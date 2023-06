Persona 3 Reload: il remake di cui avevamo bisogno?

L'esistenza del remake di Persona 3 è probabilmente il peggior segreto mai tenuto da ATLUS, visto che si parlava del progetto già da qualche anno. Anticipato la scorsa settimana da un auto-leak involontario e svelato in occasione dell'Xbox Game Showcase assieme a un nuovo spin-off di Persona 5 (per tutti i dettagli leggete la nostra anteprima di Persona 5 Tactica), Persona 3 Reload è quindi divenuto realtà, anche se per alcuni si è trattato più che altro di un incubo. Sebbene un rifacimento del terzo capitolo del brand fosse richiestissimo, il suo reveal ha lasciato scontenta buona parte della community, a causa di alcune scelte compiute dal colosso nipponico che francamente troviamo ingiustificabili. Ricordandovi che il prodotto esordirà nei primi mesi del 2024 su PC, PS4, PS5 e console della famiglia Xbox, riepiloghiamo di seguito quanto abbiamo finora appreso sull'ennesima riedizione di Persona 3.

È l'edizione definitiva oppure no?

Ambientato nel 2009, l'intreccio ruota attorno a uno studente appena tornato nella città artificiale meglio nota come Tatsumi Port Island, ossia il luogo i suoi genitori rimasero coinvolti in un mortale incidente circa dieci anni prima.

Trasferitosi nel Dormitorio Iwatodai per frequentare la Gekkoukan High School, il protagonista segue serenamente le lezioni, finché qualche giorno più tardi viene aggredito da un mostro misterioso che provoca il risveglio del suo Personae, che potremmo definire la manifestazione del suo io interiore. Una volta scoperto di non essere il solo a possedere questo potere, il nuovo studente viene rapidamente reclutato dallo Specialized Extracurricular Execution Squad (S.E.E.S.), un ristrettissimo club della Gekkoukan High School che combatte le Ombre e studia l'inquietante fenomeno cui è stato dato il nome di Ora Buia: un periodo di tempo che va dalla fine di un giorno all'inizio del successivo - quindi tra mezzanotte e l'una - durante il quale le Ombre si nutrono delle persone comuni, facendo perdere loro la sanità mentale e spedendole in uno stato di trance vegetativa. Dal momento che i Perduti (le vittime della "Sindrome dell'Apatia") stanno aumentando esponenzialmente, nel cuore della notte i componenti del S.E.E.S. sono costretti a introdursi nello spaventoso Tartarus - una torre che appunto compare durante l'Ora Buia - per cercare di scoprirne la vera natura e sconfiggere le minacciose Ombre, che nelle notti di luna piena possono manifestarsi persino al di fuori della struttura.



Considerando che la remastered di Persona 3 Portable è piombata su console e PC soltanto lo scorso 18 gennaio, è probabile che persino le nuove generazioni conoscano ormai la storia del terzo capitolo di Persona (a proposito, qui trovate la nostra recensione delle remastered di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden).

Quello che forse non tutti sanno è che Persona 3 FES per PlayStation 2, vale a dire l'edizione ampliata e migliorata di P3, includeva tra le altre novità un inedito capitolo di storia della durata di oltre 30 ore e collocato subito dopo la conclusione della campagna principale: intitolato "The Answer", il contenuto extra poteva essere iniziato in qualsiasi momento attraverso una voce posta nel menu del titolo, anche perché a conti fatti era quasi un gioco separato e i componenti del S.E.E.S. partivano sempre e comunque dal livello 25, indipendentemente dal livello raggiunto nel gioco base.



Nonostante sia stata pubblicata due anni dopo l'uscita di Persona 3 FES, la versione Portable non includeva "The Answer", ed è fondamentalmente questa la ragione per cui i fan rimasero piuttosto scottati quando ATLUS, esattamente un anno fa, annunciò di voler rimasterizzare proprio l'edizione di Persona 3 ritenuta più incompleta e povera dal punto di vista contenutistico.

