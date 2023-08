Project Mugen: la perfetta fusione tra un anime, GTA e Spider-Man?

Dal Project SF2 di Nexon al Project NB di BlackStar (siete a un click dal nostro speciale su Project XT e Project NB), senza dimenticare il recente Tower of Fantasy, i rivali di Genshin Impact stanno aumentando di anno in anno. Sviluppato da Naked Rain, sussidiaria di ThunderFire, sotto l'ala del publisher coreano NetEase Games, il neo annunciato Project Mugen è forse il più promettente tra gli aspiranti competitor del titolo di miHoYo / HoYoverse, anche se sfortunatamente non se ne conosce ancora la finestra di lancio. In attesa che il prodotto atterri su PlayStation 4, PS5, PC e dispositivi iOS/Android, abbiamo raccolto quante più informazioni possibili sul free-to-play per cercare di capire cosa dovremmo aspettarci dall'affascinante progetto che NetEaser ha definito un "urban open-world RPG".

Le meraviglie di una moderna metropoli

Come spiegato da Riten Huang, senior marketing manager presso ThunderFire, Project Mugen (il cui titolo è ancora provvisorio) è nato dal desiderio del team di sviluppo di realizzare "un mondo in cui i giocatori potessero identificarsi" e allo stesso tempo trovare abbastanza misteri da spingerli a esplorarlo da cima a fondo, tornandovi magari di tanto in tanto. Proprio per questa ragione, l'immensa città in cui è ambientato il titolo sarà viva e pulsante, affinché ciascun utente possa trascorrere diversamente la propria permanenza tra le sue strade e vivere quindi un viaggio unico e personale.

Mescolando l'ambientazione da metropoli moderna a elementi tipici del misticismo, lo studio punta invero a plasmare una realtà che risuoni con qualsiasi tipologia di giocatore, non a caso NetEase ha specificato che nella realizzazione di Project Mugen sono coinvolti sviluppatori provenienti da ogni angolo del globo (letteralmente da "Hangzhou a Montreal"), fornendo culture e competenze ludiche differenti.



In un mondo che ricorda molto la nostra Terra, dove però le leggende metropolitane diventano realtà e gli esseri umani sono abituati a convivere quotidianamente con la sfera sovrannaturale, gli utenti vestiranno i panni un Esper anche noto come "Infinity Trigger", il cui compito sarà quello di setacciare città vibranti, affrontare eventuali anomalie e qualsiasi evento paranormale potenzialmente in grado di sconvolgere questo incredibile paradiso urbano.

Abbiamo appreso che lungo il percorso i giocatori potranno unire le forze con altri Esper, ognuno contraddistinto da una propria storia da esplorare, per affrontare insieme il caos che quotidianamente minaccia l'altrimenti pacifica vita del genere umano. La sinossi ufficiale di Project Mugen suggerisce inoltre che, risolvendo una serie di misteri e creando preziosi ricordi coi propri compagni, il protagonista dell'avventura sbloccherà di volta in volta dei ricordi perduti, apparentemente necessari per salvare il mondo.



Quello che sappiamo per certo è che Project Mugen non trascinerà sui nostri schermi un'unica megalopoli, bensì un insieme di città adeguatamente diversificate e appunto caratterizzate da paesaggi unici.

Stando alle parole del team, la mappa del free-to-play sarà enorme e ogni angolo delle varie città racchiuderà una storia da scoprire. Se al momento non ce la sentiamo di elargire giudizi preliminari sull'intreccio, che a maggior ragione speriamo di poter approfondire quanto prima, dobbiamo comunque riconoscere che la componente esplorative ha già catturato la nostra attenzione. Rigorosamente open world, Project Mugen punterà tutto sull'esplorazione libera, tant'è che i personaggi potranno scalare e correre sulle pareti, oscillare tra i grattacieli à la Spider-Man (un curioso dettaglio già sfociato in polemica), mettersi alla guida di mezzi di trasporto come auto e moto, prendere il treno per spostarsi rapidamente da una zona del mondo all'altra, e così via. Come confermato anche dal trailer di annuncio, ciascun personaggio di Project Mugen disporrà del resto di abilità di movimento uniche, come il parkour, l'oscillazione o la capacità di arrampicarsi sui muri, mentre altri ancora vanteranno degli esclusivi "talenti di viaggio" legati alla loro identità, come ad esempio la possibilità di guidare dei mezzi non convenzionali e servirsene persino in battaglia.



