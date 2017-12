Overkill The Walking Dead: il nuovo gioco degli autori di Payday

La strada del The Walking Dead della Overkill parte nel lontano 2015, quando fu annunciato in prossimità dell'E3. Allora la rivelazione non fu particolarmente sconvolgente, visto che le prime notizie parlavano di un'esperienza pensata anche per la realtà virtuale. Poi, tra rinvii e silenzi radio, del gioco si persero del tutto le tracce.

A maggio di quest'anno il nome di The Walking Dead era saltato fuori giusto in tempo per un altro rinvio, stavolta al 2018. Solo a dicembre, dopo l'apparizione di un countdown sul sito ufficiale, sembrava che il progetto sarebbe uscito allo scoperto per davvero, con tanto di dettagli e periodo d'uscita. Infatti un paio di trailer, uno dedicato al personaggio di Aidan ed un altro al dietro le quinte con gli sviluppatori, ha diradato la nebbiolina che si era assiepata da due anni e mezzo a questa parte. Abbiamo una data, autunno 2018, e sappiamo che il gioco sarà molto ambizioso, soprattutto nel design dei livelli e nell'adattamento dell'avventura per una fruizione in cooperativa. Speriamo solo che queste nuove premesse - con tutta probabilità il titolo ha subito una sorta di "restart" - non rimangano intrappolate nelle entusiastiche parole del team di sviluppo.

Cadaveri ambulanti

Con la serie TV in stato di "marcescenza" e che continua, stagione dopo stagione, a deludere le aspettative, The Walking Dead avrebbe proprio bisogno di una nuova rappresentanza. La serie di Telltale ci ha raccontato la sofferenza dei sopravvissuti nella loro dimensione più intima ed umana. Manca, tuttavia, qualcosa che ci getti direttamente nella mischia e che ci permetta di confrontarci faccia a faccia con i famelici camminatori. Qualcosa in realtà già c'è e risponde al famigerato nome di The Walking Dad: Survival Instinct, ma è meglio per tutti cancellarla dalla memoria. Il progetto di Overkill è di gran lunga più intrigante, non solo per il pedigree degli sviluppatori (che hanno alle spalle il brand Payday), ma anche perché la prospettiva di poter malmenare i sacchi di putridume ambulanti in compagnia di tre amici è a dir poco idilliaca. Il materiale tuttora diffuso è humus per la fantasia, giacché di concreto non c'è praticamente nulla.

Eppure il trailer di Aidan, che sarà uno dei personaggi giocabili, ci rivela dei piccoli dettagli sulla sua personalità e su alcune dinamiche che potrebbero veder la luce dal gameplay. Il video parte mostrandoci una Washington prima dell'epidemia, in cui gli "zombie" non sono altro che uno stuolo di affaristi indaffarati quasi ignari della realtà che li circonda. Subito la scena si trasporta nel "presente", dopo che la città è stata presa d'assalto da gementi orde di non morti e da predoni senza scrupoli: la strada è disseminata di carcasse di veicoli e l'atmosfera è satura di un acre fumo impregnato di morte. Aidan, armato di una mazza da baseball chiodata, fa scattare l'antifurto di un'auto per risvegliare gli zombie e prepararsi ad un rinvigorente combattimento all'ultimo sangue. All'inizio il protagonista sembra triste, ma quando impugna l'arma e si prepara allo scontro, sul suo volto appare un guizzo di sadica felicità.

Evidentemente la sua precedente vita lo logorava: la sua breve camminata tra le vie popolate di Washington pre apocalittica era continuamente vessata da chiamate di parenti e colleghi, un continuo ed oppressivo tormento che pian piano lo stava portando sull'orlo della pazzia. Probabilmente per lui l'apocalisse zombie non è stata così tragica, gli ha permesso di godere di una silenziosa solitudine e di staccarsi da quei lavori oberanti che non riusciva più a sopportare. Sembra (e ripetiamo che le nostre sono congetture) che il lavoro di caratterizzazione dei personaggi sia uno dei punti su cui Overkill si concentrerà maggiormente: i protagonisti, insomma, non saranno solo degli avatar di cartone differenziati da statistiche di diverso tipo. Il gesto di Aidan, inoltre, suggerisce che potrebbero esserci delle dinamiche stealth e degli elementi di distrazione - un antifurto, appunto - per sviare le attenzioni dei non morti oppure per convogliarli tutti in una singola posizione.

La mazza da baseball, in ultimo, ci fa pensare che ci sarà una buona presenza di armi da mischia, che magari potranno essere personalizzate attraverso un sistema di crafting. Dal videodiario degli sviluppatori vengono furi altri dettagli. Ad esempio ci viene detto che la storia sarà permeata di tragicità: alle volte si avrà l'impressione di uscire vincitori da una situazione, in altre bisognerà accettare una deprimente sconfitta. Il mondo creato da Overkill basandosi sull'universo di Kirkman non tradirà insomma il modello originale. Il team ha poi parlato dei vari stage in cui ci muoveremo, che in origine erano molto più ristretti e lineari.

Col tempo le arene sono cresciute in dimensioni e in complessità del level design, sono state riassemblate per essere perfettamente giocabili con un team di quattro persone, e poi esplorate nuovamente con un gruppo diverso, senza che si avverta troppo il problema della ripetitività. Per arrivare a ciò gli autori hanno creato tanti modi e vie tramite i quali giungere al medesimo obiettivo, nonché eventi differenti da partita a partita. Sembra proprio che questa nuova iterazione ludica di The Walking Dead, pertanto, sia una delle più ambiziose mai prodotte.