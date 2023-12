Proxi e l'intelligenza artificiale: l'alba di una nuova era videoludica?

Vi ricordate Dreams, il titolo sandbox di Media Molecule che nel 2020 ha permesso ai giocatori PS4 di tutto il mondo di creare personaggi, oggetti, ambientazioni, fino ad intere esperienze videoludiche da sviluppare e condividere con la community? Ecco, sappiate che Proxi, poggia su fondamenta tutto sommato simili a quelle dell'ultima opera del team dei PlayStation Studios. Tanto nella struttura ludica, quanto in merito ai suoi obiettivi però il titolo di Gallium Studios presenta delle differenze rispetto a Dreams.

Che cosa è Proxi?

Iniziamo quindi a definire un po' meglio le caratteristiche principali che contraddistinguono questo particolare titolo. Proxi è un gioco basato sull'intelligenza artificiale attualmente in sviluppo presso Gallium Studios, team indipendente fondato da Will Wright, il geniale creatore di The Sims, SimCity e Spore. Al timone del collettivo c'è anche Lauren Elliott, la creatrice di Where in the World is Carmen Sandiego? I due autori definiscono Proxi "un gioco di scoperta di sé", con gli utenti che potranno creare una rappresentazione virtuale di loro stessi e plasmare i propri ricordi all'interno di un mondo unico, realizzato da zero e personalizzabile a piacimento.

I ricordi infatti rappresentano le fondamenta ludiche dell'offerta di Gallium Studios e possono essere di qualsiasi tipo, da eventi personali, come momenti felici o dolorosi, a luoghi visitati, o ancora oggetti e personaggi, fino a situazioni storiche realmente accadute. L'intelligenza artificiale avanzata di Proxi riesce infatti a riconoscere le emozioni degli utenti attraverso i loro ricordi e il modo in cui vengono interconnessi all'interno del mondo di gioco, ed è quindi in grado di adattarsi di conseguenza. Proxi può dunque elaborare le memorie delineate dall'utente per creare storie, personaggi ed esperienze totalmente nuove.



Passando all'ambientazione del gioco, ci troviamo di fronte ad un mondo dinamico generato proceduralmente, che risulta sempre differente a ogni nuovo accesso; al suo interno gli utenti potranno interagire con la propria intelligenza artificiale personale, che prende appunto il nome di Proxi. A questo punto occorre specificare cosa siano nella pratica i ricordi citati come nucleo fondamentale dell'esperienza.



Questi sono di fatto gli asset principali del mondo di gioco, gli elementi che i giocatori andranno a creare, modificare e condividere: sarà possibile realizzare modelli 3D di personaggi od oggetti, tracce musicali, intere ambientazioni, effetti speciali e molto altro ancora. Quanto è difficile creare queste preziose risorse? Molto poco, a dire il vero. Al contrario della già citata opera di Media Molecule, in Proxi non dovrete impratichirvi con strumenti di sviluppo e complessi editor. Grazie all'IA messa in campo dalla piattaforma infatti vi basteranno dei semplici input testuali o comandi vocali per dare al motore le giuste informazioni e fargli costruire in autonomia i vostri ricordi. Questi potranno essere collegati tra loro per dar vita a storie o a legami da instaurare con gli altri giocatori o il proprio Proxi.

Come il ricordo alimenta l'IA

Ogni ricordo in Proxi viene costruito a partire da sei categorie chiave: emozioni, persone, cose, tempo, luoghi e attività. I ricordi rappresentano quindi il punto di partenza della propria esperienza videoludica e quelli con argomenti comuni possono essere collegati tra loro, così da formare le sezioni logiche del proprio mondo personale. Il modo in cui il giocatore deciderà di connettere i suoi ricordi darà al suo Proxi informazioni sul suo modo di pensare e di vedere le cose, addestrando al tempo stesso la sua IA personale.

Una volta creato e riempito di ricordi il proprio mondo, andrà a generarsi la mente vera e propria dell'IA, ossia una mappa concettuale che mostra il modo in cui l'utente associa tra loro diversi elementi della sua vita quotidiana. È a questo punto che il Proxi del giocatore si può dire realmente completo, e da quel momento in poi sarà in grado di dialogare e scambiare informazioni coi suoi simili, appartenenti magari a familiari, amici, personaggi reali o immaginari.



Il gioco utilizza il motore grafico Unity, come pure algoritmi di IA avanzata. Nel corso dello sviluppo era stato previsto che il progetto sfruttasse la tecnologia blockchain, con l'inserimento di NFT all'interno dell'esperienza. Qualche mese fa - a settembre per la precisione - questa componente è stata del tutto scartata dal team di sviluppo, per garantire all'esperienza una struttura più solida e snella.

Al momento Proxi è ancora in lavorazione, ma in realtà è già possibile registrarsi gratuitamente all'applicazione tramite il sito ufficiale, al fine di ottenere l'accesso al Creator Toolkit, un plugin Unity dedicato che permette agli utenti di creare le proprie risorse e i propri blueprint utilizzando un'ampia varietà di strumenti. Queste risorse verranno poi impiegate per creare i ricordi quando il gioco verrà pubblicato sul mercato.



In aggiunta, potranno essere condivise gratuitamente con gli altri utenti, come pure vendute attraverso il marketplace proprietario della piattaforma. Sul canale YouTube ufficiale dello studio inoltre sono disponibili dei brevi video tutorial, pensati per permettere all'utenza di familiarizzare con tutti i tool a disposizione.

Il capostipite di un nuovo genere?

Proxi è insomma un progetto decisamente ambizioso, che sembra avere il potenziale per rivelarsi un'esperienza innovativa e genuinamente coinvolgente. Ricordi e vissuto degli utenti infatti sono al centro dell'offerta ludica, visto l'utilizzo di un'IA che non potremmo non avere la curiosità di testare in prima persona. Ci sarà chi userà Proxi in modo prettamente creativo, realizzando risorse di ogni tipo e contribuendo alla crescita dell'intera community, chi riverserà all'interno del gioco le sue emozioni ed esperienze personali e chi invece preferirà semplicemente esplorare il proprio Proxi e connetterlo a quello degli altri giocatori.

Le possibilità offerte in questo senso sono davvero numerose, ecco perché il prodotto di Gallium Studios potrebbe rivelarsi il capostipite di una nuova generazione di produzioni videoludiche IA based. Molti dei membri del team di sviluppo sembrano avere esperienza da vendere, ma questa basterà a garantire la riuscita del prodotto finale? Ancora una volta, non ci resta che attendere il debutto di Proxi per scoprirlo. Anche la questione etica sarà sicuramente un argomento da approfondire a tempo debito per capire come il tema della privacy e dell'utilizzo di informazioni personali con lo scopo di addestrare un'IA avanzata sarà stato affrontato. Proxi è attualmente in sviluppo per PC e dispositivi mobile e potrebbe vedere la luce nel corso del 2024.