Pikmin 4 esce in estate su Nintendo Switch: un viaggio tra cani e ghiaccio

L'evoluzione della serie di Pikmin si prepara a compiere un importante passo. Con il primo gameplay trailer di Pikmin 4, presentato in occasione del Nintendo Direct di febbraio, Shigeru Miyamoto scombina le carte in tavola, proponendo novità in grado di rivoluzionare alcuni aspetti della saga. Tra cani bizzarri e inedite specie di Pikmin, il prossimo capitolo dedicato alle creaturine della Grande N promette numerose ore di surreale divertimento.



E se Metroid Prime Remastered è già disponibile su Nintendo Switch, anche per i fan del Capitano Olimar ci sono buone notizie. Il colosso di Kyoto ha infatti confermato che Pikmin 4 approderà sulla console ibrida nel corso dell'estate, con appuntamento al 21 luglio 2023.

Un nuovo pianeta alieno da esplorare

Pikmin 4 è atterrato al Nintendo Direct di febbraio, ma non c'è ancora traccia del Capitano Olimar. Al suo posto, i giocatori hanno potuto trovare una rinnovata selezione di esploratori interstellari, pronti a svelare i misteri di un nuovo pianeta alieno. Come da tradizione per la serie, la destinazione dei protagonisti pare non essere altro che una insolita versione della Terra, sulla quale permangono in bella vista le rovine della civiltà umana.

Tra un giardino, un parco giochi e una villetta, la serie ideata da Shigeru Miyamoto ritorna in scena in un interessante mix tra tradizione e innovazione, che conserva moltissime delle dinamiche tradizionali dell'IP, pur senza rinunciare a inventiva e creatività.



Da quanto mostrato durante lo show di casa Nintendo, la formula di base di Pikmin 4 non sembrerebbe discostarsi troppo dall'ottimo Pikmin 3. Ancora una volta, un gruppo di minuti esploratori si ritroverà a fare tappa su di uno strano mondo, dove farà la conoscenza dei fedeli e disponibili Pikmin.

Conquistata la fiducia delle creaturine, potremo creare un esercito sempre più variegato e potente, "seminando" gli esserini in prossimità della nostra astronave. Sfruttando le peculiarità di ciascuna specie di Pikmin, dovremo poi affrontare strani nemici, racimolare tesori, risolvere puzzle ambientali e affrontare articolate e ingegnose boss fight.



Al momento, non sappiamo ancora se Pikmin 4 riproporrà una struttura suddivisa in giornate, né se sarà necessario accumulare risorse utili alla sopravvivenza. Se in Pikmin 3 la raccolta di frutti nelle diverse aree della mappa si rivelava infatti essenziale per procedere con l'avventura, per il momento non è certo che tale approccio sarà conservato anche nel prossimo capitolo.

Benvenuto Pikmin di ghiaccio!

Con la pubblicazione del trailer di Pikmin 4, la saga dà ufficialmente il benvenuto a una nuova specie tra le tenere creaturine. Il gioco accoglierà infatti per la prima volta il Pikmin di ghiaccio, un'aggiunta decisamente interessante per l'avventura che ci attende su Nintendo Switch.

Esattamente come i suoi compagni, il nuovo arrivato avrà a disposizione un potere unico, destinato ad aprire la strada a soluzioni di gameplay aggiuntive rispetto alle già numerose opzioni proposte da Pikmin 3 (se non lo avete ancora recuperato su Nintendo Switch, correte a leggere la nostra recensione di Pikmin 3: Deluxe).



Apparentemente imparentato con il Pikmin roccioso, del quale condivide la forma, il Pikmin di ghiaccio potrà sfruttare la sua bassissima temperatura per aggredire gli avversari. Scagliare le creaturine contro i bizzarri mostri alieni causerà infatti il congelamento di questi ultimi. Imprigionati tra i ghiacci, i nemici diverranno - immaginiamo temporaneamente - inoffensivi. Si apre così una finestra di attacco utilissima per il nostro esercito in miniatura, che potrà sfruttare l'occasione per avere definitivamente la meglio. Un'opzione decisamente utile, che apre la strada a promettenti sinergie tra i Pikmin di ghiaccio, i massici Pikmin rocciosi e i belligeranti Pikmin rossi.

