Resident Evil 4 Remake: il ritorno della paura tra storia, gameplay e PSVR2

Il tanto chiacchierato Resident Evil 4 remake ha fatto da apripista a quel che è stato uno State of Play ricco d'annunci e sorprese, nonché una boccata d'aria fresca per i fan PlayStation e i videogiocatori in generale. Le tipiche sonorità della penisola iberica, che hanno accompagnato lo scorrere del titolo del gioco, hanno ben presto lasciato spazio all'orrore puro e chiaramente al villaggio controllato dalla setta degli Illuminados, un'organizzazione dai loschi scopi guidata da Osmund Saddler. Incaricato di salvare Ashley, la figlia del presidente degli Stati Uniti, Leon si è recato nell'oscura area rurale e al suo interno ha trovato soltanto morte.

Una rimpatriata da brivido

Prima di soffermarci sul filmato, che ci ha permesso di dare uno sguardo alla presentazione visiva e a diversi volti storici dell'avventura, vogliamo fare una considerazione. Al pari dei rifacimenti di Resident Evil 2 e 3, è assai probabile che Capcom abbia deciso di reinterpretare parte degli eventi narrati, sia per adattarli alle cutscene di nuova generazione, sia per intervenire su quegli elementi narrativi - e talvolta anche ludici - che in quest'era del gaming rischierebbero di scricchiolare un po'.

A tal proposito, anche perché nel trailer non abbiamo trovato traccia del suo logo, pare proprio che non sarà M2 a regalarci il "nuovo" quarto capitolo. Lo studio a cui dobbiamo il ritorno della caccia a Jill Valentin a opera di Nemesis, come abbiamo esposto nella recensione di Resident Evil 3, ci ha infatti proposto una reinterpretazione non sempre a fuoco dell'intreccio originale, ecco perché siamo ancor più curiosi di capire in che modo e quanto pesantemente Capcom abbia deciso di modificare la trama.



Ciò detto, nel video abbiamo ritrovato un Leon più deciso e sicuro di sé ma anche tormentato dagli eventi di Raccoon City. Deciso a fare la differenza, l'agente - il cui modello dovrebbe basarsi su quello visto nel remake di Resident Evil 2 - incontrerà alleati insperati e formidabili nemici sul proprio cammino.



Alcuni di questi tra l'altro sono apparsi in brevi sequenze del trailer, a cominciare dall'impaurita Ashley. Ebbene, ci auguriamo che gli sviluppatori abbiano deciso di rivedere le originali sezioni di gameplay in cui bisognava tenere al sicuro la giovane che, a causa di un'intelligenza artificiale tutt'altro che brillante, finiva per esporsi agli assalti dei nemici, causando dei fastidiosi game over. Parliamo di uno dei pochi aspetti meno brillanti dell'avventura, che onestamente speriamo non giunga sulle console next-gen senza le necessarie revisioni. Per quanto concerne la bella e letale Ada Wong, ci auguriamo che venga riproposta anche la side story che la vedeva protagonista. Parliamo di Separate Ways, che peraltro gettava luce, seppur parzialmente, sul legame tra la spia e il famigerato Albert Wesker: che sia la giusta occasione per rivedere il folle superuomo in una cutscene ad hoc? Tornando a noi, oltre ad aver rincontrato gli abitanti del villaggio e i cultisti del castello di Ramon Salazar, l'orrido castellano a cui non è stato dato spazio in questa occasione, siamo stati felici di dare una fugace occhiata alle incarnazioni moderne del ricercatore Luis Sera, coinvolto sugli studi delle Plagas, e Bitores Mendez, il capovillaggio al servizio di Saddler. A proposito del capo degli Illuminados, siamo riusciti a vederlo solo per pochi istanti ma siamo certi che nei prossimi mesi farà un'apparizione degna di questo nome.

Faccia a faccia con il male

Purtroppo, oltre all'esplorazione delle vecchie case e dei sentieri nei pressi del villaggio, il video non conteneva vere e proprie sezioni di gameplay. In sostanza, non abbiamo visto in azione la gestione dell'inventario o il sistema di shooting, che potrebbe - a seconda della volontà del team - avvicinarsi sia al dinamismo del nuovo Resident Evil 3, sia ai ritmi più compassati tipici del Resident Evil 2 del 2019. Non è da escludere a tal proposito che gli addetti ai lavori abbiano preso il meglio di entrambi i sistemi di combattimento per proporre una soluzione dall'anima action ma anche capace di punire le disattenzioni.

Da Krauser, fino alle versioni mutate dei membri degli Illuminados, la quarta iterazione della serie era piena zeppa di boss fight e abomini da brivido, pensiamo ad esempio agli infami Regeneradores, che si accasciavano al suolo soltanto con l'eliminazione di tutti i parassiti al loro interno. Ci è impossibile in ogni caso lanciarci in ipotesi sulla possibile introduzione di nuove mostruosità, che tra l'altro faticherebbero a trovare spazio in un "bestiario" così ampio.



Sul fronte prettamente visivo Resident Evil 4 ci sembra assolutamente valido, seppur non privo di qualche spigolo. Mancano ancora molti mesi al suo debutto su PS5, che avverrà sul finire di marzo 2023, e ben poco abbiamo visto dell'avventura per parlare con toni di certezza ma dobbiamo ammettere che le rocce, il rendering dell'acqua e alcuni terreni, ci sono sembrati più vicini agli standard della scorsa generazione.

Di contro, l'illuminazione globale - capace di donare un look ancor più tetro agli scenari - e la maggior parte delle superfici, si pensi anche alle assi di legno che compongono le pavimentazioni, ci hanno sorpreso non poco, al pari della resa della vegetazione e in generale delle strutture del villaggio, a partire dalle solide mura della chiesa.



Per concludere, c'è ancora molto da scoprire su questa nuova opera di restauro firmata Capcom, che però potrebbe avere i numeri per regalare ai giocatori un indimenticabile viaggio del brivido. Tremiamo e gioiamo al pensiero di tornare in Spagna, nei sentieri più oscuri della zona, e di sentire alle nostre spalle un abitante locale gridare, respirando affannosamente: "un forastero".