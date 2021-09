Project SF2: dalla Corea un nuovo potenziale rivale di Genshin Impact

Nonostante Genshin Impact abbia festeggiato il suo primo anniversario soltanto il 28 settembre, l'action RPG confezionato dalla software house cinese miHoYo è già diventato il terzo gacha game più popolare e proficuo di tutti i tempi (dopo Fate/Grand Order e Dragon Ball Z: Dokkan Battle), avendo incassato in soli dodici mesi la bellezza di un miliardo e mezzo di dollari circa. Complici i frequenti aggiornamenti, l'irresistibile look dei personaggi e del mondo di gioco (per tutti i dettagli consultate la nostra recensione di Genshin Impact), senza dimenticare la possibilità di fruirne tanto sui dispostivi mobile quanto su PC e console di casa Sony, la popolarità di Genshin Impact continua a crescere di mese in mese.



Come prevedibile, però, il suo smisurato successo sta ispirando dei potenziali competitor, che in un futuro remoto potrebbero realisticamente rallentarne la folle ascesa. Il publisher coreano Nexon, ad esempio, ha annunciato lo scorso agosto un interessante "collectible RPG" per dispositivi mobile che secondo quanto dichiarato includerà più di 400 personaggi giocabili. Incuriositi da questo singolare dettaglio, abbiamo quindi raccolto per voi le informazioni finora divulgate sul progetto, allo scopo di provare a capire dove e come questo si differenzierà dal fenomenale free-to-play di miHoYo.

Il probabile erede di Fantasy War Tactics

Attualmente conosciuto col nome provvisorio di Project SF2, il nuovo titolo con cui Nexon ambisce a scalare la vetta degli RPG per iOS e Android è basato su Super Fantasy War (meglio noto in Occidente come Fantasy War Tactics), una proprietà intellettuale che circa sei anni fa vide lo studio Nexon GT tuffarsi nel mondo dei giochi di ruolo di stampo strategico à la Disgaea.

Sebbene al tempo il genere fosse indubbiamente sottorappresentato sui dispositivi mobile, nel novembre 2015 il titolo non seppe comunque convincere del tutto la critica specializzata, a causa di un grinding serrato e di alcune meccaniche che lo rendevano a tratti confusionario. Tuttavia, il delizioso character design e la sceneggiatura strampalata hanno permesso a Super Fantasy War di accogliere all'interno del proprio mondo dalle tinte fantasy più di sei milioni di giocatori, spingendo il publisher coreano a supportarlo con continui aggiornamenti che perdurano tuttora, a dispetto degli anni che ormai gravano sulle spalle dell'RPG. Allo stesso tempo, però, si direbbe che Nexon si stia ragionevolmente preparando a lanciarne il successore o quantomeno ad affiancargli un nuovo titolo di zecca che possa progressivamente raccoglierne l'eredità e la nutrita fanbase.



Va comunque precisato che finora Nexon non ha mai specificato se Project SF2 conserverà o meno la natura strategica dell'originale, ma per il momento si è limitato a confermare che questo presenterà un sistema di combattimento a turni. A giudicare da una breve clip posta in coda al trailer di annuncio, si direbbe infatti che il titolo opterà per un combat system più tradizionale, coi classici quattro eroi in fila e in attesa del proprio turno per agire. Una scelta che a nostro avviso potrebbe tradire la volontà di far coesistere Project SF2 e Super Fantasy War, almeno finché quest'ultimo non assisterà all'inevitabile declino dovuto all'età.

Quel che sappiamo per certo è che i tantissimi protagonisti della vicenda disporranno di abilità e attributi unici, il cui rendimento verrà in buona parte influenzato dall'ambiente circostante: proprio come avviene in Super Fantasy War, la chiave per vincere le battaglie sarà quindi rappresentata da una profonda conoscenza del terreno di gioco, che tra le altre cose permetterà di collocare ciascuna unità nel punto della mappa più congeniale alle sue capacità e preferenze personali.



Come accennato nell'introduzione, ad aver suscitato il nostro interesse (e qualche sincera perplessità) è però la decisione di Nexon di porre sul piatto un numero di personaggi spropositato e sorprendente, specie se consideriamo che ognuno dei suoi 400 eroi giocabili disporrà di un personale background che in qualche modo andrà per giunta a incastrarsi nella trama principale del titolo.



È stato infatti spiegato che Project SF2 includerà un sistema di "mappe relazionali" e vari sistemi di interazione grazie ai quali gli utenti saranno liberi di esplorare nel dettaglio i legami e le storie aventi per protagonisti i loro beniamini. Sarà dunque interessante verificare se ciascun componente di questo autentico esercito avrà o meno un ruolo specifico nella vicenda.



La seconda caratteristica più interessante del prodotto è la grafica in cel-shading tanto amata dagli appassionati di anime giapponesi, che ancora una volta la dice lunga su quale sarà il target di Project SF2. Sebbene il livello di dettaglio non sia minimamente paragonabile a quello di Genshin Impact, mostri e personaggi sono contraddistinti da un design squisitamente "toon", che anche a questo giro si presta all'irresistibile vena comica del franchise: se le creature finora mostrate hanno infatti conservato il solito aspetto buffo e non proprio minaccioso, lo stesso si può dire dei combattenti, che nelle situazioni di maggior pericolo tenderanno ad assumere delle espressioni divertenti e strampalate.

Per quanto concerne invece il mondo di gioco, per il momento non ce la sentiamo di sbilanciarci coi giudizi, in quanto l'unico trailer finora divulgato in rete ci ha mostrato poco e nulla; in compenso, una certa scena del filmato lascerebbe intendere l'esistenza di paesaggi notturni alquanto suggestivi, che non vediamo l'ora di esplorare in lungo e in largo.

E le microtransazioni?

Mettendo da parte gameplay e comparto grafico, quello che al momento ci preme più sapere è se Project SF2 rimarrà un'esclusiva dei già confermati dispositivi iOS e Android, o se invece approderà anche su altre piattaforme. Soprattutto, siamo sinceramente curiosi di scoprire se anche questo sarà o meno un free-to-play e, in caso, quale ruolo giocheranno le mai troppo odiose microtransazioni.



Chiunque si sia cimentato con l'originale Fantasy War Tactics ricorderà infatti che, dopo aver annientato il primo boss, la difficoltà complessiva del titolo subiva un'impennata vertiginosa e innaturale, che in teoria avrebbe dovuto spingere il giocatore a ricorrere alla carta di credito per abbattere il paywall e proseguire con la campagna, o in alternativa a dover fare i conti con un grinding a dir poco esasperante.

Stavolta ci auguriamo invece che Nexon decida di adottare un modello di business meno aggressivo e improntato magari sul lungo termine, sulla scia di quanto fatto da miHoYo col suo Genshin Impact, che sin dal primo giorno ha saputo proporre ai fan dei pacchetti economici e al tempo stesso straripanti di risorse utili. Non resta dunque che incrociare le dita e attendere i prossimi appuntamenti comunicativi di Nexon, sperando che Project SF2 torni a mostrarsi il prima possibile.