Paper Mario Il Portale Millenario: a caccia di Gemme Stella, 20 anni dopo

Il Nintendo Direct del 14 settembre 2023 ha visto tra i suoi protagonisti numerose riedizioni (a proposito, qui trovate il riassunto completo dei recenti annunci di Nintendo). Al netto di qualche graditissima sorpresa, come ad esempio il nuovo strategico confezionato dai ragazzi di Vanillaware o la data di lancio dell'attesissimo Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, durante l'evento organizzato dalla Casa di Kyoto hanno trovato spazio numerosi port e remaster di vecchie glorie che nell'immediato futuro torneranno a infiammare le nostre Nintendo Switch.



Tra queste, la più interessante è senza ombra di dubbio la riedizione di Paper Mario Il Portale Millenario, amatissimo capolavoro originariamente pubblicato su GameCube nel 2004 e diventato un vero e proprio cult nel corso degli anni. Dal momento che il gioco salirà sulla rampa di lancio soltanto nel corso del 2024, proviamo a capire cosa dovremmo aspettarci dal progetto di Nintendo.

Alla ricerca delle sette Gemme Stella

È innegabile che Paper Mario: Il Portale Millenario sia stato a suo tempo un prodotto estremamente popolare, ma trattandosi di un titolo pubblicato la bellezza di vent'anni fa, è ragionevole ritenere che parecchi utenti che durante l'anno venturo si cimenteranno con la riedizione non ne conoscano ancora le vicende.

Convocato dalla Principessa Peach, che come suo solito si è fatta rapire dal cattivo di turno, l'idraulico italiano più famoso della storia dei videogiochi giunge a Fannullopoli, una vivace città di mare popolata - come suggerito dal nome - da scansafatiche patentati e individui a dir poco eccentrici. L'attuale Fannullopoli, però, è estata edificata nello stesso punto in cui un millennio prima si ergeva una città persino più florida, ma disgraziatamente precipitata nelle profondità della terra a causa di un terribile cataclisma. Tuttavia, mentre questa sia ormai scomparsa, una leggenda narra che le sue immense ricchezze si nascondano tuttora dietro il portale magico situato nelle rovine della famigerata città portuale. Utilizzando la misteriosa mappa del tesoro ricevuta via posta da Peach e avvalendosi del prezioso aiuto di Goombella, appassionata di storia e archeologia che frequenta l'Università di Goombridge, la mascotte della Grande N dovrà rintracciare le sette Gemme Stelle, assolutamente indispensabili per localizzare il luogo in cui è nascosto il Tesoro Leggendario e svelare l'arcano segreto di Fannullopoli. Se la trama non fosse certo originalissima, ma al contrario attingeva ad alcuni dei cliché più abusati dalla saga di Mario e in generale dalle produzioni giapponesi, Paper Mario: Il Portale Millenario poteva comunque contare su un solido sistema di combattimento a turni e un level design eccezionale che gli garantirono un posto tra i più riusciti esponenti del brand.

Remake o remastered plus?

Mentre la storia e la componente ludica della riedizione appaiono pressoché identiche a come le ricordavamo, è l'impianto tecnico del gioco di ruolo ad averci meravigliati, suggerendo che quello appena annunciato da Nintendo sia un remake a tutti gli effetti.

Esattamente come era accaduto col rifacimento di Super Mario RPG, che ricordiamo arriverà su Nintendo Switch il prossimo 17 novembre, il colosso nipponico non ha infatti specificato apertamente se Paper Mario: Il Portale Millenario sia un remake o una remastered plus à la Nier Replicant ver.1.22474487139, ma si è limitato a parlare di un "ritorno con grafica aggiornata".



Se a primo acchito la riedizione di Paper Mario: Il Portale Millenario poteva anche dare l'impressione di essere una remastered particolarmente curata, confrontando i materiali originali del gioco per GameCube e il trailer mostrato durante il Nintendo Direct è stato possibile apprezzare l'effettivo valore degli asset che i ragazzi di Intelligent Systems hanno ricreato da zero.

Estremamente originale al titolo pubblicato nel 2004, la versione per Nintendo Switch di Paper Mario: Il Portale Millenario sembra invero un "remake grafico" (un'operazione non molto diversa dal lavoro svolto da Naughty Dog su The Last of Us Part I). Oltre a incrementare la risoluzione e ad adottare il formato video in 16:9, lo sviluppatore è intervenuto su texture e geometrie per assicurare un colpo d'occhio notevole e ricercato, ma sempre in linea col peculiare stile artistico che caratterizzava il prodotto originale, che nonostante gli anni trascorsi si difende discretamente bene.



Le differenze più marcate tra le due edizioni vanno però ricercate nelle animazioni, decisamente più fluide e prorompenti di un tempo, e nel sistema di illuminazione, che oltre a restituirci ombre più nitide ed efficaci, introdurrà finalmente i riflessi, del tutto assenti su GameCube.

Senza nulla togliere alla resa del mare o della lava, tutti i paesaggi immortalati dal trailer appaiono più dettagliati che mai e in alcuni casi abbiamo addirittura individuato degli elementi di contorno assenti negli scenari originali. Se per esempio la dimora di Mario e Luigi presenta ora un camino, Fannullopoli apparirà più vivace di quanto la ricordassimo, grazie alla presenza di imbarcazioni, un dirigibile e altri elementi aggiuntivi che a questo giro le doneranno un tocco di colore. [rUfKh-CVHsQn2m]Originariamente statica e chiusa, la ciminiera del battello utilizzato da Mario per raggiungere la città portuale ruoterà su sé stessa e vanterà un'apertura finalizzata a far uscire il vapore. Queste e tante altre piccole migliorie effettuate da Intelligent Systems potrebbero insomma restituirci un Paper Mario più in forma che mai e pronto a conquistare anche le nuove generazioni di giocatori.