padroni, i Beast Lord, abili cacciatori che sfruttano i loro amici a quattro zampe per cercare nuove prede.



Pur rappresentando il piatto forte dell'offerta, la modalità Prova di Tarya Gratar non è la sola a far parte dell'endgame. Le novità di gameplay come l'aggiunta di nuove difficoltà del mondo e la possibilità di trovare armi di livello ‘Apocalittico' coinvolgeranno l'intera esperienza e potreste acquisire loot più potente giocando (o rigiocando) la campagna originale o completando le vecchie Spedizioni. La carne al fuoco sembra essere tanta e potremo scoprire se questa modalità sia davvero il jolly di People Can Fly a partire dal prossimo 28 giugno 2022, visto che i preorder dell'espansione garantiranno un accesso anticipato di 48 ore.