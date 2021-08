Park Beyond: un parco giochi tutto matto

Si intitola park Beyond il nuovo gioco di Limbic Entertainment, già autore di titoli della serie Might & Magic, Surviving Mars e Tropico 6, e inaugurerà un nuovo approccio ai giochi manageriali dedicati ai parchi a tema. La parola chiave è "impossification", un neologismo che suona come una fusione tra "impossible" e "edification". La parola si potrebbe - goffamente - tradurre in italiano come "impossibilizzazione" ed è la definizione del criterio che ha il gestore del parco, dunque del giocatore, nella selezione delle attrazioni: nel mondo di Park Beyond la fisica è ben più benevola che nel mondo reale e dunque è concesso di sfidarla con attrazioni folli, ruote panoramiche posizionate una sopra l'altra, ottovolanti in cui il carrello viene sparato attraverso un enorme cannone.



Non c'è molto spazio per il realismo in Park Beyond, tranne quello delle finanze: il gioco è in tutto e per tutto un gestionale, ammantato sì da un'aura festosa, ma pur sempre basato sulla necessità di dover far quadrare i conti. Park Beyond sarà pubblicato nel 2022, eppure il team ha voluto condividere qualche anticipazione durante un evento stampa che ha preceduto di qualche ora l'Opening Night Live della Gamescom 2021: tutto quello che è stato detto durante l'evento è materiale di questo articolo.

Costruzioni impossibili

Un parco a tema che sfidi le consuetudini - e le misure di sicurezza - delle architetture, oltre a un gioco che si divincoli dalla morsa creativa di universi presi in prestito (negli ultimi anni Limbic ha sviluppato quasi solo giochi su licenza): Park Beyond risponde a diverse necessità creative e per lo studio di sviluppo è una boccata d'aria fresca dopo la parentesi Tropico 6(per approfondire, ecco la recensione di Tropico 6). L'impossification è l'ingrediente principale ed è lo strumento utilizzato per far volare la fantasia, spesso in modo letterale.

Gli sviluppatori hanno mostrato solo alcuni degli esempi più arditi, ne abbiamo citati diversi in apertura, ma è garantito che ce ne saranno molti altri di cui per ora non c'è stata occasione di discutere. L'impossification è un processo e quindi si sviluppa per gradi: la prima versione di un'attrazione è di solito piuttosto sobria e in linea con quelle in cui ci si potrebbe imbattere in un reale parco dei divertimenti. Pian piano che avviene la scalata impossibile l'aspetto cambia e il grado di pericolosità e di spettacolarità iniziano a impennarsi: un'attrazione acquatica è dapprima abbastanza innocua, con due barche ciondolanti a pelo d'acqua sorrette dai tentacoli di un polpo; nel massimo grado di impossification i visitatori si trovano catapultati all'interno di una vasca piena d'acqua a bordo di un sottomarino, con il polpo, ora un enorme animatronic, che si diletta con numeri di giocoleria passandosi i sottomarini pieni di persone tra un tentacolo e l'altro. Per raggiungere livelli del genere è necessario passare attraverso un albero delle tecnologie che si alimenta con il divertimento dei visitatori, servirà insomma un po' di tempo prima che il proprio parco a tema inizi a riempirsi di giostre folli.



La costruzione degli ottovolanti è ciò che richiederà più impegno e fantasia, poiché mentre la gran parte delle attrazioni è precostruita e non può essere soggetta a modifiche da parte del giocatore, un ottovolante può essere posizionato in lungo e in largo per il parco e arricchito con dei moduli (un cannone, delle piattaforme di decollo) poco convenzionali. Non c'è alcuna misura di sicurezza da tenere in considerazione se non la regola di base che le montagne russe devono essere percorribili dall'inizio alla fine senza incidenti (si può testarle anche con la visuale in prima persona).

