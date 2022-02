Palworld non è il solito clone di Pokemon

Da Nexomon a Temtem, passando per il coloratissimo Roco Kingdom Mobile (a proposito, avete già letto la nostra anteprima di Roco Kingdom Mobile?) e l'imminente Coromon, negli ultimi tempi i Pokémon-like si stanno moltiplicando a una velocità sorprendente. Fra tutte le produzioni palesemente ispirate ai Pocket Monsters di Game Freak, la più controversa e discussa è senza dubbio Palworld, la bizzarra e un po' crudele commistione di generi sintetizzata dal piccolo team di sviluppo nipponico Pocket Pair. Dal momento che i creatori di Overdungeon e Craftopia hanno recentemente diffuso in rete il secondo trailer ufficiale di Palworld, abbiamo posto sotto attenta analisi tutti i materiali finora disponibili sul folle prodotto che lo scorso giugno ha raccolto parecchie critiche, al fine di metterne a nudo le potenzialità e le caratteristiche principali.

Teneri mostriciattoli ai lavori forzati

Non è un segreto che i ragazzi di Pocket Pair abbiano fatto della propria sfacciataggine un marchio di fabbrica. Dopo l'avvenuto lancio di Craftopia - un survival game di matrice open world eccessivamente somigliante all'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild - gli sviluppatori hanno sfruttato l'edizione 2021 dell'Indie Live Expo per presentare al mondo un "multiplayer open-world survival crafting game" intitolato Palworld, ovvero un titolo in cui Minecraft, Harvest Moon, Pokémon e altri titoli a prima vista inconciliabili si mescolano per dar vita a una creatura del tutto sconclusionata.

Lo diremo senza troppi giri di parole: dal design dei mostriciattoli, che appunto ricalcano eccessivamente le fattezze di Pikachu e soci, alle meccaniche di gameplay prese in prestito un po' ovunque, si direbbe che Palworld non abbia assolutamente nulla di originale. Ciononostante, la caratteristica più interessante della chimera trasmutata dal team di Pocket Pair è rappresentata proprio dal modo in cui questa riesce a impiegare e soprattutto a far coesistere così tanti elementi a prima vista sconnessi.



Procediamo però con ordine, spiegando innanzitutto che il variopinto mondo di Palworld è popolato da vivaci creature chiamate semplicemente "Pal". Come i Pokémon o Digimon, queste possono essere catturate e collezionate, ma a dispetto dei suddetti vi sono mille altri modi in cui i Pal tendono a tornare utili ai loro "padroni". Mentre i congeneri originali hanno sempre cercato di trasmettere al giocatore un messaggio nobile quale il rispetto per gli animali e, più in generale, la natura, proponendo soluzioni ludiche e narrative mirate a sottolineare l'importanza della coesistenza, l'esperienza alla base di Palworld si basa invece sullo sfruttamento scellerato e malvagio dei suoi dolcissimi mostriciattoli.

Anziché essere accuditi e allenati per prendere parte a competizioni, i Pal vengono infatti assoggettati al volere dell'utente e impiegati per svolgere mansioni di ogni tipo. Se per esempio le creature coi poteri del tuono si trasformano quotidianamente in vere e proprie batterie elettriche con cui alimentare le strutture dei loro proprietari, quelle d'acqua irrigano i campi, mentre quelle prive di capacità specifiche vengono messe a lavorare forzatamente nelle fabbriche o sui cantieri. Un'attività di per sé già abbastanza discutibile e irrispettosa, che in questo caso è ulteriormente aggravata dalla possibilità offerta al giocatore di stabilire personalmente i ritmi produttivi delle creature. Come dimostrato dal secondo trailer, un utente per nulla interessato alle condizioni di salute degli "operai" può quindi incrementare a dismisura la produzione e costringerli a lavorare fino a crollare per la fatica. D'altronde, lo sconfinato mondo di Palworld pullula di mostri, ragion per cui "la mano d'opera non pagata" non dovrebbe mai scarseggiare, indipendentemente dall'approccio adottato. Trattandosi pur sempre di un survival game, è stato specificato che all'occorrenza i Pal potranno essere utilizzati anche per sfamare il giocatore e i suoi innumerevoli dipendenti.

