Path of Exile 2 sembra colossale: un nuovo rivale gratis per Diablo 4?

Mentre tutta l'attenzione dei fan degli action RPG è concentrata su Diablo 4 (la recensione di Diablo 4 è a portata di click) e sulla sua prima stagione di contenuti, continua a procedere senza intoppi lo sviluppo di uno dei più grandi competitor del gioco Blizzard, ossia Path of Exile 2. Si tratta del sequel di uno degli esponenti del genere che più ha riscosso successo negli ultimi anni, complice anche la sua distribuzione come free to play e il suo essere indirizzato a un'utenza maggiormente hardcore, la quale non ha mai esitato un secondo di fronte all'imponente skill tree che ha messo in fuga tanti altri giocatori.



Nonostante l'uscita del gioco sia ancora molto lontana, in quel di Grinding Gear Games c'è grande voglia di mostrare in che stato è il progetto e proprio qualche giorno fa ci è stata data l'opportunità di dare un primo sguardo alle novità di gameplay grazie a una demo estesa.

Da espansione a sequel

Prima di lasciarci vedere Path of Exile 2 in movimento, i membri del team di sviluppo hanno ripercorso la storia della loro creatura, annunciata all'ExileCon del 2019 come una semplice espansione del primo capitolo, con cui avrebbe dovuto quindi condividere l'endgame. Passo dopo passo, però, il progetto ha assunto dimensioni sempre più importanti per via dell'aggiunta di mostri, meccaniche, classi e abilità.

Vista la piega presa con lo sviluppo del contenuto in questione, è arrivato un momento in cui in quel di Grinding Gear Games si sono guardati negli occhi e hanno capito che non si trattava più di un DLC: pertanto è stata presa la decisione di trasformare il tutto in un vero sequel.



La scelta del team non è stata drastica al punto da separare del tutto le due produzioni, che continueranno a vivere in maniera autonoma ma avranno in comune due cose: il client e le microtransazioni. Gli sviluppatori sono stati chiari, affermando che l'arrivo di PoE2 non segnerà la morte di chi l'ha preceduto, il cui supporto non verrà quindi interrotto.

Dopotutto la playerbase del primo Path of Exile è consistente e non è detto che vi sarà una migrazione totale verso il secondo capitolo, anche considerando la richiesta di un hardware più performante. Non bisogna però sottovalutare quello che è di fatto un incentivo per i veterani del gioco a passare a Path of Exile 2, visto che tutti gli acquisti in-app del capostipite saranno trasferiti nel secondo, così che tutti i soldi spesi non vadano in fumo e venga garantito un elemento di continuità che potrebbe fare davvero la differenza.

Un combat system più dinamico

Terminata questa piccola parentesi dedicata alla genesi di Path of Exile 2, la demo ha finalmente avuto inizio e ci ha permesso di proiettarci nell'Atto 3 della campagna, che sarà composta da un totale di 6 capitoli

. Al centro dello schermo c'era il Monaco, classe nuova di zecca che abbiamo visto per la prima volta sul palco virtuale del PC Gaming Show 2023. Questa tipologia di guerriero nasce dall'esigenza di creare un archetipo che potesse dare sfogo alle esigenze narrative e alle nuove abilità ideate dagli sviluppatori. La scelta del Monaco per aprire la presentazione non è affatto casuale, poiché i suoi talenti non si fondano sulla forza bruta ma prediligono la dinamicità, risultando quindi perfetti per comprendere le modifiche apportate al combat system, probabilmente una delle componenti che più sono state ritoccate rispetto al predecessore. Insoddisfatti dell'eccessiva staticità degli scontri in Path of Exile, i membri del team hanno deciso di realizzare abilità che spesso consentono di muoversi anche dopo la loro attivazione ed altre che, sempre mentre ci si sposta per l'arena, possono essere caricate per avere effetti devastanti sul bersaglio. Alcune skill permettono persino di modificare il bersaglio in corso d'opera, così da passare da un nemico all'altro in base alle esigenze del momento.



Un'altra aggiunta di rilievo è la capriola, azione che coinvolge ogni singola classe e che non è soggetta a un cooldown. A compensare l'assenza di attesa tra un roll e l'altro vi è la mancanza di invincibility frame, fattore che permette di passare indenni attraverso proiettili e semplici attacchi ma non ci rede invulnerabili ai colpi ad area.

Sempre alla rotolata è legata un'altra meccanica, ovvero il cosiddetto ‘cancel': in parole povere, la capriola è in grado di interrompere l'esecuzione delle abilità che richiedono del tempo tra la loro attivazione e l'effettiva concretizzazione a schermo, così che si possa fuggire a gambe levate quando le cose si mettono male.