Il numero di sobbalzi e curve paraboliche influenzerà chiaramente il riscontro del pubblico, che alla fine della corsa si mostrerà soddisfatto oppure rimetterà sul pavimento tutto il pranzo di qualche ora prima, a quel punto sarà essenziale ingaggiare un'efficiente impresa di pulizie. La pulizia e in generale la manutenzione sono aspetti a cui si deve fare attenzione, poiché le giostre e gli animatronics hanno bisogno costante di attenzioni per continuare a funzionare correttamente.



Per la personalizzazione del parco si hanno vari strumenti a disposizione, dalla costruzione modulare delle montagne russe all'organizzazione manuale di zone tematiche con giostre tra loro affini. Per fare le cose al meglio si possono associare tra loro edifici appartenenti allo stesso tema (nella presentazione ne sono stati mostrati solo due: Candyland e Wild West, ma è stato detto che nei mesi a venire ne verranno svelati altri). Oppure si possono miscelare gli stili, per esempio associando le giostre di Candyland con quelle di Wild West. La fantasia potrà correre a briglia sciolta in questi casi e per far sì che i giocatori abbiano il massimo spazio di manovra il team si è assicurato che le hitbox dei vari modelli siano di dimensioni più ridotte possibile.

Consiglio d'amministrazione

In Park Beyond sarà presente una modalità campagna che è stata presentata come un ottimo punto d'ingresso per chi non ha molta esperienza col genere, ma non è semplicemente un grosso tutorial che fa da preludio alle modalità più bazzicate dei manageriali. Si è lavorato nella creazione e caratterizzazione di personaggi differenti con i quali interagire e forgiare relazioni di amicizia oppure di rivalità.

I due protagonisti principali del gruppo sono Phil e Izzy, il primo ha un fare istrionico ed è colui che molto probabilmente darà il beneplacito per la costruzione di attrazioni folli senza badare troppo al budget; Izzy è invece più impettita e pragmatica, si interessa principalmente che il luna park generi abbastanza profitti, quindi potrebbe essere propensa a bocciare le scelte anti-commerciali. Rappresentano le due facce di una medaglia, il parco, che ha bisogno del contributo di entrambi per andare avanti. Durante le riunioni del consiglio d'amministrazione il giocatore si troverà costretto a scegliere in quale direzione sviluppare le attrazioni, se puntare a un pubblico di bambini, di famiglie e così via. Da queste scelte si dirameranno delle missioni a obiettivi che garantiranno ricompense d'aiuto per la gestione del parco. Fare sì che tutto funzioni alla perfezione richiede di approfondire statistiche e studiare qualche dato.



I visitatori avranno bisogni da soddisfare e un grado di contentezza da non far scendere sotto soglie critiche: il parco andrà pensato soprattutto per loro, i finanziatori principali. Però ci sono tanti altri aspetti da tenere in considerazione: lo stipendio dello staff, il suo equipaggiamento e la sua preparazione; il prezzo d'entrata delle attrazioni e dei servizi; l'organizzazione di eventi; le merci da mettere in vendita ai negozi.

La mole di dettagli non dovrebbe scoraggiare perché una delle parole chiave di Park Beyond è accessibilità: gli sviluppatori hanno comunicato che le opzioni garantiranno un grado di personalizzazione che renderà l'esperienza adatta un po' a tutti, da chi vuole solo costruire il suo parco senza badare troppo alle finanze a chi invece vuole una sfida impegnativa.



Un altro principio chiave riguarda l'inclusione di membri della comunità nel processo di sviluppo del gioco, un aspetto che sfortunatamente non è stato possibile approfondire. Alla domanda se ci sarà o meno il supporto alle mod (la risposta, comunque, è molto plausibilmente sì) oppure una funzione con cui condividere le creazioni tra giocatori, gli sviluppatori hanno risposto che sono argomenti che potranno essere trattati solo in futuro. In ogni caso il germe della curiosità è stato piantato e di certo molti appassionati dei titoli manageriali avranno drizzato le antenne. Il gioco, lo ricordiamo, è in uscita nel 2022 e arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Serie X e Serie S.