Ratchet & Clank Rift Apart: il primo passo verso la vera next-gen?

Dopo una serie di trailer e demo di gameplay a dir poco spettacolari, con in particolare quella dell'ultimo State of Play capace di mettere in mostra qualità tecniche davvero sbalorditive, la voglia di osservare più da vicino Ratchet & Clank: Rift Apart era arrivata a livelli decisamente considerevoli. È dunque con grande piacere che ho partecipato a un evento 100% digitale organizzato da Insomniac Games: una tre giorni fra spezzoni di gioco inediti, panel di approfondimento e interviste, pensata per prendere confidenza con una produzione stellare in arrivo il prossimo 11 giugno in esclusiva su PlayStation 5.



L'impressione è che, senza mezzi termini, Rift Apart rappresenti in assoluto il capitolo di gran lunga più ambizioso di una saga nata diciannove anni or sono, in piena epoca PlayStation 2. Un franchise di certo capace di ritagliarsi uno spazio e una sua schiera di affezionati (si parla del resto di ben otto capitoli principali, quattro spin-off, due remake e un film d'animazione in computer grafica) pronto tuttavia a spiccare il volo come mai prima d'ora. Perché, per una congiunzione di molteplici fattori, Ratchet & Clank: Rift Apart è senza dubbio un videogioco importantissimo tanto per la serie quanto soprattutto per lo studio californiano di Resistance e Sunset Overdrive - ricordiamo che Insomniac Games è stata acquisita da Sony nell'agosto del 2019.

Benvenuta nuova generazione!

Per quanto Astro's Playroom sia stato capace di stupire con le meraviglie del DualSense (per saperne di più, eccovi la nostra recensione di Astro's Playroom) e Demon's Souls con la classe di un remake mostruosamente ispirato (qui trovate la nostra recensione di Demon's Souls), è innegabile che l'ultima fatica dei creatori di Marvel's Spider-Man porti con sé un poderoso slancio di piena next-gen pressoché impossibile da ignorare. In quest'ottica, non è quasi certamente un caso che Ratchet & Clank: Rift Apart rappresenti la primissima esclusiva PS5 a marchio PlayStation Studios: un gioco idealmente capace di fare a tutti gli effetti la differenza, mettendo in mostra sia i guizzanti muscoli di un hardware di nuova generazione sia la qualità cristallina delle grandi produzioni first party.

Per l'occasione Insomniac Games ha messo disposizione della stampa uno streaming con quasi quaranta minuti di gameplay nuovo di zecca. Un'ulteriore occhiata approfondita a un titolo che a partire dalla scorsa estate non ha mai avuto paura di mettersi in evidenza, dimostrando anzi di volta in volta uno stile e un respiro davvero degni di nota. La prima parte della demo si è concentrata sulle battute iniziali di Rift Apart, con il tutorial che serve a prendere confidenza con le meccaniche di gioco.



L'avventura si apre con una gigantesca parata intergalattica che celebra la storia di Ratchet, storico protagonista della saga nonché ultimo valoroso esponente della coraggiosa razza Lombax. La futuristica città di Megalopolis è in festa: enormi palloni gonfiabili con le fattezze dei nostri eroi solcano i cieli azzurri della metropoli, tra sparacoriandoli, fuochi d'artificio e un pubblico esultante che dagli spalti fatica a contenere l'entusiasmo. È un incipit che i fan di vecchia data vivranno come un meritato punto di arrivo dopo anni e anni di temerarie vicissitudini spaziali, ma che servirà anche ad accogliere un pubblico tutto nuovo, destinato ad avvicinarsi per la prima volta al franchise - detto che l'invito rimane sempre quello di recuperare quanto prima il remake 2016 di Ratchet & Clank disponibile all'interno della PlayStation Plus Collection.

Questo perché, a detta degli sviluppatori, Rift Apart vuole essere una storia universale che racconta di amicizia, famiglia e valori positivi apprezzabile davvero da chiunque. Per Insomniac è stato dunque necessario bilanciare i riferimenti ai capitoli precedenti (Rift Apart si posiziona cronologicamente dopo Into the Nexus, e contiene tante chicche per gli appassionati) con l'accessibilità per una generazione di fan diversi, pronti a farsi stregare da un'esperienza con transizioni istantanee tra cutscene e momenti giocabili degna di un film Pixar interattivo.



Il solito, immancabile Capitano Qwark si trova a fare da improbabile commentatore all'evento di gala, anche se le celebrazioni prendono ben presto una strana piega: quella che all'inizio sembra infatti una scena coreografata per l'occasione, con finti assalti da parte di nemici in stile stunt-man, si scopre essere in realtà un vero e proprio attacco degli sgherri del malvagio Dr. Nefarious. Una maniera sottile per permettere all'utente di prendere confidenza con le meccaniche da sparatutto del gioco e con le sue interazioni corpo a corpo, mentre a schermo si scatena un pandemonio tutto sommato gestibile grazie ai potenti mezzi del dinamico duo.

