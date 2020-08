Rainbow Six Siege: Operazione Shadow Legacy, benvenuto Sam Fisher!

La terza stagione dell'Anno 5 segna ufficialmente il debutto del nuovo corso dello shooter tattico targato Ubisoft. Le prime due season, infatti, hanno proposto ai giocatori la mole contenutistica a cui erano da tempo abituati: due operatori e rework di una mappa, oltre che numerosi aggiustamenti sotto il profilo del gameplay e del bilanciamento generale. Il terzo contenuto aggiuntivo del 2020, invece, segue la nuova road map svelata nel corso del Rainbow Six Invitational dello scorso febbraio e può essere considerato come propedeutico all'Anno 6 (recuperate il nostro speciale sulle novità dell'Anno 6 di Rainbow Six Siege).



Il cambio di rotta, rispetto al recente passato, permetterà la ristrutturazione degli operatori con più anni di servizio, nuovi rework delle location più vecchie, dalla costruzione di eventi inediti all'espansione dell'universo di gioco con inediti elementi narrativi, sino al costante bilanciamento di operatori e meta. Oltre, si spera, al miglioramento dei server e del problema dei cheater.

Per l'Anno 6, dunque, il lavoro degli sviluppatori sarà teso a raggiungere principalmente tre obbiettivi: ogni season verrà aperta da un nuovo operatore, assieme a una mappa che potrà essere inedita oppure un rework. Durante le stagioni (e quindi non più all'inizio) verranno implementate con update regolari anche nuove funzionalità e modifiche agli operatori. La nuova storia di Rainbow Six Siege inizia con Sam Fisher.

Shadow Legacy e l'arrivo di Fisher

Dopo una quantità infinita di indiscrezioni e leak, Operazione Shadow Legacy è stata finalmente svelata agli appassionati in occasione del Major statunitense. In effetti, dopo aver visto i contenuti di questa espansione, possiamo dire che i leak di cui vi avevamo parlato qualche settimana fa, nello speciale della EU League di R6 Siege , ci avevano preso in pieno.

In particolare, le "divinazioni" dell'utente Zer0Bytes_ hanno permesso ai giocatori di immergersi nei contenuti delle stagioni 3 e 4. I leak in questione mostravano nuovi gadget, i prossimi operatori e i loro loadout. Il nuovo attaccante, tra l'altro, pareva avere legami con un famoso personaggio partorito dalla fantasia del compianto Tom Clancy. Anzi, il combattente in questione sembrava proprio un "anziano" Sam Fisher.



In effetti, con il reveal trailer, Ubisoft ha confermato la sua identità. Il migliore agente che Third Echelon abbia mai avuto (nonché ex comandante di Fourth Echelon, in Blacklist), da troppo tempo orfano di un capitolo del franchise e ormai abituato ai cameo, si aggiunge agli operativi della squadra Rainbow nel ruolo di attaccante. E inoltre potremo presto vederlo in azione nella serie Netflix. Curiosamente, il nome del nuovo operatore ricorda molto quello del leaker: Zero.

Come sicuramente avrete notato si tratta di una versione matura dell'agente (addirittura pare essere più vecchio anche di Kaid, quindi sarà il più anziano dell'intero roster). Nella biografia i creativi di Ubisoft avranno inserito qualche riferimento in più sulle sue passate esperienze e sulle motivazioni che l'hanno spinto verso l'unità guidata da Harry Pandey.



Dal sito ufficiale è comunque possibile leggere una lettera firmata da Finka e inviata proprio a Harry, dove si fa riferimento al fatto che Fisher non solo conosceva il padre della combattente russa ma anche che Sam diventerà di fatto "il primo membro del ROS, lo staff operativo di Rainbow", paventando l'ipotesi che l'esperienza di Fisher verrà messa a disposizione della squadra Rainbow anche sotto forma di insegnamento (sarà anche un istruttore? Il reveal trailer pare avvalorare tale ipotesi). Ad ogni modo, per il pubblico italiano, la splendida notizia è che Luca Ward è tornato a prestare la propria voce a Sam Fisher anche in Rainbow Six Siege.



