Project DT: un gioco d'azione a metà tra NieR Automata e Devil May Cry

Chiunque segua con una certa attenzione l'industria videoludica si sarà inevitabilmente reso conto di come il mercato orientale e - nello specifico - quello cinese non abbia più voglia di accontentarsi di semplici produzioni legate all'ambito mobile. Grazie ad importanti investimenti (compagnie come Tencent e NetEase sono sempre dietro l'angolo), molti team iniziano a sviluppare progetti più ambiziosi e con tutto il potenziale per abbracciare i gusti del popolo occidentale.



Ne è un palese esempio Genshin Impact, il free to play che strizza l'occhio a The Legend of Zelda Breath of the Wild e che sta spopolando grazie sia ai costanti aggiornamenti, sia alla sua natura gratuita (visto che è stato citato, vi rimandiamo alla nostra recensione di Genshin Impact). Di recente gli occhi della rete sono stati puntati su ProjectDT, un action tripla A in sviluppo presso il team cinese Digital Sky che sembra possedere tutte le carte in regola per trasformarsi in un prodotto di spicco. Scopriamo insieme quali sono le ambizioni dell'opera.

Cocktail di successi

Le modalità attraverso le quali il mondo è venuto a conoscenza del progetto sono decisamente insolite, dal momento che fino a pochissimo tempo fa nessuno sapeva dell'esistenza di ProjectDT e lo stesso team che si sta occupando dello sviluppo non ha mai fatto un annuncio ufficiale.



Tutto è nato dalla pubblicazione in sordina di un breve trailer e di un filmato di gameplay su YouTube, i quali sono stati poi condivisi da Daniel Ahmad, l'ormai celebre analista e insider del mondo videoludico conosciuto anche come ZhugeEX, personaggio che, oltre a tenere costantemente informati i suoi follower sugli ultimi avvenimenti dell'industria, tende anche a diffondere del materiale su progetti orientali da tenere d'occhio.

Quello che si può vedere nel poco materiale disponibile al momento è sufficiente a far drizzare le orecchie a molti fan di prodotti blasonati e sviluppati da software house molto amate: proprio come in altri casi analoghi, infatti, ProjectDT non vuole proporre una formula totalmente inedita, bensì sembra avere tutta l'intenzione di raccogliere in un unico calderone un serie di elementi che hanno funzionato in altre produzioni.



Basta far cadere l'occhio su una manciata di frame per intuire come il comparto artistico, per quello che riguarda sia il setting futuristico sia l'aspetto di personaggi e nemici, risulti fortemente ispirato a Metal Gear Solid e ai lavori del leggendario designer Yoji Shinkawa, senza contare, inoltre, che il combat system prende spunto, in maniera piuttosto evidente, da Devil May Cry e Nier Automata (per rinfrescarvi la memoria, ecco la recensione di NieR Automata).

Nei filmati possiamo infatti osservare in movimento la protagonista, una donna dotata di grande agilità e con indosso una tuta che sembra fornirle una serie di abilità incredibili nel combattimento corpo a corpo. La guerriera è intenta a menare fendenti infuocati su un boss: un mecha il cui aspetto non può che ricordare il Metal Gear Rex.



Tra un calcio volante, una veloce schivata laterale e una combo aerea, sul lato destro dello schermo possiamo osservare un contatore dei colpi inferti privo di numeri e caratterizzato invece dalla valutazione in stile Devil May Cry, grazie al quale il gioco assegna una lettera diversa in base alle performance raggiunte dal giocatore. Per approfondire, vi rimandiamo alla nostra recensione di Devil May Cry 5.

Uno stile promettente

Se è sotto gli occhi di tutti che il progetto non spicchi per originalità dal punto di vista artistico e di gameplay, è innegabile come il risultato ottenuto da Digital Sky allo stato attuale dei lavori possa ugualmente mostrarsi interessante in termini di potenzialità.

Il comparto grafico non raggiunge livelli di fotorealismo (sarebbe utile poter accedere a materiale più definito e ad una risoluzione maggiore per analizzarne meglio i dettagli), ma ad una prima occhiata sembra che l'utilizzo del sempre apprezzato Unreal Engine 4 stia consentendo a Digisky di confezionare un action che non ha nulla da invidiare ad altre produzioni moderne. Quando però parliamo di potenzialità del progetto non ci riferiamo esclusivamente alla sua bontà grafica, ma a quello che potrebbe proporre in termini di design a proposito di ambientazioni e nemici. A ricoprire il ruolo di designer di ProjectDT è infatti tale Zhang Luye, un artista orientale il cui profilo ufficiale ArtStation ci lascia ben sperare sul suo talento, e il cui stile potrebbe riservarci grosse sorprese. Come tutti i lavori di questo tipo, purtroppo, mancano ancora molte delle informazioni fondamentali riguardanti la finestra di lancio, lo stato dello sviluppo e le piattaforme di riferimento.



Nel corso del filmato possiamo vedere uno sviluppatore giocare il titolo con l'ausilio di un controller Xbox, indice che il ProjectDT sia attualmente previsto su PC. Non è da escludere però che l'interesse da parte del pubblico possa spingere il team a portare il gioco anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.



Nulla da dire sul probabile periodo d'uscita, dal momento che Digital Sky non ha fornito alcun tipo di dettaglio al di fuori del materiale video pubblicato: l'unico dato in nostro possesso riguarda la volontà da parte del team di assumere nuovo personale per velocizzare la realizzazione, un indizio del fatto che la produzione possa non essere ancora a pieno regime.

Sarebbe molto intrigante scoprire anche quale sarà il modello di distribuzione del gioco. Sebbene un titolo del genere sembri essere adatto ad un modello di vendita classico, non possiamo escludere a priori che gli sviluppatori, con un curriculum prevalentemente di prodotti mobile, voglia adottare un approccio in stile Genshin Impact e puntare tutto sul free to play, farcendo il gioco di skin a pagamento e sistemi di energia utili per avviare una nuova missione. Insomma, i punti interrogativi sono tanti e solo il tempo potrà darci un'idea più precisa della direzione che la software house vorrà intraprendere.