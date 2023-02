Pokemon Scarlatto e Violetto: le sorprese del DLC Il Tesoro dell'Area Zero

Sembrano ormai lontani i tempi della "terza versione" che approdava sul mercato a distanza di un anno o due dall'esordio di una coppia di giochi Pokémon. Similmente a quanto fatto con Pokémon Spada e Scudo, vale a dire la prima generazione di giochi Pokémon ad avvalersi di DLC, Nintendo e GameFreak hanno recentemente annunciato che Pokémon Scarlatto e Violetto riceveranno due espansioni a pagamento che verranno pubblicate rispettivamente nel corso dell'autunno e dell'interno 2023.



Intitolate "La maschera turchese" e "Il disco indaco", le due parti del Pass di Espansione cui è stato dato il nome de "Il tesoro dell'Area Zero" condurranno gli allenatori oltre i confini della regione di Paldea per visitare luoghi inediti e ampliare la propria collezione di Pocket Monsters. Proviamo dunque a riepilogare le informazioni finora in nostro possesso sui due DLC.

Largo ai Paradossi

Ampiamente anticipata da leaker e data miner, l'esistenza dei contenuti scaricabili di Pokémon Scarlatto e Violetto è stata ufficialmente confermata il 27 febbraio 2023, data in cui il longevo brand nipponico ha celebrato il proprio 27° anniversario.

Durante la diretta tenuta da Nintendo e The Pokémon Company, abbiamo appreso innanzitutto che un aggiornamento già disponibile ha introdotto nei due titoli di nona generazione due nuovi Pokémon Paradossi molto attesi dalla community: esclusiva di Scarlatto, la creatura di tipo Acqua/Drago che risponde al nome di Acquecrespe è la versione antica del leggendario Suicune, mentre Fogliaferrea, un Pokémon di tipo Erba/Psico catturabile unicamente in Violetto, sembra essere il discendente metallico del leggendario Virizion. Entrambe le bestiole erano già comparse nel libro scarlatto e nel libro violetto, ma dal momento che finora non vi era modo per incontrarle e soprattutto catturarle, gli allenatori di tutto il mondo davano ormai per scontato che i due Pokémon Paradossi sarebbero comparsi direttamente negli inevitabili DLC di Scarlatto e Violetto che vedranno la luce nel 2023.

Oltre i confini di Paldea

Passando invece ai contenuti veri e propri del Pass di Espansione, il cui prezzo su Nintendo eShop è fissato a 35€ (leggermente più alto dei Pass di Espansione di Pokémon Spada e Scudo), è emerso che questi saranno ambientati al di fuori della regione di Paldea. Benché "Il tesoro dell'Area Zero" prenda il nome dall'omonima zona situata nel Grande Cratere di Paldea, The Pokémon Company ha rivelato che nel corso della Parte I: La maschera turchese i nostri alter-ego verranno scelti per partecipare all'annuale gita organizzata in collaborazione con un altro istituto scolastico.

Gli allenatori potranno quindi visitare la Nordivia (o Kitakami, se preferite il nome originale giapponese), una terra finora inedita e caratterizzata dalla presenza di una montagna gigantesca e verdeggianti distese naturali. Stando alle informazioni in nostro possesso, la gita scolastica avrà luogo nel periodo dell'anno in cui gli abitanti di Nordivia organizzano una grande festa, motivo per cui le strade del villaggio costruito ai piedi della montagna saranno piene di bancarelle. Sfortunatamente Nintendo non ha voluto fornire molti dettagli su Kitakami, ma a giudicare dall'artwork ufficiale del primo DLC si direbbe che questa sia una terra particolarmente legata al passato e alle tradizioni nipponiche, non a caso la sua presentazione ufficiale, l'ambientazione e i costumi sfoggiati dai personaggi hanno subito richiamato alla nostra mente Leggende Pokémon: Arceus (non è necessario viaggiare nel tempo per consultare la nostra recensione di Leggende Pokémon: Arceus). Quel che è certo è che questo interessante luogo nasconderà tante leggende, ragion per cui saremo chiamati a far luce su una serie di misteri legati ai mostriciattoli tascabili.

