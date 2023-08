Il prologo di Starfield: la calma prima della tempesta

Alla GamesCom 2023 abbiamo preso parte a uno speciale appuntamento per la stampa dedicato a Starfield, presentato inoltre dal CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, e da Todd Howard di Bethesda (alla sua prima GamesCom in assoluto). Per l'occasione, ci è stato mostrato il principio di questo viaggio tra le stelle che, sappiatelo, prende il via in un luogo piuttosto insolito: le profondità di una miniera. Tra strani ritrovamenti e sparatorie inattese, ecco che cosa abbiamo scoperto sull'attesa avventura sci-fi.

Un inizio insolito ma intrigante

L'esplorazione dello spazio, la fauna aliena e i segni del passaggio di un'antica civiltà senziente: il trailer di Starfield dell'Opening Night Live non ha mancato di dar spazio ad alcuni dei suoi principali assi nella manica, che speriamo possano riuscire a rendere grande il titolo a firma Bethesda. Spesso però le grandi imprese hanno umili origini e Starfield non fa eccezione.

L'avventura di Starfield comincia il 7 maggio del 2330, con una discesa nel cuore di una miniera, e un capo che con fare autoritario espone al protagonista il tipo di compito (pericoloso) che dovrà svolgere. Indossato l'elmetto, il personaggio si ritrova in un'area semibuia e alla presenza di altri suoi colleghi non troppo intenzionati a lavorare con solerzia. Quindi si procura un Cutter e comincia a rompere le rocce per ottenere dei preziosi minerali. La presentazione non ha indugiato molto su questa fase, portandoci invece direttamente a un momento significativo di questo prologo: il ritrovamento di un manufatto di origine sconosciuta, che quando viene raccolto dal protagonista gli provoca una visione abbacinante e confusa al tempo stesso. Il personaggio quindi sviene e si ridesta circondato dai suoi compagni minatori. È in questo frangente che ci verrà chiesto di personalizzarne tratti e caratteristiche, attraverso un editor che potrebbe rivelarsi ricco di possibilità, non solo sul fronte estetico. Per un breve tempo infatti sono comparsi a schermo anche i tratti e le abilità del nostro esploratore del cosmo, ma è chiaro che per parlare di questo aspetto in modo approfondito dovremo attendere sino al giorno della recensione.

Esplorazione spaziale e... disastro nucleare

Come la responsabile ci tiene a ricordare al suo sottoposto, la metà del suo equipaggio non crede che il pianeta Terra esista realmente. Lo stesso discorso vale per l'organizzazione chiamata Constellation, composta dagli ultimi veri esploratori del cosmo rimasti, eppure ritenuta da molti nient'altro che una fandonia. La donna ha addirittura un contatto interno al gruppo, Barret, chiaramente interessato a ottenere il manufatto trovato dal nostro minatore.

Prima di proseguire con la sezione più adrenalinica del prologo vogliamo soffermarci su un piccolo dettaglio che non abbiamo potuto non apprezzare. A un certo punto il protagonista si avvicina a un tavolo già occupato da un uomo. Guarda di sfuggita il suo sandwitch e decide di raccoglierlo, strappandolo di fatto al suo legittimo proprietario, che infatti reagisce in malo modo alla cosa. Speriamo insomma che le nostre azioni non passeranno inosservate agli occhi degli NPC, soprattutto in determinati contesti: si tratterebbe infatti di attenzioni preziose, capaci di calare ancor di più l'utente in questo vasto mondo di gioco.



Tornando al discorso principale, poco dopo l'arrivo di Barret la situazione si è complicata. L'uomo credeva di aver seminato un temibile gruppo di pirati che gli stava alle calcagna, la Crimson Fleet, ma neanche a dirlo si sbagliava. Per respingere l'assalto, il nostro eroe ha fatto uso di una pistola e di un fucile d'assalto, non mancando di ricorrere al corpo a corpo quando necessario.

Sia per il feeling generale, sia per quanto concerne aspetti come il rinculo e la sonorizzazione, le due armi da fuoco ci hanno lasciato delle sensazioni positive, al pari delle reazioni dei nemici ai colpi che li raggiungevano. È chiaro però che assistere a un filmato di gameplay non equivale a una prova diretta: solo quando tireremo le somme su Starfield potremo fare delle considerazioni di valore sulle fasi di shooting. Lo stesso possiamo dire dello scontro con la Crimson Fleet a bordo della navicella, col nostro eroe che ha dovuto non solo rispondere al fuoco ma anche distribuire l'energia in modo opportuno alle varie componenti del mezzo spaziale. Ad ogni modo, il protagonista è stato reclutato da Barret e si è diretto alla volta di New Atlantis per conoscere i suoi compagni, trovandosi in un centro urbano ricco di costruzioni grandiose, che attendiamo di visitare in prima persona. A questo proposito, sul fronte prettamente visivo Starfield sembra puntare più sulla piacevolezza dell'immagine complessiva che sui singoli dettagli, complice anche un'illuminazione che almeno negli ambienti da noi visionati ci è parsa genuinamente gradevole. Per quanto concerne i comprimari, il livello di dettaglio dei volti e l'espressività facciale non ci hanno fatto gridare al miracolo, eppure in alcun modo potremmo definirli deludenti, specie per una produzione di questo tipo.

Il titolo di Bethesda ha quindi lasciato il palco, per far posto a un breve teaser della serie TV di Fallout. Una scena di energumeni in armatura atomica e l'apertura di un Vault non ci hanno fornito abbastanza elementi per poterci soffermare sulla produzione. In compenso però, e lo ha detto Todd Howard, sappiamo che a lavorare sullo show televisivo c'è anche Jonathan Nolan, fratello di Christopher e scrittore di Interstellar, un film a cui - per ammissione degli addetti ai lavori - Starfield deve molto.