Rainbow Six Siege: Operazione Demon Veil, la Stagione 1 dell'Anno 7

Altro giro, altra corsa. Rainbow Six Siege, pur avendo ormai spento ben sei candeline (ed essersi "allargato" con Extraction - a proposito, avete letto la nostra recensione di Rainbow Six Extraction?), non mostra alcun segno di vecchiaia. Anzi, il tactical shooter targato Ubisoft si appresta ad entrare in un settimo anno a dir poco esplosivo. Un Anno che si aprirà - come da tradizione - con una nuova Operazione e diverse novità che andranno ad arricchire un titolo ormai mastodontico sotto il profilo tanto qualitativo che quantitativo. L'operatore che arriverà tra poche settimane, infatti, sarà il...sessantareesimo.

Vediamo le principali novità che ci attenderanno nell'Operazione Demon Veils.

Tenera come un fiore di cardo

Azami è la nuova operatrice difensiva che arriverà in Operazione Demon Veil. Il team di sviluppo, per il design della combattente nipponica, si è ispirato dalla tradizione delle bodyguard e delle agenzie di sicurezza private nipponiche. I ragazzi di Ubisoft Montreal hanno voluto prendersi delle libertà nella sua creazione, attingendo da entrambi i mondi.

La maschera che indossa e il pattern artistico che identifica i disegni sulla sua giacca sono frutto di un lavoro di sviluppo e consulenza effettuato in simbiosi con esperti del settore. Nel caso delle fantasie ricamate sugli abiti di Azami, ad esempio, sono state scelte le Gru, simbolo associato alla lealtà e all'onore, oltre che alla forza (nonostante la traduzione occidentale del nome Azami sia "tenera come un fiore di cardo"). Anche il gadget non potrebbe essere più nipponico: Azami avrà a sua disposizione dei kunai. Riguardo proprio al gadget, quest'ultimo è stato oggetto di un lungo lavoro di sperimentazione. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, l'idea era quella di fare qualcosa che potesse essere lanciato e si potesse conficcare nelle superfici e che - perforandole - potesse rimanere in posizione, per permettergli di dispiegare tutto il suo effetto.



Il gadget possiede infatti una caratteristica distintiva: due piccoli contenitori che all'impatto esplodono, creando una sorta di occlusione sulla superficie interessata.

Per la prima volta nella storia di Rainbow Six Siege, insomma, i giocatori potranno contare su un operatore che potrà "riparare" la mappa invece che distruggerla. Per quanto concerne il loadout, questo è formato dalla mitraglietta degli operatori russi e dallo shotgun degli operatori italiani. Come utility, al momento (dato che nel passaggio dal TTS ai server live potrebbe cambiare), possiede il filo spinato e le impact grenade.



Azami è un operatore di stazza media e il suo gadget, come detto poco fa, appare come una graditissima novità nel parco operatori della squadra Rainbow. Le barriere create con il lancio dei kunai si chiamano Barriere Kiba. Portando principalmente una variazione ambientale nella mappa, Azami non poteva che rivestire un ruolo di anchor, di architetto dell'azione di gioco.

Il giocatore che utilizzerà Azami potrà davvero giocare un ruolo innovativo e decisivo nella creazione delle strategie del team in difesa. Per la prima volta, infatti, sarà anche possibile difendersi dalla verticalità degli scontri, visto che i kunai potranno essere posizionati sulle botole o sui pavimenti in legno, coprendone una parte e impedendo che gli aggressori al piano superiore possano sfruttare la posizione di vantaggio. Azami, inoltre, potrà coprire ogni buco creato nei muri dagli attaccanti.



I kunai e il materiale utilizzato per la creazione della barriera sarannoantiproiettile, ma vulnerabile agli esplosivi. Per cui, ogni oggetto deflagrante rappresenterà un ottimo counter per il gadget di Azami. Inoltre, la barriera potrà essere distrutta con tre attacchi corpo a corpo.

Una nuova mappa? Certo che sì!

Ebbene sì, con il nuovo Anno Rainbow Six Siege accoglierà nuove location. La prima attesa proprio durante Operazione Demon Veil. Addirittura, la prima nuova mappa in ben tre anni. La nuova location chiamata Emerald Plain sarà un country club irlandese e sarà divisa tra un piano terra caratterizzato da uno stile moderno e un primo piano che, invece, ricalcherà gli interni classici di un maniero inglese. Importante sottolineare che la mappa sarà "competitiva", quindi entrerà direttamente nel pool di location disponibili.