Benché finora si sia visto davvero poco, si direbbe che la realtà parallela in cui è ambientato il titolo di Naked Rain trabocchi di vita, e non vediamo già l'ora di scoprire cos'abbiano effettivamente da offrire le strade della metropoli che a primo acchito ci è parsa caotica, traboccante di luci e artisticamente ispirata.

Seguendo le orme del già menzionato Genshin Impact e dei suoi innumerevoli congeneri, Project Mugen sfoggia d'altronde lo stile grafico tanto apprezzato dagli appassionati di anime giapponesi, che ancora una volta si è tradotto in un look irresistibile e predisposto a un marcatissimo fattore waifu. Un elemento che la dice lunga sul target del free-to-play e sul tipo di esperienza che questo porrà sul piatto.

Tra armi stravaganti e poteri eccezionali

Non meno interessante ci è parso il frenetico sistema di combattimento in salsa action, che come indicato dalla descrizione ufficiale permetterà di schierare in campo un party composto da un massimo di quattro personaggi.

Come accennato poc'anzi, questi non si limiteranno a presentare attributi elementali diversi, ma al contrario saranno equipaggiati con armi assai differenti, che spazieranno dalle spade alle bocche di fuoco, e addirittura disporranno di straordinari poteri sovrannaturali. Senza nulla togliere alle mazze da baseball, ideali per pestare e sgominare folti gruppi di avversari, o agli yo-yo, che all'occorrenza si trasformeranno in fuuma shuriken in grado di intrappolare il nemico in micidiali attacchi rotanti, lo "strumento di morte" che ha attirato la nostra attenzione è però la bizzarra motocicletta monoruota utilizzata dalla fanciulla caratterizzata da orecchie da coniglietta: spostandosi a velocità inaudita, questa potrà tempestare di colpi i bersagli di turno, per poi trasformare il mezzo di trasporto in un vero e proprio martello da guerra con cui finirli. Più tradizionale, ma non per questo meno dilettevole, ci è parso invece lo stile di lotta della spadaccina, che con la sua katana avrà la possibilità di esibirsi in fulminee e devastanti combo a distanza zero, cui seguirà una freccia dall'elevato potere distruttivo. Si direbbe infatti che la mossa speciale della ragazza dalla folta chioma corvina sfrutterà la katana - o comunque il suo fodero - al pari di un arco per sparare una terribile saetta energetica.



Strizzando infine l'occhio a Scarlet Nexus, uno dei combattenti immortalati dal trailer di annuncio sembra dotato del potere della telecinesi, che in prima linea potrà essere impiegato per sollevare automobili nelle vicinanze e schiantarle contro gli avversari. A questo proposito i ragazzi di Naked Rain hanno precisato che il terreno di gioco presenterà diversi strumenti con cui i giocatori potranno interagire per abbattere i nemici alle calcagna in modi fantasiosi e sempre diversi.

Vantando pattern di attacco tanto diversificati, possiamo dare per scontato sin da ora che in Project Mugen sarà estremamente importante mettere in squadra dei personaggi che possano operare in sinergia, colmando l'uno le lacune degli altri, anche perché tanto i nemici quanto i membri del party dovrebbero disporre di resistenze e debolezze elementali.



La nuova creatura di NetEase Games ha insomma posto tanta carne al fuoco, e nonostante la scarsa originalità il prodotto dà l'impressione di essere un titolo divertente. Ciò detto, benché il publisher non abbia ancora confermato o smentito la presenza di meccaniche gacha, non riusciamo al momento a scacciare il timore che Project Mugen possa invece rivelarsi l'ennesimo "more of the same" ispirato alle produzioni miHoYo e dunque privo di una propria identità.