Zero si presenta come un operatore pieno di risorse, molto versatile, di stazza media: 2 punti Costituzione per 2 di Velocità. Il loadout porta in dote il fucile d'assalto iconico della serie Splinter Cell, ovvero un SC3000K e, come alternativa, una mitraglietta MP7 perfetta per gli scontri in "close combat". Per quanto riguarda l'arma da fianco, invece, Fisher potrà contare sulla 5.7USG in dotazione alle forze statunitensi (ovvero gli operatori SWAT) e agli Jaeger Corps danesi di Nook, con una particolarità dedicata proprio al nuovo operatore: la sua sarà l'unico modello dotato di silenziatore. Riguardo alle utility, infine, il buon Sam avrà a disposizione due esplosivi: Claymore e granate a frammentazione.

Ciò che più ci interessa, però, rimane la sua dotazione unica. Sam "Zero" Fisher sarà dotato di un dispositivo chiamato Argus Launcher. Una sorta di pistola che sparerà mini-telecamere in grado non solo di aggrapparsi alle pareti, ma anche di penetrarle. Il dispositivo, una volta agganciato, attiverà due telecamere - una per ogni lato della parete - consentendo all'operatore (e solo a lui) di "switchare" la visuale in qualunque momento. Zero, dunque, è un operatore fortemente improntato alla raccolta delle informazioni per il team e, di sicuro, anche un'ottima risorsa per disabilitare i gadget degli avversari.



Le telecamerine, un po' come l'Occhio del Male di Maestro, sono infatti in grado di sparare un singolo colpo capace di danneggiare i bersagli, anche quelli umani. Nonostante la sua efficacia, il gadget è molto delicato: può essere distrutto con un proiettile ben assestato e, ovviamente, disabilitato dal jammer di Mute. In aggiunta, dal momento che le telecamere sono considerate uno strumento "da lancio", possono essere facilmente intercettate e distrutte dall'ADS, la difesa attiva di Jager.

Tutti in montagna, un nuovo Chalet in affitto!

Prosegue poi l'attività di restauro delle location più vecchie. Dopo Casa e Oregon, ora tocca all'evocativo Chalet, immerso nell'ameno paesaggio montano. La mappa, da un po' di tempo scomparsa dai radar dei giocatori, tornerà sicuramente a far parlare di sé, grazie a un lavoro di rifinitura e ammodernamento che pare aver colto nel segno.

Per la prima volta in assoluto si potrà transitare dal tetto e attraversare la mappa più velocemente, un'azione che non era possibile fare nella precedente versione. L'interno sarà caratterizzato da una grande quantità di migliorie: la terrazza, ad esempio, è stata totalmente rimossa per creare una zona aggiuntiva che si collega al Solarium. Il bagno della camera da letto non si connetterà più alla stanza ma servirà come "zona franca" per creare nuove possibilità di rotation. Al piano terra, invece, è stato spostato il site dalla sala trofei ed è stata creata una zona pranzo totalmente inedita.



Nel piano interrato è stato aperto un corridoio per facilitare ulteriormente la rotation ed è stato rivisto interamente il garage, con l'aggiunta di una finestra sopra la porta d'entrata.

Inoltre, la zona della cantina non è più divisa in due stanze, bensì è una location unica. In cucina, infine, la famosa finestra, che tante delusioni ci ha dato nel corso degli anni, è stata chiusa per sempre.

Le novità: match replay, accessibilità, rework mirini, quality of life

Shadow Legacy, comunque, non si limiterà a regalarci un nuovo operatore e il rework di Chalet. Il terzo pacchetto dell'Anno 5 si porterà in dote una quantità incredibile di novità che potrebbero cambiare il modo stesso di approcciare Rainbow Six Siege. Anzitutto, a partire da questa terza stagione arriverà una feature a lungo richiesta dai giocatori: un menù dedicato all'accessibilità. Sarà possibile non solo personalizzare il colore del mirino, ma anche regolarne l'intensità, in modo da trovare la giusta gradazione in base alle proprie esigenze.



