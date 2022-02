Pokemon Scarlatto e Violetto: cosa aspettarsi dalla nona generazione

I Pocket Monster di Game Freak hanno iniziato a conquistare il mondo 26 anni fa, con il lancio dei primi capitoli della serie avvenuto in Giappone esattamente il 27 febbraio 1996. Da tempo ormai, la ricorrenza viene ricordata dal team nipponico come "Pokémon Day", un'occasione per celebrare la longevità e il successo della saga. E il 2022 non ha fatto eccezione, con gli annunci dell'ultimo Pokémon Presents che hanno incluso persino il reveal della Nona Generazione di Pokémon.



Un evento annunciato con un paio di giorni anticipo e svoltosi un po' in sordina, con poca promozione da parte di The Pokémon Company, a dispetto dell'intenzione di presentare al mondo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Una scelta che è stata motivata a posteriori con una breve nota, con la quale il colosso videoludico ha spiegato come, pur non potendo posticipare l'evento digitale, abbia scelto di ridurne al minimo la promozione, in una difficile contingenza storica, con ovvio riferimento alla guerra esplosa in Ucraina. Pur con pochi riflettori, dal palco del Pokémon Presents si è dunque alzato il sipario sui prossimi capitoli principali della serie Pokémon, pronti ad accompagnare Allenatori e Allenatrici di ogni età in una nuova avventura.

Nuova Generazione, nuova Regione: si va in Spagna?

Il primo trailer di Pokémon Violetto e Pokémon Scarlatto ha presentato ai PokéFan il primo assaggio di una regione completamente nuova da esplorare in compagnia dei propri Pocket Monster preferiti.

Il nome di quest'area del mondo è ancora ignoto, ma Game Freak sembra aver già disseminato ben più di un indizio in merito, per una caccia al tesoro che pare avere già una destinazione chiara.



Dal filmato in questione, sembra infatti decisamente confermato che i prossimi capitoli della serie ci porteranno in una regione ispirata alla Spagna. Che cosa

ce lo fa pensare? Innanzitutto l'inclusione nel trailer della mappa raffigurante un'area dai confini notevolmente simili a quelli dello Stato iberico. Ad accrescere i sospetti ci pensano poi le architetture delle località immortalate dal trailer. Ad esempio, una delle grandi città che troveremo in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto pare ospitare una piazza molto simile alla Plaza de Espana di Siviglia, ma anche un imponente edificio le cui guglie non possono non evocare l'immagine della Sagrada Familia di Barcellona. Ad arricchire ulteriormente il quadro, ci pensano poi le abitazioni che popolano i due titoli, che paiono ispirarsi allo stile architettonico coloniale tipico di molte aree della Spagna. E se i mulini a vento vi hanno fatto pensare a Don Chisciotte, sappiate che non siete stati gli unici. Tra aranceti, grappoli d'uva, raffinati monili d'oro, spiagge selvagge e quadri raffiguranti ballerine di flamenco, i dubbi, per quanto ci riguarda, sono davvero pochi: gli Allenatori possono prepararsi ad un viaggio all'ombra dei Pirenei!



A suggerirlo sono del resto anche i nuovi Starter in arrivo con la Nona Generazione Pokémon. Per accompagnare gli Allenatori di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Game Freak schiera infatti in campo Pocket Monster dalle denominazioni quantomeno sospette.

Per gli amanti delle creature di tipo Fuoco, la proposta è Fuecoco, un piccolo coccodrillo nel cui nome riecheggiano le parole spagnole "fuego" e "cocodrilo", che significano appunto "fuoco" e "coccodrillo". Circostanza similare anche per lo Starter d'Erba Sprigatito, con "gatito" che può essere effettivamente tradotto come "piccolo gatto". Esula da questa logica Quaxly, l'adorabile Starter d'acqua, che potrebbe però celare un riferimento al Don Chisciotte di Cervantes, con il titolo originale del romanzo spagnolo corrispondente a Don Quixote. Che l'anatroccolo sia destinato ad evolversi in un papero cavaliere?

Un vero open-world Pokémon

Cosa sappiamo invece per il momento di quello che sarà il gameplay di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto? Dopo l'interessante parentesi proposta da Leggende Pokémon: Arceus, Game Freak promette un ritorno "all'essenza dei giochi della serie Pokémon". Un'espressione generica, dietro la quale si cela però l'intenzione di dar vita ad un vero e proprio open-world.

La coppia di titoli consentirà infatti ai giocatori di esplorare liberamente la nuova regione, nella quale i Pocket Monster saranno apertamente visibili. Tra prati, foreste, città, specchi d'acqua, mari e cieli, i Pokémon animeranno ogni ambientazione delle due esclusive Nintendo Switch, mentre i giocatori potranno spaziare senza vincoli tra città e ambienti naturali.



La prospettiva di potersi liberamente cimentare nell'esplorazione del mondo di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto è sicuramente intrigante, ma ovviamente molto del fascino dipenderà dalla capacità di Game Freak di rendere suggestivo e ammaliante il mondo di gioco. Una circostanza sulla quale purtroppo pesa l'ombra di un comparto tecnico che per il momento non riesce a sorprendere, neppure al netto degli apparenti miglioramenti rispetto a quanto visto negli scenari di Leggende Pokémon: Arceus.

Con le produzioni in sviluppo e una pubblicazione lontana ancora di diversi mesi, tuttavia, non ci resta che utilizzare il condizionale, nella speranza che il lavoro di rifinitura delle esperienze possa portare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto a mettere in campo un'estetica convincente.



Per quanto riguarda infine il fronte contenutistico, anche in questo caso è troppo presto per considerazioni troppo articolate, ma è possibile spendere qualche parola su quello che sarà il bestiario proposto da Game Freak. Con il ritorno alla doppia pubblicazione, appare innanzitutto scontato il ripristino della previsione di creature esclusive per ciascuna versione, con Pocket Monster che presenzieranno solamente in Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto. E in tema di Pokédex, segnaliamo infine la probabile non inclusione dell'intero Pokédex Nazionale all'interno dei nuovi capitoli della serie.

Nell'annunciarli, Game Freak ha infatti già specificato che Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno compatibili con Pokémon Home. Nel comunicarlo, tuttavia, la software house ha chiarito che l'applicazione potrà essere utilizzata per importare solamente creature già contemplate dal Pokédex Regionale. A fronte di tale specifica, ipotizziamo il persistere della strada intrapresa dalla software house con i precedenti Pokémon Spada e Pokémon Scudo.