Schiantati senza difficoltà gli avversari - ovviamente senza che nessuno o quasi dei presenti si sia reso conto di un imprevisto potenzialmente catastrofico - ecco il momento clou della parata. Il robot Clank ha in serbo un regalo speciale per il partner di una vita: una nuova versione del Dimensionatore, un'arma già vista in passato che permetterebbe al Lombax di attraversare le dimensioni per

ritrovare la sua famiglia. Inutile specificare che la scontatissima intromissione del Dr. Nefarious complichi di molto la faccenda, prima ancora che Ratchet possa esprimersi su un dono così inatteso. Il folle antagonista si presenta infatti a bordo di un'assurda astronave con le sue stesse fattezze, sottraendo lo strumento per servirsene per i suoi loschi piani - cominciando con l'aprire uno squarcio dimensionale in cielo, tanto per. In un attimo le macerie sferraglianti sostituiscono i coriandoli, e tutta la sequenza successiva è un momento di pura azione che ricorda abbastanza da vicino il caos metropolitano dell'intro con Rhino scatenato fra i grattacieli di New York vista in Miles Morales, tra cavi che svolazzano impazziti, fiamme ed esplosioni. Uno spettacolo soprattutto da guardare più che da giocare, interrotto purtroppo quando la faccenda stava verosimilmente per farsi più concreta. È infatti a quel punto che il video è passato su Torren IV, sgangherato pianeta contraddistinto da canyon argillosi, gru fatiscenti e rottami sparsi un po' ovunque in stile sfasciacarrozze, per seguire una sezione con Clank e Rivet tratta da una fase centrale dell'avventura.

Una nuova eroina alla ribalta

La new entry nel cast del gioco, Rivet, è a ben vedere molto più di una protagonista inedita. Per ammissione dei suoi stessi creatori la Lombax lilla è addirittura "un personaggio dall'importanza cruciale per Insomniac come studio". Una dichiarazione roboante e all'apparenza forse persino esagerata, che trova tuttavia conferme nelle parole (e nella sincera gioia degli sguardi) di alcuni membri del team, chiamati a dar vita a una figura particolare e nient'affatto banale - basti dire che sceneggiatori e animatori hanno lavorato fianco a fianco per definire la personalità e il linguaggio non verbale di questa agguerrita eroina.

Rivet è indipendente: ha vissuto in solitudine per tutta la sua esistenza. Non ha amici e non ha mai condiviso né gioie né dolori con nessuno: è un lupo solitario in un mondo pericoloso, che improvvisamente si ritrova un aiutante robot senza nemmeno sapere bene come. Mi è stata descritta, con un trasporto evidente da parte sia della Senior Animator Lindsay Thompson che della Senior Writer Lauren Mee, come un personaggio a volte goffo nelle interazioni sociali, ma mai presuntuoso o crudele.



Un po' punk nell'attitudine, eppure al tempo stesso sorprendentemente vulnerabile: a lei toccheranno alcuni momenti emozionali inediti per la saga, con connotazioni fortemente narrative. Bocche strettamente cucite invece per quanto riguarda il braccio meccanico dell'eroina: Insomniac non si è assolutamente voluta sbilanciare in merito, ma l'impressione è che l'arto prostetico possa essere il veicolo di uno dei tanti messaggi positivi di un'opera che si concentrerà anche sull'idea di andare oltre le difficoltà.

Nello spezzone di gameplay Rivet e Clank si lanciavano alla ricerca di Fixer, un colossale guardiano robot capace come suggerisce il nome di aggiustare qualunque cosa... a parte forse se stesso, contando che il gigantesco mech sembrava in stato di abbandono da chissà quanto. Per quanto emerso durante l'evento, Rift Apart alternerà come da tradizione zone più aperte a fasi di raccordo a base di grinding sulle ringhiere: passaggi guidati ma altamente spettacolari, pensati per lasciare ulteriormente a bocca spalancata dinnanzi a una produzione esorbitante da vedere. L'impatto tecnico del gioco si è infatti riconfermato su livelli nientemeno che stupefacenti: con la sua ricchezza strabordante di dettagli, l'orizzonte esteso all'inverosimile e l'illuminazione sensazionale, Torren IV è una meraviglia per gli occhi.

Il futuro è qui

La messa in scena è letteralmente sontuosa: un trionfo continuo di particelle ed effetti, di materiali riprodotti con un'attenzione irreale, di personaggi bizzarri animati in maniera sbalorditiva (la cura per le animazioni è davvero impressionante, nonché capace di mettere istantaneamente di buon umore

grazie a trovate esilaranti). Basti citare alcuni esempi sparsi, dal pelo di Ratchet che risponde alle sollecitazioni di vento e acqua alle costanti riflessioni in ray tracing sul metallo satinato di Clank o sul casco di Dr Nefarious. Senza mezze misure, al momento della sua pubblicazione Ratchet & Clank: Rift Apart non potrà fare altro che segnare un nuovo termine di paragone, spostando l'asticella oscenamente più in là delle più rosee aspettative: nel mio piccolo, non vedo l'ora di godermi in prima persona una magnificenza simile, perché sono convinto che sulla propria TV, mentre si impugna un DualSense, la resa finale possa rivelarsi ancor più clamorosa.