A chiudere questa prima porzione della demo, ambientata nelle rovine dell'antica civiltà dei Vaal, troviamo lo scontro con uno dei più di 100 boss che faranno parte della build finale. In tale frangente abbiamo potuto saggiare la letalità delle abilità basate sul ghiaccio e la meccanica unica del Monaco. Tramite skill come Killing Palm, la quale fa sì che il personaggio si proietti sui bersagli in fin di vita e dia loro il colpo di grazia, si accumulano cariche che possono essere successivamente scatenate su un altro avversario, preferibilmente più forte dei comuni mob.

Questo confronto col boss non è servito solo a mettere in mostra il potenziale offensivo del Monaco, ma anche a svelarci una novità: a questo giro il danno inflitto ai nemici più potenti non sarà permanente. Ciò implica che, in caso di sconfitta, dovremo ricominciare lo scontro da zero, senza contare che la morte continuerà a sottrarre esperienza al giocatore. Molto interessante è anche l'aggiunta degli status alterati per i boss, dal momento che in Path of Exile 2 potremo ad esempio congelare questo tipo di nemici, che non sono più immuni a tali effetti.



Mandato all'altro mondo il boss, il nostro Monaco ha trovato un Flame Core, oggetto raro che può essere consumato per ottenere un bonus permanente alle statistiche. Si tratta di un'altra meccanica che gli sviluppatori hanno introdotto per stimolare l'esplorazione di aree secondarie, i cui nemici finali potrebbero lasciar cadere consumabili di questo tipo.

C'è anche la Strega

La demo non si è conclusa con la sconfitta del potente Blackjaw, dopo la quale è giunto il turno della Strega, altra new entry di Path of Exile 2 che, come si può facilmente intuire, è una classe incentrata sull'attributo Intelligenza, utilizzato per potenti incantesimi elementali. Se lo stile di gioco del Monaco ha aperto la strada alla dimostrazione del nuovo combat system e della capriola, questa seconda classe ha fornito gli spunti per mostrare tanti altri accorgimenti che permettono al titolo di sistemare piccole imperfezioni del primo capitolo.

Uno di questi consiste nella rimozione dell'attacco corpo a corpo per i bastoni degli incantatori, utilizzato molto raramente dai giocatori di Path of Exile: tale azione è stata rimpiazzata da un incantesimo di base che non consuma Mana o Spirito, risorsa secondaria che serve anche per le evocazioni o l'attivazione di armature magiche con cui migliorare le scarse difese dei maghi.



Ad aggiungere profondità al gameplay ci pensano anche le gemme grezze, che possono essere modificate con incisioni e poi inserite nelle armi per attivare effetti speciali o addirittura set aggiuntivi di abilità attive, così da modificare la build con la semplice sostituzione dell'oggetto prezioso. Se pensate di averne sentite abbastanza, sappiate che non abbiamo ancora finito.

GGG ha voluto limare anche un altro elemento poco apprezzato dai giocatori nel primo PoE, ovvero lo switch fra due armi equipaggiate. Non sta al giocatore passare da uno strumento di morte all'altro manualmente, ma tutto avviene naturalmente. Nel corso della dimostrazione, la Strega aveva addosso sia una bacchetta per gli incantesimi di ghiaccio che una per quelli elettrici: in base al tipo di skill utilizzata, il personaggio impugnava un'arma o l'altra, rendendo possibili build che fino a poco fa erano improponibili. Tale meccanismo potrà ovviamente essere applicato anche ad altre classi, assegnando abilità specifiche a ciascun strumento. A terminare la sfilza di piccoli accorgimenti troviamo qualcosa che non ci saremmo mai aspettati dall'erede di Path of Exile.



Sebbene l'albero principale delle abilità non sia mai stato mostrato, abbiamo potuto dare una rapida sbirciata a quello delle passive, che implementa un particolare automatismo. In pratica alcuni pezzi d'equipaggiamento ridistribuiscono automaticamente i punti abilità per massimizzare l'efficacia di uno specifico oggetto; di conseguenza, le configurazioni vengono modificate per adattarsi a una determinata skill.

Insomma, di carne al fuoco sembra essercene davvero tanta e la sensazione è quella di aver assistito solo ad un briciolo di quello che Path of Exile 2 ha da offrire. Dopotutto è sufficiente dare una rapida occhiata all'ultimo trailer per farsi una vaga idea delle dimensioni del gioco, che promette 100 scenari diversi, 600 tipologie di nemici, 700 categorie di loot, 1.500 abilità passive, 240 skill e ben 36 Ascendancies, che in Path of Exile 2 rappresentano le sottoclassi. In ogni caso ci vorrà ancora parecchio prima di poter mettere le mani sul gioco, visto che la demo è un'esclusiva per chi prenderà parte all'ExileCon e per la prima Beta bisognerà attendere il 7 giugno 2024, data esatta in cui inizieranno i test a porte chiuse.