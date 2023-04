Project M dà spettacolo: grafica da urlo in Unreal Engine 5

In più di un'occasione vi abbiamo parlato delle enormi potenzialità dell'Unreal Engine 5. A ribadire quanto sia tecnologicamente avanzato il set di strumenti fornito da Epic Games agli sviluppatori di tutto il mondo ci ha pensato il recente State of Unreal, un evento che si è tenuto alla Game Developers Conference 2023 e durante il quale non è stato solo pubblicato l'UEFN, l'editor di Fortnite che probabilmente avrà un impatto incredibile sul futuro del battle royale.



Sul palco della conferenza sono saliti anche gli esponenti di Ncsoft, il colosso orientale che sta usufruendo dei servizi offerti dall'UE5 per dare vita a un'avventura interattiva che promette un comparto tecnico avanzato e il supporto ad alcune tecnologie di ultima generazione. Stiamo parlando dell'interessante Project M, probabilmente il titolo provvisorio del progetto in lavorazione presso l'azienda sudcoreana (qui la nostra precedente anteprima di Project M).

Una presentazione unica nel suo genere

Il motivo per cui il breve video di Project M mostrato allo State of Unreal ha colto tutti di sorpresa è semplice: Ncsoft non si è limitata a realizzare un filmato di presentazione del gioco, ma ha confezionato una sorta di trailer nel trailer, in cui una versione digitale del chief creative officer Taekjin Kim chiacchiera del progetto fino a introdurre le sequenze di gameplay con in sottofondo il suo commento. L'alter ego dell'uomo, che gode di un livello di dettaglio possibile solo con gli strumenti avanzati dell'Unreal Engine 5, fa sfoggio anche di alcune tecnologie proprietarie di Ncsoft come l'intelligenza artificiale specializzata nella sintesi vocale.

Quella che sentiamo per l'intera durata del filmato non è la vera voce di Taekjin Kim, ma il frutto del lavoro di una complessa IA che ha letto un testo dopo aver ‘studiato' impronta vocale, accento e altri particolari del pezzo grosso dell'azienda. La stessa intelligenza si è occupata anche di abbinare il risultato ai movimenti facciali del modello 3D, così da renderlo ancora più fedele all'originale. L'esito di questa operazione è promettente e dimostra per l'ennesima volta quali siano le potenzialità di queste tecnologie, che si stanno evolvendo ad una velocità impressionante.



Dopo una breve introduzione, questa realistica controfigura digitale di Taekjin Kim raccoglie un controller e viene dato il via alla vera e propria dimostrazione di Project M, che si presenta come un thriller interattivo ispirato alle produzioni Quantic Dream (gli autori di Heavy Rain e Detroit Become Human, giusto per citarne un paio) dalle atmosfere sci-fi. L'intreccio narrativo è quasi incomprensibile alla visione del trailer e gli stessi sviluppatori non hanno svelato un solo dettaglio sulla trama che farà da sfondo all'avventura, probabilmente per evitare qualsiasi tipo di anticipazione e garantire il massimo coinvolgimento a chi vivrà questa storia.

Questo non significa che i pochi frame mostrati non siano stati sufficienti per farci un'idea: sembrerebbe che al centro delle vicende narrate vi sia un giovane uomo braccato da criminali pesantemente armati e con indosso una particolare maschera dalle forme squadrate che ricorda molto da vicino quella vista sul volto del Front Man di Squid Game. Visto il numero di esplosioni e la presenza di una donna e un bambino, non escludiamo che si tratti della famiglia del protagonista, probabilmente catturata o eliminata. Insomma, quella di Project M potrebbe essere una storia basata sulla vendetta o sulla fuga. L'aspetto più intrigante è però quello riguardante il modo in cui ci verrà raccontato il tutto. La visione dell'affollato laboratorio in cui entra Taekjin Kim suggerisce che nel mondo dell'avventura interattiva vi sia una qualche tecnologia che consente di rivivere gli eventi: se fosse così, ciò giustificherebbe anche il poter ripetere alcune scene per approfondirne i bivi narrativi.

Tanta azione e una grafica da urlo

Sul fronte prettamente ludico, Project M sembra voler offrire un connubio tra decisioni da prendere, magari anche in finestre di tempo limitate, e fasi più marcatamente action, forti di un vero e proprio sistema di shooting sulla cui efficacia è al momento impossibile esprimersi.

Possiamo ad esempio scegliere se correre verso un riparo o se, con una mossa più avventata, sfrecciare verso il bersaglio e dare il via ad una scazzottata. Quando c'è di mezzo una pistola, Project M assume i tratti di uno sparatutto in terza persona, come abbiamo già detto, ma non conosciamo il grado di libertà operativa e decisionale che ci verrà conferito in questi frangenti. Non ci è dato sapere come saranno strutturati i bivi narrativi nelle fasi di gioco più rilassate e, cosa ancora più importante, non è ben chiaro se in Project M vi siano o meno i classici QTE (Quick Time Event). A meno che gli sviluppatori non abbiano

omesso dall'interfaccia tutti gli elementi relativi a questa meccanica, sembrerebbe che il titolo Ncsoft non ne faccia uso. Dovremo quindi attendere che il gioco torni a mostrarsi per approfondire meglio alcune dinamiche, ma la presenza di una schermata che mostra le ramificazioni con le varie scelte disponibili, tutte basate su un misterioso sistema fatto di parole chiave, lascia ben sperare in una varietà di situazioni che porterà a momenti diversi tra loro anche sul versante del gameplay. A questo punto sembra quasi superfluo parlarvi del comparto tecnico di Project M che, tra l'ottima qualità delle animazioni e il colpo d'occhio di sicuro impatto, sia per quanto concerne gli scenari, sia guardando ai personaggi e ai loro stessi volti.

Ci troviamo quindi di fronte ad un gioco che possiamo davvero definire di nuova generazione per via dell'utilizzo di tecnologie impensabili fino a qualche tempo fa. Il debutto di Project M potrebbe non essere esattamente dietro l'angolo ma una cosa è certa: vogliamo saperne di più, così da poterci fare un'idea un po' più chiara sulle sue reali ambizioni sul fronte ludico e narrativo.