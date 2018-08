Prey Typhon Hunter: primo sguardo al multiplayer e alla modalità VR

Quando nella lista degli appuntamenti per il QuakeCon fa capolino una chiacchierata con il lead designer di Arkane, Ricardo Bare, è difficile non partire con la domanda "qual'è la vera spiegazione del finale di Prey?". La parte difficile arriva quando, alla risposta "gli autori non dovrebbero mai spiegare le proprie opere", si deve resistere alla tentazione di incalzare l'interlocutore con la l'inesauribile determinazione di un agente del fisco, accontentandosi - con il cuore colmo di mestizia - del commento "però ho letto tutte le teorie dei fan e alcune sono grandiose". D'altronde l'argomento del giorno non è la storia di Prey, ma i contenuti che presto arriveranno ad arricchire il supporto post lancio messo in piedi da Arkane. Un supporto che dovrebbe culminare entro la fine dell'estate con la pubblicazione di Typhon Hunter, un DLC decisamente atipico per gli standard dello studio francese, ma non primo di qualche guizzo creativo decisamente interessante.

Nascondino spaziale

Per quanto in molti, scriventi inclusi, siano rimasti parzialmente amareggiati dall'approccio inaspettato di Arkane Studios al supporto post lancio di Prey, è difficile non intravedere in Mooncrash e Typhon Hunter la firma creativa di uno degli studi più talentuosi di Bethesda. Fedele al proprio DNA immaginifico, lo studio francese ha infatti deciso di seguire la rotta della sperimentazione ludica, uscendo dalla propria zona di comfort con dei contenuti innegabilmente distanti dall'esperienza offerta da uno dei migliori immersive sim degli ultimi anni.

"Prima della pubblicazione di Prey, non sapevamo bene che direzione avremmo preso con i DLC del gioco - ci ha spiegato Ricardo Bare - Ne abbiamo discusso internamente e abbiamo valutato una gran quantità di idee, compresa quella di continuare a espandere l'immaginario di Prey con un contenuto narrativo più tradizionale. Alla fine abbiamo deciso di organizzare una piccola game jam di due settimane, per capire quali fossero le proposte più interessanti e testare con mano diverse soluzioni di gameplay". Una gara di creatività vinta da due progetti legati ad ambiti relativamente inesplorati per Arkane: multiplayer e realtà virtuale.

"Lavorando a un DLC senti meno la pressione delle aspettative del pubblico, e puoi prenderti qualche rischio in più per esplorare nuove strade e produrre qualcosa di diverso e originale - continua Bare - e per noi sia la realtà virtuale che il multiplayer erano territori ancora tutti da esplorare. Prima di entrare in Bethesda, a dirla tutta, stavamo lavorando a un titolo multigiocatore con meccaniche di ‘invasione', ma il progetto non ha mai visto la luce". Constatata l'impossibilità di ottenere maggiori dettagli sul titolo Arkane che non vedremo mai, ascoltiamo Bare parlare di quanto molti dei membri del team siano grandi appassionati di VR, di giochi roguelite come Dead Cells, e di pezzi di storia del multiplayer come l'esilarante Prop Hunt, una delle modalità più famose di Garry's Mod. Un mosaico di interessi e fonti d'ispirazione che ha finito col delineare una sfida tutt'altro che semplice, quella di inserire nel contesto di Prey meccaniche di gioco molto lontane dalla suo spettro ludico originario, mantenendo comunque una certa coerenza con il prodotto base. Un obiettivo in larga parte centrato con Mooncrash, e che pare destinato al raddoppio con Typhon Hunter. Il DLC, gratuito per i possessori di Mooncrash, si divide in due parti distinte: la modalità "escape room" già testata in quel di Los Angeles e un'esperienza competitiva asimmetrica decisamente stimolante, nella quale 5 giocatori saranno calati nei corpi proteiformi di altrettanti mimic, braccati da un sesto utente nei panni di Morgan Yu. "È una modalità di gioco pensata per dare vita a partite brevi ed emozionanti - racconta il lead designer - all'interno di una manciata di piccole mappe che riprendono diverse location della Talos I". Una volta avviata la partita, i giocatori della squadra aliena avranno una ventina di secondi per assumere le sembianze di diversi elementi inanimati, collocandosi in modo da confondersi con la naturale conformazione dello scenario.