Una seconda novità riguarda il rework totale dei mirini di tutte le armi. Ora sono raggruppati in quattro diverse categorie a seconda dello zoom: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Il sistema punta a facilitare la vita agli sviluppatori in fase di bilanciamento e a permettere una maggiore accessibilità a giocatori meno esperti.

Con Shadow Legacy arriverà anche il tanto atteso "Map Ban", presentato in occasione dell'Invitational 2020. L'opzione, disponibile nelle modalità Ranked e Unranked, si attiverà prima della fase di pick&ban degli operatori e darà modo ai team di votare per il ban di una tra le tre mappe estratte dal pool.

Altra grossa novità annunciata a febbraio e in arrivo tra poche settimane è la feature dedicata al match replay. Avremo la facoltà di registrare sino a un massimo di 12 partite consecutive, da rivedere interamente da ogni angolazione. Si potrà scegliere la prospettiva di tutti i giocatori - anche avversari - oltre che osservare il match attraverso la visuale "top down" tattica. Per salvare le partite, stando a quanto dichiarato, lo spazio richiesto non sarà eccessivo, dal momento che ogni match dovrebbe pesare sui 30mb.

Altre novità: Ping 2.0, Reinforcement Pool e Hard Breach Charge, EMP rework

Altra interessante aggiunta, che andrà a rivoluzionare il modo di approcciare i match in Rainbow Six Siege è il cosiddetto sistema "Ping 2.0". Questo, in sostanza, sostituisce il precedente con icone inedite, molto più specifiche e dedicate con precisione al tipo di gadget, telecamera e accessori che si vogliono segnalare.

Ciò permetterà di comunicare molto più rapidamente e con maggiore semplicità rispetto al recente passato. I ping generici (quelli di colore giallo) riporteranno invece un numero, assegnato al giocatore che avrà lanciato il segnale: in questo modo sarà possibile associare l'azione a un determinato compagno.



Le novità non finiscono di certo qui! Lo studio di sviluppo ha infatti pensato di rivoluzionare anche il cosiddetto "reinforcement pool". Il team in difesa, in sostanza, potrà contare su una riserva condivisa da cui attingere le barricate per rinforzare le pareti. I difensori avranno dieci rinforzi a disposizione (non più legati alla dotazione dei singoli operatori): ciò consentirà di aumentare la varietà strategica e tattica nel gameplay della squadra in difesa, dato che i roamer potranno allontanarsi senza per forza compromettere la dotazione degli strumenti a disposizione del gruppo.

Un'altra introduzione di Shadow Legacy sarà un gadget secondario ampiamente svelato mesi fa: la Hard Breach Charge. Pur non creando un buco attraverso il quale passare con agilità (il foro provocato, del resto, sarà circolare), questa carica da irruzione potenziata permetterà di distruggere anche le pareti rinforzate. Infine, il team di sviluppo introdurrà una decisa modifica alle granate EMP di Thatcher che, dopo l'update, non distruggeranno più i gadget avversari, ma li disabiliteranno per un breve periodo di tempo.

Le statistiche dei giocatori e Companion App



Il sito dedicato alle statistiche dei giocatori subirà un deciso restyling e metterà a disposizione degli utenti un ventaglio di opzioni più ampio rispetto al passato. Ad esempio, si potranno vedere le statistiche di ogni partecipante, inserire degli intervalli di tempo nella ricerca per capire le sue prestazioni stagionali e altri dettagli.

Infine, Ubisoft ha in programma l'introduzione di una companion app chiamata "Squad Finder", che darà modo ai giocatori di ricercare una squadra o altri utenti con cui interagire, sulla base del proprio stile di gioco. Avremo poi la facoltà di compilare il nostro profilo, indicando l'approccio ludico preferito, gli orari in cui si è online, la lingua, la presenza o meno del microfono e così via. Il sistema si occuperà di proporre attraverso un "matchmaking" le migliori soluzioni per il giocatore in base alle richieste. E questa ci sembra un'ottima soluzione soprattutto per coloro che, magari alle prime armi, sono alla ricerca di un gruppo affidabile con cui divertirsi.