Se sappiamo con certezza che i mostri più grandi saranno liberi di mangiare senza alcuna fatica quelli più piccoli, come il povero papero blu che tanto ricorda Psyduck, al momento non riusciamo a toglierci dalla testa il sospetto che il gioco includa dei veri e propri macelli dove trasformare in cibo le povere creature allevate. Non a caso, il più recente filmato divulgato da Pocket Pair mostra chiaramente degli angusti recinti à la Slime Rancher in cui i Pal potranno appunto essere rinchiusi, magari allo scopo di moltiplicarsi e rimpinguare costantemente le scorte di mano d'opera e di bestiame a uso alimentare.

Coloratissime vittime sacrificali

Se per mesi e mesi ci siamo interrogati circa il funzionamento delle meccaniche legate alla cattura dei Pal, il secondo trailer del gioco ha rivelato che questi potranno essere intrappolati all'interno di sfere azzurre non molto diverse dalle Pokéball, ma che potrebbero funzionare un tantino diversamente. Laddove il lancio della Pokéball nei giochi di Game Freak è l'operazione che segue un combattimento atto a fiaccare il Pokémon selvatico e aumentare le probabilità che questo si lasci catturare, in Palworld si direbbe che non sarà del tutto necessario stremare le creature incontrate allo stato brado.

Al contrario, il filmato ci ha dato l'impressione che per catturare un Pal sarà sufficiente avvicinarsi di soppiatto e lanciare la suddetta sfera, che si assicurerà di sottomettere la belva intrappolata al suo interno. In alternativa, una clip di gameplay ci ha mostrato che lanciando un Pal elettrico in acqua e saldamente legato a una canna da pesca sarà possibile stordire e acciuffare tutte le creature nei paraggi: una soluzione infelice e improntata perlopiù al bracconaggio, ma dannatamente in linea coi toni tutt'altro che allegri del prodotto targato Pocket Pair.



Una volta catturati, i Pal non dovranno essere necessariamente impiegati nelle modalità descritte nel paragrafo precedente, ma il giocatore avrà la piena libertà di vendere gli esemplari più rari e potenti al mercato nero, fonderli tra loro per creare delle specie ibride, o servirsene come mezzi di trasporto per agevolare i propri vagabondaggi. Naturalmente i Pal torneranno utili anche nel mezzo dei combattimenti, durante i quali sia l'avatar dell'utente che i suoi vivaci animaletti potranno brandire delle armi da fuoco - come mitra e fucili - e aprirsi la strada fra orde di nemici umani.

È in battaglia che i Pal potrebbero dimostrarsi particolarmente utili, poiché entrambi i trailer finora pubblicati dai ragazzi di Pocket Pair lasciano intendere che questi saranno immuni o quasi ai proiettili. A ragion veduta, a seconda della propria tipologia i compagni potranno essere sfruttati come scudi per far rimbalzare le pallottole in arrivo, o magari scagliati in mezzo ai nemici per sfoltirne le fila.



Una clip in particolare ci ha permesso di osservare la funzione specifica di un Pal molto simile a una gallina e che ad ogni maltrattamento subito espellerà un uovo esplosivo con cui far saltare in aria gli obiettivi presi di mira. Come se questa singolare meccanica non fosse già abbastanza surreale e a tratti disturbante, abbiamo appreso che nelle sezioni stealth previste all'interno delle strutture nemiche sarà possibile inviare in avanscoperta gli sfortunatissimi Pal e lasciare che siano loro a cadere nelle varie trappole disseminate in giro.

Al momento non è chiaro se Palworld abbia o meno una campagna, ma in compenso sappiamo già che due giocatori (o forse anche di più) avranno modo di incontrarsi e unire le forze le portare a termine delle missioni in cooperativa. Per esempio, una scena proposta dal nuovo trailer suggerisce che uno dei due potrà guidare un mezzo di trasporto durante la fuga, mentre l'altro sarà libero di aprire il fuoco su eventuali inseguitori.

Seppur non confermata ufficialmente, in Palworld dovrebbe infine trovare spazio anche la componente PvP, non per nulla gli ultimi secondi del video hanno immortalato quello che a nostro avviso potrebbe essere l'inizio di uno scontro tra due squadre di Pal appartenenti a giocatori differenti. D'altro canto, quale Pokémon-like potrebbe mai fregiarsi di tale nome se sprovvisto di combattimenti in arena?