Come intuibile, il compito di Yu sarà quello di scovare "gli intrusi" e ucciderli entro il termine dei 5 minuti di ciascun match, contando sulla sua fida chiave inglese e sulle armi disposte casualmente in giro per le mappe. Un'impresa non da poco, anche considerando la possibilità di sfruttare alcuni power up (sempre distribuiti in maniera randomica) per visualizzare la posizione dei nemici per un breve periodo. Di contro, l'obiettivo dei mimic sarà semplicemente quello di sopravvivere fino allo scadere del tempo, ostacolando il cacciatore sia con l'astuzia che con un efficace attacco in salto, la cui potenza dipenderà dalla vicinanza di Yu. Una scelta di design pensata per scoraggiare i raptus distruttivi dei giocatori nei panni di Morgan, che dovrà cercare - nei limiti del possibile - di analizzare attentamente le vicinanze per ottimizzare la sua efficienza predatoria, senza cedere alla tentazione di scaricare la propria frustrazione su ogni pezzo di mobilio in vista. A differenza dei mimic, trasformati in spettatori passivi dopo la morte, ognuno dei colpi letali inferti a Yu lo metteranno fuori gioco per qualche decina di secondi. Tempo che gli avversari, in grado di comunicare tra loro, potranno utilizzare per riorganizzarsi, godendo al contempo di un corposo bonus alle proprie possibilità di portare a casa la vittoria.

Si tratta di una formula di gioco semplice e immediata, ma non per questo priva di una certa profondità strategica, legata a doppio filo alla natura del gameplay di entrambe le compagini. Pur non avendo avuto la possibilità di testare con mano il DLC, è facile intravedere nella ricetta di Typhon Hunter un buon potenziale per sessioni ad alto tasso di divertimento, la cui efficacia sul lungo periodo dipenderà ovviamente dal supporto di Arkane, che dovrà occuparsi di "rinfrescare" la formula con contenuti sempre nuovi. Bare ci ha assicurato che il team ha già piani piuttosto precisi per il futuro di Prey, e che possiamo aspettarci qualche gradita sorpresa. Un'affermazione volontariamente sorniona, che si presta a diverse, stimolanti, interpretazioni.

Tornando nell'ambito del concreto, il DLC offrirà ai giocatori un matchmaking di stampo tradizionale gestito attraverso server esterni, sebbene l'onere dell'hosting ricadrà, come prevedibile, sulle spalle di uno dei giocatori. Comprensibilmente, non sarà possibile unirsi a partite già in corso, ma gli utenti potranno tranquillamente organizzarsi per comporre un gruppo completo a partire dalla propria lista amici sulle diverse piattaforme di gioco. Se da una parte le dinamiche ludiche del contenuto ci sono sembrate piuttosto convincenti, è difficile non nutrire qualche dubbio sul sistema di controllo pensato da Arkane per la modalità VR di Typhon Hunter. Considerando le sfumature tattiche del gameplay, il movimento in stile "teletrasporto" di Morgan Yu non sembra una soluzione ideale, specialmente dopo aver testato il medesimo sistema nella demo Transtar VR presente all'E3. Pare inoltre che gli sviluppatori non abbiano ancora le idee perfettamente chiare circa le meccaniche di spostamento dei mimic, gestiti in terza persona con un sistema di controllo che Bare paragona - senza scendere nei dettagli - a quello delle macchine radiocomandate. Perplessità in parte compensate dalla possibilità di giocare senza approfittare dei benefici immersivi della realtà virtuale, ma che non vanno comunque trascurate. In attesa di fugare gli ultimi dubbi (il contenuto dovrebbe arrivare entro l'estate), possiamo comunque confermare le buone impressioni suscitate da un contenuto aggiuntivo che, grazie a un'efficace revisione delle regole del nascondino, pare in grado di offrire una dose clamorosa di "jumpscare" e risate.?