Dovrete però portare un po' di pazienza, perché questa nuova mappa non sarà disponibile al lancio della season, bensì arriverà più avanti, con un aggiornamento dedicato. Il team di sviluppo, infatti, ha tutta l'intenzione di fare le cose per bene e sta lavorando agli ultimi aggiustamenti del caso.

Attacker repick

L'attacker repick è una nuova feature che, per chi se la fosse persa, fu anticipata già un anno fa. La feature permette sostanzialmente agli aggressori di cambiare loadout e operatori anche in fase di preparazione. Ciò permette al team in attacco di poter variare e adattare la strategia di gioco in base alle informazioni raccolte.

Inoltre, nella fase di droning - a inizio round - è stata apportata una modifica all'interfaccia di gioco che mostrerà in maniera più chiara e nitida l'equipaggiamento dei propri compagni di squadra, in modo da avere sempre sott'occhio ogni informazione disponibile, così da prendere la decisione più corretta. L'Attacker repick sarà disponibile in tutte le modalità, stando a quanto dichiarato da Ubisoft.

Team Deathmatch

Un'altra grande novità dell'imminente stagione sarà l'arrivo della modalità Team Deathmatch. Una modalità permanente che mancava al titolo e che permetterà ai giocatori di "scaldarsi" prima dei match competitivi.

Il team di sviluppo, insomma, punta a portare al titolo una nuova esperienza di gioco che sia utile come allenamento ma non solo; un'esperienza più casual e rilassata, che possa mettere i giocatori di tutti i livelli nelle condizioni di divertirsi. Le regole ovviamente sono un po' diversi rispetto alla modalità normale. I match dureranno cinque minuti e termineranno comunque al raggiungimento delle 75 eliminazioni. Gli operatori all'esterno della mappa verranno eliminati trascorsi dieci secondi.

Ci sarà anche la possibilità di cambiare gli operatori durante il match e scegliere indifferentemente quelli di attacco e di difesa. Si potranno scegliere anche gli stessi operatori dei propri compagni o del team avversario. Ovviamente tutte le abilità speciali degli operatori saranno disabilitate ad eccezione del mirino di Glatz, così come gli scudi.



Tutti gli operatori potranno essere equipaggiati di granate stordenti o a impatto. I respawn saranno consentiti, così come l'ingresso a match iniziato, mentre la chat sarà disabilitata. Nessuna penalità verrà comminata in caso di abbandono.

Il bilanciamento

Una delle novità annunciate tempo fa che finalmente potremo abbracciare sarà il rework di Goyo. A partire dalla nuova stagione le taniche esplosive Volkan, un tempo attaccate allo scudo balistico portatile, saranno gadget portatili, che potranno essere installate ovunque, fuorché agli scudi. Il danno esplosivo è stato ridotto; questo piccolo nerf è stato compensato da una maggior durata delle fiamme libere.

L'idea alla base del rework è quella di creare un operatore e un gadget che potrà essere più utile al lavoro di squadra.

Riguardo alle altre modifiche del gameplay, diversi miglioramenti arriveranno per i mirini. A partire dalla nuova stagione i giocatori avranno accesso a tutti i mirini 1X su tutte le armi primarie. Le armi con i mirini 2.5X avranno invece accesso a entrambe le varianti. Inoltre saranno organizzati in categorie più chiare.



Il match replay - già disponibile su PC - arriverà finalmente anche su console e funzionerà allo stesso modo. Si potranno registrare fino a 2 ore di gameplay o in alternativa 12 match e l'interfaccia è stata riadattata per poter essere fruita con un pad. Novità anche riguardo alla player protection. Il sistema di reputazione - già attivo in background dall'anno scorso - farà il suo debutto e sarà diretto principalmente a combattere il griefing e le disconnessioni fraudolente. Dalla seconda stagione, invece, il sistema si concentrerà sul fuoco amico e sulle sanzioni collegate. Con la nuova stagione, infine, andrà live anche la feature che era in lavorazione l'anno scorso, ovvero la perdita di segnale delle telecamere lanciate all'esterno.