Parte I: La maschera turchese Parte II: Il disco indaco

Quanto alla Parte II: Il disco indaco, per il momento sappiamo soltanto che gli studenti dell'Accademia Arancia (Scarlatto) e Accademia Uva (Violetto) di Mesapoli parteciperanno a uno scambio culturale che li porterà a frequentare l'Istituto Mirtillo, una scuola gemellata alla loro e a prima vista dotata di attrezzature all'avanguardia. Costruita sul fondo dell'oceano e dotata di un percorso di studi incentrato sulle lotte, non è ancora chiaro se questa sia o meno situata in Nordivia, in quanto la Casa di Kyoto si è limitata a specificare che Il tesoro dell'Area Zero sarà "un racconto formato da due parti distinte, ma collegate da un'unica storia".



Se "L'isola solitaria dell'armatura" e "Le terre innevate della corona" di Pokémon Spada e Scudo raccontavano due storie separate, le premesse del colosso lasciano quantomeno intendere la volontà di imbastire a questo giro un impianto narrativo unico e coeso, e magari anche più coinvolgente.

Alla scoperta dei nuovi Pocket Monsters

Il percorso comunicativo de Il tesoro dell'Area Zero potrà essere appena cominciato, ma come da tradizione The Pokémon Company ha mostrato in partenza i due nuovi Pokémon Leggendari che potremo catturare nelle due singole parti dell'espansione. Ogerpon è il mostriciattolo che potremo incontrare ne La maschera turchese, una creatura che indossa una maschera spaventosa, mentre Terapagos è il nome testuggine leggendaria che risplende di un'aura brillante.

Se i colori e le fattezze del primo suggeriscono un forte legame con la natura, che potrebbe anche tradursi con l'appartenenza al tipo Erba, è il carapace del secondo ad aver catturato la nostra attenzione, poiché le placche superiori sembrano raffigurare i simboli dei 18 tipi di Pokémon finora conosciuti. Un dettaglio assai curioso, che ci spinge a sospettare che il mostriciattolo leggendario disporrà di varie forme o potrà comunque cambiare il proprio tipo attraverso gli strumenti (allo stesso modo di Arceus).



Cercando di far luce sulle leggende locali, i giocatori incontreranno poi i cosiddetti "Eroi di Nordivia", ossia tre Pokémon che in passato hanno protetto la regione e ai quali la gente ha dedicato delle statue di pietra come gesto di gratitudine.

Chiamate Okidogi, Munkidori e Fezandipiti, le tre creature venerate alla stregua di eroi si direbbero ispirate alle tradizioni del paese del Sol Levante, tant'è che il loro look è accomunato dalla presenza di un accessorio violaceo che tanto ricorda l'Obi, un indumento tipicamente indossato assieme al tradizionale kimono giapponese.



In attesa di scoprire se anche il trio rientri o meno nella categoria dei Pokémon Leggendari - un'eventualità tutt'altro che improbabile - è stato infine confermato che i due DLC di Scarlatto e Violetto introdurranno più di 230 mostriciattoli tascabili provenienti dalle altre regioni del mondo Pokémon.

Fra le bestiole che verranno reintrodotte dalla prima parte dell'espansione troveremo ad esempio le linee evolutive di Ninetales, Milotic, Chimecho, Shiftry, Yanma e Vikavolt, mentre nella seconda parte potremo riabbracciare quelle di Dewgong, Zebstrika, Metagross, Meowstic, Whimsicott e Alcremie. Considerando che oggigiorno esistono più di mille esemplari di Pokémon e che di base Scarlatto e Violetto ne includevano esattamente 400 (più i mostriciattoli proposti nei Raid Teracristal), gli oltre 230 de Il tesoro dell'Area Zero dovrebbero portare il totale a 650 circa. Un risultato tutto sommato soddisfacente, che riaccende la speranza di rivedere un giorno il Pokédex Nazionale tanto caro agli allenatori. Nel frattempo, coloro che acquisteranno il Pass di Espansione entro il prossimo 31 ottobre riceveranno un codice personalizzato che consentirà di riscattare immediatamente in Pokémon Scarlatto e Violetto uno Zoroark di Hisui con tre caratteristiche speciali. Oltre a conoscere le mosse Cuccagna (che normalmente non potrebbe apprendere), Terascoppio, Livore e Congiura, il Pocket Monster sarà di teratipo Buio e avrà l'Emblema Carisma.