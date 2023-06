Persona 5 Tactica: lo spin-off che nessuno si aspettava

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

Ogni volta che crediamo di essere pronti a congedarci dai Phantom Thieves of Hearts, puntualmente i ragazzi di ATLUS ci sorprendono tirando fuori dal proprio cilindro magico una nuova avventura avente per protagonisti Joker e i suoi (qualora non l'abbiate ancora fatto, recuperate la recensione di Persona 5 Strikers). Trapelato la scorsa settimana e annunciato ufficialmente in occasione dell'Xbox Game Showcase, Persona 5 Tactica è il titolo del nuovo spin-off realizzato dal P-Studio - lo stesso team che ha posto la propria firma su Persona 3/FES/Portable, Persona 4/Golden e Persona 5/Royal - e attualmente atteso su PC e console della famiglia Xbox il prossimo 17 novembre. In attesa che ATLUS confermi le altre piattaforme che tra qualche mese verranno invase dai nostri ladri preferiti, abbiamo analizzato attentamente le informazioni divulgate dal colosso nipponico. Siete pronti a riformare una dimensione ancora sconosciuta?

One Last Surprise

Avendo già ampliato la narrativa di Persona 5 con l'inedito terzo semestre della riedizione Royal (qui trovate la nostra recensione di Persona 5 Royal) e le vicende estive raccontate dal già menzionato Strikers, dopo aver visionato il trailer di Persona 5 Tactica ci siamo immediatamente interrogati circa la sua esatta collocazione temporale.

Dai dati ufficiali è quindi emerso che la nuova avventura sarà ambientata qualche tempo prima del diploma di Makoto Niijima e Haru Okumura (le studentesse giunte al terzo anno di liceo presso la rinomata Accademia Shujin), in una qualsiasi giornata nevosa che non fatichiamo a collocare tra la fine di Persona 5/Persona 5 Royal e l'inizio di Persona 5 Strikers. Radunatisi come loro solito nell'accogliente Café Leblanc del buon Sojiro Sakura, nelle prime battute della campagna i nostri beniamini i nostri beniamini saranno testimoni di uno strano e improvviso fenomeno: in seguito a una violenta scossa sismica, i dispositivi elettronici fra cui la TV cesseranno di funzionare correttamente e la luce del giorno cederà di colpo il passo alle tenebre delle ore notturne. Confusi dal bizzarro evento, Joker e i suoi noteranno poi un misterioso bagliore proveniente dalla porta di ingresso del locale, che una volta spalancata trasporterà l'intera banda in un luogo ancora inesplorato dal franchise e apparentemente non legato al Metaverso cognitivo.



Avendo del resto abbandonato il nostro mondo, i Phantom Thieves non indosseranno i loro abiti casual, bensì i fastasiosi "costumi da lavoro" con cui siamo ormai abituati a vederli, e addirittura saranno in grado di evocare i rispettivi Personae.

Ritrovatisi in una città artisticamente ispirata all'Europa medievale, Ryuji e gli altri verranno quindi aggrediti da un gruppo armato non molto diverso dalle Ombre incontrabili nei Palazzi e nei Memento, e dal momento che i ladri di cuori avranno delle non meglio specificate difficoltà a controllare i propri poteri, i misteriosi aggressori riusciranno a circondarli. Ad un passo dal totale annientamento, una coraggiosa combattente di nome Elle irromperà sulla scena, consentendo almeno a Joker e Morgana di tagliare la corda e capire dove diamine siano capitati.



Descritta come una persona energica e allegra, ma anche impulsiva e del tutto incapace di restare a guardare mentre le persone soffrono ingiustamente, Elle rivelerà di essere a capo della cosiddetta "Armata Rivoluzionaria", vale a dire un gruppo di ribelli che mira a rovesciare il governo locale e porre fine all'oppressione della popolazione. Determinati a salvare i compagni catturati dal nuovo nemico di turno, Joker e Morgana uniranno dunque le forze con Elle e collaboreranno per dar via alla rivoluzione.

