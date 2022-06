Project M: dalla Corea, un thriller ispirato ai giochi di Quantic Dream

Un desiderio ardente di vendetta, così forte da rendere miopi e sconsiderati, è ciò che guida il protagonista di Project M, l'opera d'esordio dello studio coreano NCing pubblicata per l'etichetta madre NCSOFT. Due minuti di trailer fotorealistico hanno accompagnato l'annuncio del titolo che punta ad inserirsi nel filone dei film interattivi, puntando tutto sull'impatto visivo di altissima caratura garantito dal motore grafico Unreal Engine 5. Dopo aver ripetutamente ammirato il video di presentazione di Project M possiamo commentare le speranze e i rischi che scaturiscono da un titolo simile, perché - oltre ad una veste grafica da primo della classe - il successo degli sviluppatori coreani passerà per forza di cose attraverso la profondità di una trama che sarà il punto cardine dell'avventura.

From Paris with love

Il mondo videoludico non è affatto nuovo alle contaminazioni provenienti dal cinema, con opere che spogliano la componente ludica per offrire al giocatore un'esperienza filmica condita dall'interattività minima del controller (qui trovate i migliori horror narrativi, da giocare rigorosamente con la luce spenta), ma appare evidente come l'ispirazione principale che ha guidato NCing siano i titoli dello studio francese Quantic Dream, il quale ha fatto del film giocabile il suo inconfondibile marchio di fabbrica.

David Cage e soci hanno utilizzato nel corso del tempo diverse ambientazioni e tematiche (dal misticismo Maya di Fahrenheit alla shoah robotica che vi raccontavamo nella recensione di Detroit Become Human), ma sviluppando la trama sempre attraverso un genere poliziesco da far evolvere in base alle decisioni del giocatore, con un importante focus dedicato ai quick time event quando c'era da sviscerare la componente "action" del gioco.



Project M non fa mistero né della sua natura cinematografica - con la presentazione di una storia che richiama ai classici stilemi delle pellicole thriller - né dell'ammirazione per i titoli Quantic Dream, perché i prompt sullo schermo che richiamano l'attenzione del giocatore ricordano quelli dello studio francese sia per stile grafico che per presentazione. Lo studio coreano promette una storia che si dirama in base alle decisioni prese dal giocatore, con tanto di finali alternativi per garantire la rigiocabilità di un titolo che punta con decisione su un grado di fedeltà visiva impressionante, tra modelli dettagliati fin nei minimi particolari e l'utilizzo intensivo del motion-capture per assicurare la massima resa dell'espressività facciale.

I rischi dell'ambizione

Data la sua natura di film interattivo, la riuscita complessiva del gioco coreano sarà sicuramente decisa dalla componente narrativa, ma gli sviluppatori non si sono sbottonati sull'argomento, rimandando la conversazione ai prossimi eventi dedicati al titolo. Dal breve trailer di presentazione possiamo intuire una storia di vendetta che si muove attraverso il lutto di un padre al quale viene uccisa la compagna, un uomo che si metterà alla ricerca degli assassini nonostante abbia ancora una figlia da proteggere, ambientata in un futuro molto vicino, a giudicare dallo stile artistico delle ambientazioni e dell'ordigno esplosivo che spezza la vita della donna.

Solo un'analisi completa dell'opera potrà garantire un giudizio esaustivo della trama, ma l'origine coreana del titolo ci lascia cautamente speranzosi, perché i thriller provenienti dall'Asia si sono spesso rivelati una miscela originale di tensione, commedia grottesca e anche horror (un cocktail di generi che è salito alla ribalta internazionale grazie a Parasite di Bong Joon-ho).



La grande cura per la realizzazione tecnica, tra la grafica fotorealistica garantita dall'Unreal Engine 5 e la riproduzione di veri spazi urbani, pare il vero fiore all'occhiello di Project M, ma non è assicurato che ogni singolo aspetto grafico del gioco sarà così dettagliato, perché ciò comporterebbe un costo di sviluppo altissimo e sicuramente non alla portata di chiunque.

Troppo spesso siamo rimasti scottati dalle presentazioni in pompa magna di giochi asiatici che promettevano meraviglie (ricordate il primo trailer di Black Myth Wukong?), salvo poi venire silenziosamente ridimensionati oppure persi nel baratro del vaporware, sta quindi ai ragazzi di NCing trasformare le nostre perplessità in ottimismo, ma - al netto di una trama ancora tutta da scoprire - è indubbio come Project M sia un'opera da tenere d'occhio per gli amanti dei film interattivi, un genere che può vantare una nicchia di appassionati sempre pronti a spolpare i suoi titoli.