Non che ad ogni modo Rift Apart cerchi di porsi come uno di quei titoli tutto fumo e niente arrosto, in cui una forma irreprensibile si accompagna a una sostanza di ben altra caratura. Al contrario, un'impostazione ludica dimostratasi comunque assai convincente in un passato più o meno recente (per approfondire, ecco la nostra recensione del remake di Ratchet & Clank) sembra trovare nel prossimo capitolo una brillantezza ulteriore, sostenuta in primis da un ritmo concitato e da situazioni gustosamente varie.

Sono come da tradizione le armi fuori di testa a farla da padrone: l'azione è indiavolata e piacevolissima, con scontri a fuoco a 360° in arene da esplorare per sorprendere i nemici usando tanto il nuovo scatto in stile rollerblade quanto i portali dimensionali gialli - che consentono di entrare da un'altra angolazione nella stessa zona, al contrario di quelli viola che scaraventano invece in una dimensione completamente diversa. A rallentare il flusso di combattimenti

altrimenti sostenuti è la continua alternanza tra un'arma e l'altra attraverso il classico menu radiale, che permette di arrestare per qualche istante gli scontri. Switchare tra i vari componenti di un arsenale tanto ricco quanto inusuale rappresenta in effetti una meccanica fondamentale di Rift Apart: un modo per creare combinazioni di armi scatenando il caos sul campo di battaglia con poderose reazioni causa/effetto. Il Topiary Sprinkler è ad esempio un'arma inedita che trasforma gli avversari in siepi, immobilizzandoli sul posto: ottimo per fare crowd control da solo, ma devastante se accompagnato alle granate Shatterbomb. L'impressione finale, almeno osservando il tutto nell'attesa di metterci finalmente le mani sopra, è quella di un sistema di combattimento gagliardo e solidissimo, interrotto con una frequenza forse un filo eccessiva dai costanti e necessari cambi di armi.

Il fattore PS5

Durante la presentazione Insomniac Games ha voluto porre un'enfasi di primo piano su alcune delle feature distintive di PlayStation 5, fulcro assoluto dello sviluppo di un'esclusiva come Rift Apart. Vi basti sapere che l'idea dei portali comunicanti fra un pianeta e l'altro è nata di fatto insieme all'SSD della console, anche se la software house è comunque rimasta sbalordita dai tempi di caricamento pressoché istantanei della macchina (nonostante la presenza di aree mostruosamente più dettagliate e più aperte, con in particolare un livello che vi permetterà di dedicarvi a un cazzeggio quasi di stampo open-world).



L'audio 3D è stato citato come un altro degli elementi di grande interesse per la produzione, anche se è indubbio che niente abbia entusiasmato lo studio quanto il DualSense.

Non è dunque un caso che Marcus Smith, Creative Director del gioco, abbia affermato "quando l'ho impugnato il controller per la prima volta ho subito pensato che avessero creato il DualSense appositamente per l'arsenale di Ratchet & Clank". Questo perché, a sentire Insomniac, sia il feedback aptico che i grilletti adattivi aggiungono moltissimo all'esperienza globale, con sfumature che vanno da connotazioni sensoriali a vere e proprie dinamiche di gameplay.



Tra le prime va annoverato ad esempio l'attraversamento dei rift dimensionali, che anche grazie alla spazialità offerta dalla tecnologia Tempest 3D AudioTech dovrebbero in qualche modo andare ad "avvolgere" il giocatore. I grilletti adattivi interverranno invece per gestire la doppia modalità di fuoco delle armi, in maniera concettualmente simile a quanto visto di recente con il massiccio Returnal (per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Returnal): aspettatevi una corsa interrotta a metà strada per variare fra diverse tipologie di colpi, ma anche soluzioni alternative come quella prevista per il Negatron Collider, un micidiale raggio che deve essere caricato per qualche secondo prima di poter sprigionare la sua inarrestabile potenza di fuoco.

Tra coreografici scontri coi boss, digressioni legate a trovate bizzarre tipo gli enigmi con Clank o le fasi nei panni di un improbabile robot-granchio, o ancora gli intermezzi esplorativi legati alle cosiddette Pocket Dimension - piccole sfide in cui meccaniche e gadget presi da altre dimensioni vengono combinati insieme per risultati folli - Ratchet & Clank: Rift Apart promette di fare faville in ogni senso. Non ci resta che attendere meno di un mese per scoprire i segreti di un'avventura mozzafiato, che sembra avere tutte le carte in regola per lasciare effettivamente il segno.