Giacché il remake era già nell'aria da tempo, l'opinabile scelta compiuta dallo sviluppatore giapponese avrebbe acquisito un senso soltanto in vista del lancio di un'eventuale edizione definitiva e capace di mescolare i contenuti di tutte le versioni precedenti. Tuttavia, l'appena annunciato Persona 3 Reload non è un rifacimento di Persona 3 FES, in quanto il team capeggiato da Kazuhisa Wada (General Producer), Ryota Niitsuma (Producer) e Takuya Yamaguchi (Director) ha restaurato unicamente la campagna principale del titolo originale - la stessa porzione di gioco che abbiamo potuto riscoprire di recente - e addirittura ha escluso la protagonista femminile del Portable, Kotone Shiomi. Per il momento gli esponenti del P-Studio non hanno voluto spiegare le ragioni dietro questa infelice decisione, che a distanza di soli cinque mesi dall'arrivo di Persona 3 Portable su tutte le piattaforme attualmente in commercio appare a nostro avviso ingiustificabile.

Completamente rimesso a nuovo

Primo titolo della serie a essere sviluppato in Unreal Engine, Persona 3 Reload presenterà comunque dei contenuti aggiuntivi rispetto alla controparte per PlayStation 2, in quanto il team di Wada ha voluto ricreare l'esperienza di P3 a partire dalla base originale, aggiornando però ogni singolo aspetto del prodotto.

Forte del nuovo engine, il rifacimento vanterà anzitutto un sistema di illuminazione paragonabile a quello di Persona 5, oltre a una telecamera finalmente posizionata alle spalle del protagonista che, come avvenuto nei più recenti episodi del brand, consentirà di cogliere ogni singolo dettaglio delle location visitate. A giudicare dal primo trailer, poi, abbiamo appreso non solo che i corridoi un tempo desertici della Gekkoukan High School brulicheranno di NPC, ma gli sviluppatori hanno rimosso del tutto i caricamenti un tempo richiesti al momento di passare da una zona all'altra del liceo, che a questo giro godrà invece di una mappa apparentemente unica e ampia. Mentre Persona 3 Portable rinunciava alla componente esplorativa, chiedendo al giocatore di spostarsi attraverso un limitante menu a tendina, in Persona 3 Reload ci verrà restituito un appagante senso di libertà. Rispetto alle cupe aree proposte dalla controparte originale, le location che il trailer ha posto sotto i riflettori sembrano oggi più colorate e vivaci che mai (specie per quel che concerne gli ambienti interni), anche grazie al livello di dettaglio complessivamente elevato che contraddistingue la produzione.



Paragonati ai già ottimi modelli poligonali di Persona 3: Dancing in Moonlight (fiondatevi sulla recensione di Persona Dancing: Endless Night Collection), i modelli di Persona 3 Reload si direbbero ancora più dettagliati e curati, specie per quel concerne ombre, capigliature e animazioni.

Seguendo l'esempio del Portable, nel remake non troveremo delle cutscene in stile anime come quelle di Persona 3 e Persona 3 FES, bensì delle pregevoli cinematiche realizzate con lo stesso engine del gioco. Anche i menu sono stati del tutto ridisegnati, affinché risultassero più fantasiosi, moderni e soprattutto intuitivi.



Osservando attentamente il primo trailer del rifacimento abbiamo inoltre notato che il Centro Commerciale Pauwlonia (anche noto in inglese come Pauwlonia Mall) presenta tutti i negozi esclusivi di Persona 3 FES, incluso quello che permetteva di fondere le armi equipaggiabili dai membri della Specialized Extracurricular Execution Squad.

È dunque plausibile che Persona 3 Reload includa tutte le migliorie escogitate proposte negli anni dalle precedenti riedizioni del JRPG. Per esempio, laddove in Persona 3 era possibile controllare soltanto il protagonista, mentre in battaglia i compagni erano gestiti dall'intelligenza artificiale, in Persona 3 Reload avremo di nuovo il pieno controllo della squadra, proprio come accadeva già nel Portable. Benché il combat system non abbia subito modifiche rilevanti, si direbbe comunque che ATLUS abbia adottato lo stesso dinamismo di Persona 5, al fine di spettacolarizzare gli scontri con le Ombre.