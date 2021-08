Rainbow Six Siege: Crystal Guard, la nuova stagione dell'FPS Ubisoft

Oggi inizia ufficialmente il Six Major Mexico (avete letto la nostra guida al Six Major Messico di Rainbow Six Siege?), l'evento spartiacque tra la prima parte di stagione - ancora purtroppo stravolta dalla situazione sanitaria globale - e un futuro che ci condurrà verso il prossimo Invitational e, soprattutto, verso il Mondiale che dovrebbe tenersi in estate. Ad ogni modo, come ogni appassionato di Rainbow Six Siege sa ormai sin troppo bene, a ogni appuntamento esport coincide anche la presentazione dei nuovi contenuti stagionali.



Invertendo l'ordine dei fattori, questa volta i ragazzi di Ubisoft Montreal hanno deciso di anticipare il reveal della nuova stagione, mettendolo all'inizio del Major e non - come di consueto - affiancato alla finalissima. Noi abbiamo avuto modo di vedere Operazione Crystal Guard e il nuovo operatore in azione. L'operazione, inoltre, porta anche bilanciamenti per IQ, Fuze e Twitch. Inoltre, al contrario di quanto avvenuto per le stagioni precedenti, in questo caso il team di sviluppo non si è concentrato sul rework di una sola mappa ma ha deciso di apportare minimi - ma comunque importanti - modifiche a ben tre mappe: Club House, Coastline e Banca. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Là, dove Osa-no le aquile

Esattamente come predetto dai leak che si sono susseguiti nel corso delle precedenti settimane, il nuovo operatore croato si chiama Osa e appartiene all'agenzia Nighthaven. Non solo, sembra essere anche la cocca di Kali, che l'ha posta a capo del dipartimento di ricerca e sviluppo dell'agenzia.



Proprio in questo ambito deve esser maturato il progetto del gadget unico che la caratterizza. La combattente - attaccante per la precisione - Anja "Osa" Jankovi si unisce dunque al team Rainbow forte di un gadget inedito per il team di aggressori. L'operatrice, dal punto di vista fisico è caratterizzata da velocità e da corazza medi (due punti, secondo la vecchia scala). Ciò che più la contraddistingue, come dicevamo, è il suo gadget: uno scudo balistico installabile che, al pari di quello di Mira, permette di avere una visuale di ciò che avviene dall'altra parte in tutta sicurezza. Uno scudo con un vetro antiproiettile, in pratica. Ovviamente, da come potete vedere dal trailer, le assonanze con l'operatrice spagnola si fermano qui.

Il gadget di Osa può essere installato praticamente ovunque, dalle finestre ai pavimenti e permette di tenere sotto controllo ciò che avviene senza subire conseguenze. Esattamente come accade per lo specchio di Mira, anche lo scudo di Osa può essere distrutto, sparando alla bombola alla base che ne permette la pressurizzazione. Altrimenti, lo scudo dell'attaccante si pone davvero come un cliente scomodo per i difensori. In questo senso, siamo davvero curiosi di capire come il meta assorbirà questa novità.



Per quanto riguarda il loadout dell'operatrice, Osa può contare - al momento - su una stun grenade e su una claymore, mentre per quanto riguarda le bocche da fuoco, come primaria può scegliere tra il 556XI, fucile d'assalto in dotazione alla Swat (Thermite) e la mitragliatrice PDW9 introdotta in Velvet Shell con Jackal. Come arma da fianco, invece, Osa avrà a disposizione la pistola PMM, usata dagli Spetsnaz russi.

Le modifiche alle mappe

Per quanto concerne le mappe, il team di sviluppo - come anticipavamo - si è concentrato in particolare sulle tre mappe che ancora avevano bisogno modifiche e bilanciamenti all'esperienza di gioco. Stiamo ovviamente parlando di modifiche sostanziali e non tanto visive. Le location, insomma, rimangono sempre le stesse, non si è verificato alcun stravolgimento della planimetria. Riguardo a Club House i site del primo piano sono stati rimossi e sono stati messi due bonus site al piano del bar, uno dietro al palco e uno dietro al bancone.

Si è aggiunta una porta tra il bar e il palco; inoltre sono stati modificati alcuni elementi visivi per rendere la mappa più leggibile e navigabile.

Coastline, invece, la linea di tiro del tetto è stata parzialmente bloccata per prevenire degli scontri poco equilibrati; alcune finestre sono state bloccate e tutte le finestre possono esser barricate. Al primo piano il site è stato spostato all'entrata di servizio. Nella VIP Lounge il muro esterno è distruttibile. Banca è, infine, quella che ha ricevuto i maggiori interventi. Nel cortile esterno e nella terrazza esterna la linea di tiro è stata aggiustata per prevenire i cosiddetti spawn pick.

Qualche altra novità

Il team di sviluppo sta sempre più lavorando per fornire ai giocatori maggiori possibilità di personalizzazione dei propri operatori. In questo senso, il nuovo aggiornamento per ciò che concerne la customizzazione delle skin, va a separare l'head gear dal resto, permettendo cosi di installare su una skin, parti di un'altra.

Per ciò che concerne, invece, gli operatori, in questa stagione gli sviluppatori si sono concentrati su tre combattenti: Twitch, IQ e Fuze. Twitch avrà, nella fase di preparazione, un drone standard come quello degli altri compagni, mentre il suo shock drone potrà essere equipaggiato solo nella fase di azione. Un bel cambiamento, che modifica l'approccio di chi utilizza l'operatore nell'early game. Inoltre, il shock drone non disabiliterà più i device avversari, ma li distruggerà. Riguardo a Fuze, il suo gadget può esser posizionato sulle pareti rinforzate però, quando viene attivato, serve del tempo in più affinché questo riesca a passare attraverso queste pareti.



IQ, infine, può identificare e pingare i device avversari attraverso i muri. Una nuova skin elite è apparsa all'orizzonte, sempre dedicata a Resident Evil. In questo caso il beneficiario è Lion, il quale avrà la skin di Leon Kennedy.