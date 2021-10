Project M: un action RPG estremamente brutale dalla lontana Corea

Da sempre autori di grandi MMORPG come Ragnarok Online e Black Desert, di recente si direbbe che gli studi in Corea del Sud si stiano pian piano dedicando a produzioni di tutt'altra natura, come l'ambizioso Pokémon-like in salsa open world annunciato in agosto da Pearl Abyss (per tutti i dettagli consultate la nostra anteprima di DokeV) o l'action RPG ispirato a NieR: Automata e confezionato dai ragazzi di SHIFT UP (siete a un click di distanza dall'anteprima di Project EVE). Titoli che hanno subito destato la nostra curiosità, ai quali si è recentemente unito anche il misterioso Project M, ovvero il nuovo RPG a tema dark fantasy dalla componente action.



Plasmato nelle fucine dello studio HOUND13, Project M è in realtà una grossa incognita, in quanto sul suo conto si sa soltanto che attualmente si trova in fase di sviluppo su PC e console non meglio specificate. Ignorandone la finestra di lancio e tenendo presente che per allora il titolo potrebbe subire delle modifiche anche radicali, ne abbiamo comunque posto sotto esame il Prototype Gameplay, allo scopo di comprendere meglio le potenzialità di questa nuova e sanguinaria creatura.

Una ferocia che non conosce limiti

Dopo aver sviluppato l'acclamato Hundred Soul: The Last Saviour, ad oggi uno dei più riusciti action RPG per dispositivi iOS e Android, sembrerebbe che il giovane studio coreano HOUND13 sia deciso a colonizzare anche il mercato PC e console.

Mostrato attraverso un video di gameplay della durata di appena 93 secondi, Project M ha già conquistato tutti con tre elementi di indubbio valore: un comparto grafico appariscente, la buona fluidità dell'azione e non per ultimi i fiumi di sangue che schizzano in ogni dove durante le brutali battaglie sostenute dal protagonista del Prototype Gameplay trailer. Annunciato nel corso dell'Unreal Summit Online 2021, non è ancora chiaro se Project M sfrutti la quarta o la quinta versione del noto motore di Epic Games; tuttavia, il notevole colpo d'occhio che contraddistingue la suddetta build lascerebbe pensare che si tratti proprio dell'Unreal Engine 5. Quel che è invece assodato è che il prototipo vanta già una discreta fluidità, sia nelle fasi di combattimento contro svariati nemici di piccole dimensioni che nel corso di quella che ha tutta l'aria di essere una boss fight.



Assoluto protagonista del Prototype Gameplay trailer è un cavaliere di cui ignoriamo sia il nome che il sesso, ma che in battaglia si è dimostrato una furia incontenibile. Equipaggiato con una splendida armatura nera dalle spalline a forma di drago, il guerriero brandisce una spada molto lunga per tutta la durata del filmato, ma la presenza di tre lame di dimensioni ridotte sulla sua schiena lascia intendere che in Project M sarà possibile utilizzare diverse armi bianche, magari a seconda della situazione e del nemico fronteggiato.

Non è quindi escluso che il gioco finale possa includere armi diverse dalle sole spade, come appunto lance, martelli e mazze chiodate, o che addirittura permetta di ricorrere al sempre frenetico dual wielding. Ad ogni modo, ad averci incuriosito non sono solo la velocità e la precisione con cui il cavaliere porta a segno i propri attacchi, abbattendo senza sosta un nemico dopo l'altro, bensì la brutalità del sistema di combattimento: quando non parati, i fendenti dello spadaccino possono infatti squarciare con estrema facilità le carni dei suoi malcapitati avversari e provocare copiosi schizzi di sangue che esplodono in ogni direzione.



Se tanto basterà a rimuovere dall'equazione i nemici di piccole dimensioni, la build ha rivelato che contro i boss giganteschi la mutilazione degli arti non metterà affatto fine alla battaglia, ma al contrario si limiterà ad alterare i pattern di attacco dei bestioni.

Durante il Prototype Gameplay trailer, ad esempio, abbiamo assistito allo scontro tra il cavaliere e un raccapricciante gigante dalla testa corazzata in grado di aprirsi in due e rivelare una bocca piena di denti affilati; quando il primo è infine riuscito ad amputare la gamba destra del secondo, questi non ha mostrato alcun segno di cedimento, ma si è semplicemente limitato ad appoggiare per terra anche le braccia e muovendosi a gattoni ha continuato ad attaccare incessantemente, sfoggiando un paio di pattern inediti e basati sulla bocca nascosta. Il feroce scontro si è quindi concluso solo quando l'agile spadaccino si è arrampicato sul corpo del possente avversario e, dopo essersi portato dietro la nuca del gigante, l'ha decapitato definitivamente, facendo sì che il suo sangue insozzasse tutto il paesaggio circostante.



Non avendo potuto ammirare altre boss fight non sappiamo se tutte le battaglie più accese di Project M presenteranno le stesse caratteristiche o se le spettacolari scene del prototipo siano il frutto di script, ma il tasso di brutalità raggiunto dal filmato lascia pensare che i ragazzi di HOUND13 vogliano effettivamente confezionare un action RPG dove la violenza sarà una componente predominante. Chissà che proprio l'efferatezza del gameplay e gli effetti squisitamente gore non possano diventare i principali tratti distintivo della produzione, che nel corso dei mesi a venire potrebbe comunque cambiare aspetto più volte e tramutarsi in qualcosa di completamente diverso.

Del resto, se teniamo presente che il gioco verrà pubblicato da Garena, ossia un publisher specializzato nella distribuzione di giochi online, come MMO e Game As A Service, al momento non siamo nemmeno certi che Project M sarà ancora un action RPG per giocatore singolo se e quando raggiungerà i negozi. Non resta altro da fare che incrociare le dita e attendere speranzosi i prossimi appuntamenti col prodotto, sognando nel frattempo il giorno in cui potremo calarci nei panni del cavaliere protagonista del prototipo e sperimentare il brivido di trucidare i vari orrori che gli si pareranno dinanzi.