Sebbene ATLUS abbia preferito centellinare i dettagli sull'impianto narrativo dello spin-off, la sinossi suggerisce che la nuova avventura dei ladri di cuori conserverà i temi delle precedenti, tant'è che i ragazzi, ormai esperti nella lotta contro il marciume che si annida all'interno della società, saranno nuovamente chiamati a lottare per aiutare gli oppressi e porre fine ai soprusi esercitati dai potenti. Avendo già esplorato a fondo la caratterizzazione dei protagonisti, dubitiamo che il "midquel" farà emergere nuovi lati di Joker e soci, ma in compenso il publisher nipponico ha rivelato che un DLC intitolato Repaint Your Heart riporterà in scena un personaggio "tanto atteso" e non menzionato nella trama principale. Benché potrebbe trattarsi di Yoshizawa/Violet, ossia l'elegante ladra introdotta in Royal, siamo convinti che questo individuo misterioso sia invece Akechi, che a questo giro potrebbe appunto avere l'occasione per "ridipingere il proprio cuore" e riscattarsi definitivamente.

Formula che vince non si cambia... si adatta!

L'aspetto più interessante di Persona 5 Tactica è comunque rappresentato dalla componente ludica, che per la prima volta nella storia di Persona ci vedrà alle prese con combattimenti strategici.

Potendo schierare in campo un massimo di tre alleati, che a quanto pare non saranno però rimpiazzabili nel corso della lotta, la chiave per vincere le battaglie risiederà nel posizionamento e nel coordinamento tra le singole unità, proprio come imposto dalla tradizione del genere. Nonostante l'introduzione di un nuovo combat system, si direbbe che il prodotto conserverà le caratteristiche distintive di Persona 5, tant'è che i personaggi potranno ripararsi dietro i muri, per poi avvicinarsi di soppiatto agli avversari e travolgerli con attacchi a corto raggio, o in alternativa ricorrere alle abilità speciali dei Personae per infliggere un ingente quantitativo di danni. Alcune particolari clip del trailer di annuncio rivelano inoltre che Morgana e gli altri potranno contare anche stavolta sulle armi da fuoco, che per ovvie ragioni favoriranno gli assalti a distanza, e sul Baton Pass, ovvero la meccanica che consente a un combattente di cedere il proprio turno a un alleato, potenziando per un turno le statistiche di attacco e recupero del personaggio subentrato. Difatti, mandare a segno un colpo critico e atterrare il nemico si tradurrà anche stavolta in un'azione extra, ragion per cui sarà molto importante cercare di sfruttare a nostro vantaggio le debolezze elementali dei bersagli.



Anche perché, dopo aver mandato al tappeto un nemico, i tre membri della squadra potranno circondarlo e dare il via al cosiddetto attacco "TRIBANGLE", vale a dire una variante dei consueti e amatissimi assalti di gruppo meglio noti come "All-Out Attack". Come d'altronde era già avvenuto con Persona 5 Strikers, il team di sviluppo si è insomma assicurato di preservare le meccaniche principali dell'originale e di applicarle al nuovo sistema di combattimento, affinché questo potesse risultare nuovo e al contempo non rinunciare alla forte identità di P5.

Confermando che gli inserti e i temi di apertura e chiusura verranno cantati ancora una volta dalla sempre sensazionale Lyn, ATLUS ha rivelato che l'accompagnamento musicale porterà la firma di Toshiki Konishi, chitarrista dell'Atlas Sound Team in occasione del Persona Super Live 2022 e già compositore - assieme al collega Ryota Kozuka - della colonna sonora di Shin Megami Tensei V.



Se l'impianto musicale pare quindi in ottime mani, dobbiamo segnalare che la decisione di adottare un look "chibi" ha spaccato in due la community. Avendo apprezzato non poco i due Persona Q, di cui Persona 5 Tactica sembra voler raccogliere l'eredità artistica, da parte nostra non possiamo che dichiararci a favore del character design colorato e super deformed che ben si adatta al carattere vivace dei Phantom Thives e al caos che questi sono soliti scatenare sul terreno di gioco. Anche perché, nella loro semplicità, i modelli poligonali dei personaggi risultano davvero simpatici e graziosi.