Ma non è tutto: i nuovi arrivati possiedono infatti anche la capacità di influenzare l'ambiente circostante. Scagliando un numero sufficiente di Pikmin di ghiaccio, potremo congelare fiumiciattoli e laghetti. Una conquista apparentemente semplice, ma fondamentale per consentire al nostro esercito di creaturine di superare i corsi d'acqua in maniera più semplice rispetto al passato. Come ricorderanno i veterani della serie, infatti, solamente i Pikmin blu si sentono a proprio agio nell'acqua corrente, che si rivela invece pericolosissima per tutte le altre specie di Pikmin. Nel nuovo capitolo, la strana fauna del mondo di Pikmin potrà invece zampettare in libertà su lastre di ghiaccio più o meno ampie.



Ma quali creaturine troveremo in Pikmin 4 oltre ai nuovi arrivati? Nel trailer dedicato all'esclusiva Nintendo, abbiamo potuto osservare in azione i Pikmin rossi, blu e gialli - resistenti rispettivamente a fuoco, acqua ed elettricità -, affiancati dai valorosi Pikmin rocciosi (in grado di infrangere lastre di vetro). Dalla key art del gioco, arriva però la conferma che anche tutte le altre varianti degli esserini torneranno in azione su Nintendo Switch. Nell'immagine, sono infatti presenti anche i Pikmin alati, capaci di raggiungere zone sopraelevate, e i Pikmin viola e bianchi, rispettivamente molto potenti e reistenti al veleno. Sembra dunque che all'appuntamento con la console ibrida non mancherà proprio nessuno!

Oatchi in azione!

Con tutta probabilità, sarà però Oatchi a portare una rivoluzione all'interno dell'IP. Questa bizzarra creatura dalle fattezze canine pare infatti particolarmente felice all'idea di poter aiutare il giocatore e i Pikmin. Il nuovo personaggio, in particolare, è pronto a caricarsi sulla schiena il nostro intero esercito di esploratori, che potrà così percorrere ampie distanze in breve tempo.



Non solo: come già sottolineato in merito ai poteri dei Pikmin di ghiaccio, tale possibilità apre la strada anche a una rinnovata libertà esplorativa. Grazie a Oatchi, tutti i Pikmin potranno superare corsi d'acqua e altri ostacoli. Una formula intrigante, che ci auguriamo non vada però a ridurre il grado di complessità del level design visto in Pikmin 3.

Il nostro valoroso compagno canino non sarà solo un mero mezzo di trasporto, ma anche un valido aiuto, dentro e fuori dal campo di battaglia. Con la sua stazza, Oatchi può abbattere ostacoli particolarmente massicci, come muraglie composte da...vasi di coccio! Grazie alla sua forza, il buffo cagnolino può inoltre trascinare gli avversari sconfitti verso l'astronave, dove potremo trasformarli in preziose risorse.



L'amichevole creatura sembra inoltre poter disporre di un fiuto particolarmente sviluppato, che potrebbe tornare utile per recuperare nuovi compagni di viaggio. Nel trailer trasmesso durante il Nintendo Direct, Oatchi ha sfruttato questa abilità per aiutarci a recuperare un misterioso "naufrago" disperso sul pianeta alieno. L'identità di quest'ultimo non è stata svelata, ma non è da escludere che possa trattarsi di nientemeno che del Capitano Olimar.

A questo proposito, segnaliamo un fatto curioso. Sul sito ufficiale di Nintendo America si conferma che Pikmin 4 potrà essere giocato in locale da 1 o 2 giocatori: una circostanza che ci porta a ipotizzare la presenza di una modalità multiplayer, magari più strutturata rispetto al passato. Vista la vocazione multigiocatore di Nintendo Switch, non ci sorprenderebbe ad esempio scoprire di poter affrontare l'intera campagna di Pikmin 4 in compagnia! Per maggiori dettagli su questo fronte, tuttavia, sarà necessario attende delucidazioni dal colosso di Kyoto.



Nel frattempo, segnaliamo che il buon Oatchi sembra destinato a rivelarsi un ottimo compagno anche durante le boss fight. Nello scontro mostrato durante il Nintendo Direct, il cagnolino non ha esitato a scendere sul campo di battaglia caricandosi sul dorso il nostro intero esercito. Un'opzione interessante, che potrebbe portarci ad affrontare nel gioco scontri particolarmente dinamici e impegnativi.