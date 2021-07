Project Relic: un nuovo action game dalla Corea

Non tutti gli annunci dei titoli indipendenti in arrivo nei prossimi anni sono stati fatti in occasione dell'ultimo E3. Ci sono del resto anche prodotti svelati al pubblico più in sordina, a causa di una data d'uscita piuttosto lontana e dell'assenza di grosse quantità di materiale da mostrare. Tra questi troviamo sicuramente Project Relic, una promettente produzione di stampo action il cui prototipo è riuscito in pochi giorni a calamitare l'attenzione dei videogiocatori. Cerchiamo di scoprire tutti i dettagli per comprendere meglio quali saranno le caratteristiche che possiamo aspettarci nella versione finale.



Due personaggi, due stili

Ad occuparsi di Project Relic, titolo assolutamente non definitivo, è il piccolissimo team di sviluppo con sede in Corea del Sud che prende il nome di Project Cloud Games. Stando alle dichiarazioni della stessa software house, la squadra al lavoro sull'opera è davvero ristretta ed è composta da sole nove persone.

Un gruppo così ridotto è riuscito ad allestire quello che viene definito il ‘prototipo finale' del titolo, ossia la base di partenza sulla quale verrà poi costruito il gioco. Dalla descrizione del filmato disponibile su YouTube apprendiamo che Project Relic è un titolo appartenente al genere multiplayer action, sebbene dall'intero trailer non si evinca in cosa consista la componente multigiocatore, probabilmente legata esclusivamente alla volontà del team di implementare una modalità cooperativa online o alla presenza di arene dedicate al PvP. Per il resto, il gioco è un action con visuale alle spalle del protagonista caratterizzato da combat system all'apparenza più riflessivo e ponderato, lontano dalle esagerazioni stilistiche e dal fortissimo dinamismo di congeneri sulla scia di Bayonetta e Devil May Cry ((a proposito, qui troverete la recensione di Devil May Cry V). L'impressione è quella di trovarsi dinanzi a un gioco che si focalizza sugli scontri uno contro uno, o al massimo su combattimenti contro piccoli gruppi di nemici. A decretare i ritmi di gioco è però il personaggio utilizzato, visto che in Project Relic saranno presenti diversi eroi giocabili, ciascuno con il proprio stile di combattimento e il proprio equipaggiamento.

Il materiale mostrato permette di osservare in movimento solo Yan e Kamel: il primo è un agilissimo guerriero armato di una coppia di pugnali che, quasi come se stesse danzando, si destreggia in veloci schivate; Kamel è invece una guerriera dotata di spada e scudo a torre che, di conseguenza, propone uno stile di gioco più statico, grazie alla possibilità di utilizzare l'imponente oggetto metallico per assorbire i fendenti degli avversari.



Nel corso del filmato possiamo notare come entrambi i personaggi non presentino modifiche estetiche o variazioni nell'equipaggiamento, il che potrebbe suggerire l'assenza del classico loot in favore di un sistema ad eroi che permetta di variare l'arma utilizzata esclusivamente passando ad un altro personaggio.

Si tratta in ogni caso di un'ipotesi dovuta alla scarsa quantità di informazioni al momento disponibili e che probabilmente troverà una conferma o una smentita nei prossimi mesi, quando gli sviluppatori torneranno a mostrare il gioco. A non trovare una risposta è anche l'interrogativo sulla struttura di gioco, poiché non è ben chiaro se si tratti di un'avventura lineare, di un susseguirsi di aree liberamente esplorabili o addirittura di un open world. In ogni caso, le sequenze mostrate evidenziano la presenza di arene dalle dimensioni generose e non è da escludere che Project Cloud Games voglia creare un mondo aperto con punti d'accesso a dungeon o a missioni più lineari.

Per quello che riguarda invece gli avversari, già dal trailers si nota una discreta varietà: da un lato sono ben visibili i classici mob che potranno essere massacrati con relativa facilità, ai quali si alternano nemici decisamente più grossi e cattivi, sorta di mini boss ben più coriacei. Anche l'aspetto dei nemici ci ha colpito positivamente, merito di un design all'apparenza abbastanza ricercato e immersi in un'ambientazione dark fantasy pregna di un fascino da non sottovalutare.





Un prototipo dalle solide basi

Considerate le dimensioni del team e lo stato dei lavori, sarebbe impietoso analizzare troppo nel dettaglio il comparto grafico. Quanto emerge dal trailer è comunque notevole, soprattutto se consideriamo che si tratta del lavoro di una software house composta da soli nove dipendenti.

Abbiamo anche gradito la presenza a schermo di numerosi effetti particellari, esplosioni e schizzi di sangue che, seppur d'ingombro, riescono a coinvolgere ancora di più il giocatore e a rendere l'azione più dinamica. In ogni caso c'è ancora molto tempo per scoprire se tutti i pregi e i difetti (come un feedback dei colpi poco papabile e una marcata incertezza del frame rate) visibili nel filmato si riscontreranno anche nella versione finale: del resto. Del resto la strada da percorrere è ancora molto lunga: Project Relic dovrebbe infatti arrivare sul mercato nel corso dei primi mesi del 2023 su PlayStation, Xbox e PC e, a giudicare dalla lontananza della data d'uscita, è molto probabile che le console di riferimento siano esclusivamente quelle appartenenti all'ultima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S.