Resident Evil Village: DLC Shadows of Rose e terza persona in arrivo

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Come era lecito aspettarsi, nel suo ultimo showcase Capcom ha dato spazio a diverse produzioni attualmente in sviluppo, tra cui Exoprimal (qui la nostra intervista al team di sviluppo di Exoprimal) e Resident Evil 4. Oltre alla visuale posta dietro le spalle di Leon, sullo stile del rifacimento del secondo capitolo, il materiale inedito scarseggiava ma le cose sono andate molto meglio nel caso di Resident Evil Village (il nostro speciale sulla lore di Resident Evil Village è a portata di click).



Il viaggio di Ethan Winters nelle terre dominate dalla crudeltà di Madre Miranda si appresta a vivere una nuova giovinezza a partire dal prossimo 28 ottobre, sia con un DLC della storia dedicato a Rose, la prodigiosa figlia del protagonista, sia coi nuovi contenuti legati alla campagna principale e la modalità Mercenari, che ci permetterà di fare mattanza di mostri nei panni dell'ormai iconica Lady Dimitrescu.

Gli antefatti

Prima di fare le nostre considerazioni sul trailer di quello che potrebbe rivelarsi un importante tassello narrativo da aggiungere al grande puzzle di Resident Evil Village, ci teniamo a specificare che d'ora in avanti saranno presenti spoiler sull'avventura principale.



Come è ben emerso dagli eventi narrati nell'ottavo capitolo della serie, la piccola Rose non è pienamente umana, giacché il suo corpo è permeato dalla muffa introdotta nell'universo di Resident Evil col settimo episodio della serie. Rapita da Madre Miranda in età neonatale, la piccola è stata cristallizzata e poi divisa in parti, in un macabro processo che nei deliri della folle ricercatrice avrebbe dovuto permettere alla sua figlioletta di tornare in vita. A seguito dell'eroico sacrificio di Ethan, Rose è stata salvata da Chris Redfield ed è cresciuta negli Stati Uniti accompagnata dal mito di un padre che ha sempre ammirato. A causa dei suoi poteri, l'adolescente ha vissuto a stretto contatto con Redfield e coi suoi uomini. Mentre immaginiamo che con l'agente anti-bioterrorismo si sia potuto creare un legame d'affetto, crediamo che l'entourage di Chris non abbia mai smesso di pensare a lei come a un abominio, un'arma da studiare e controllare nell'eterna lotta contro folli scienziati ed eserciti di mostri. Come emerso nel finale di Village, Rose mal sopporta i suoi poteri e i commenti perfidi degli individui che la circondano ma è anche ben al corrente di ciò che potrebbe essere in grado di fare coi suoi macabri doni, che nemmeno Redfield conosce fino in fondo.

Alla scoperta di Shadows of Rose

Ambientato a 16 anni di distanza dalla morte di Ethan, Shadows of Rose vedrà la giovane tentare di liberarsi dei poteri che così tanto l'hanno afflitta nel corso del tempo, così da iniziare una vita normale. Supportata da un personaggio inedito, in una storia da vivere completamente in terza persona, Rose esplorerà laboratori di ricerca ma più d'ogni altra cosa la coscienza stessa del Megamicete. Connettendosi a questa rete senziente e intraprendendo un viaggio oltre il mondo fisico, la protagonista potrà trovare la chiave per spezzare la sua maledizione biologica, grazie anche - almeno lo supponiamo - all'aiuto di un'entità conosciuta come Michael, che le lascerà degli utili messaggi nel corso dell'avventura.

Nulla sappiamo di questo personaggio e lo stesso vale per la ragazza, identica a lei, che Rose incontrerà durante il cammino. Per quanto ci riguarda, potrebbe trattarsi sia di Eva, la figlia di Miranda morta di Febbre Spagnola nel 1919, sia la personificazione delle abilità di Rose, un essere maligno che tenterà di fermarla a ogni costo, anche sollevandole contro la dimensione stessa.

Legati alla coscienza del Megamicete sono sia gli sfortunati membri di casa Baker che lo stesso Ethan, il che potrebbe aver dato agli sviluppatori una scusa perfetta per inscenare una toccante reunion padre-figlia, che nel caso attendiamo con ansia di vedere. Facendosi largo tra le nuove mostruosità che abitano il villaggio e un'altra lugubre e nota location che la ragazza si ritroverà a visitare - parliamo del castello Dimitrescu - la protagonista dovrà vedersela con un avversario inatteso, una figura avvolta nel mistero che sospettavamo avrebbe avuto un ruolo del DLC. Il Duca, l'affabile uomo d'affari che in Village ha venduto le armi a Ethan, è infatti un essere antichissimo, forse quel Cesare appartenente al gruppo dei fondatori originari del villaggio, e in Shadows of Rose potrebbe infine svelare le sue reali intenzioni. In attesa di scoprire a quali pericoli andremo incontro, con gli sviluppatori che si riferiscono a un intero mondo intenzionato a eliminare Rose, vogliamo spendere due parole su quello che potrebbe essere un elemento cardine della ricetta ludica: i poteri della giovane.



Pensando alla figlia di Ethan come alla protagonista di un sequel completo di Village, ci siamo più volte chiesti come avrebbero fatto gli sviluppatori a farci utilizzare le sue incredibili abilità senza che la parziale onnipotenza annullasse le capacità orrorifiche dell'esperienza.

Ebbene, con l'arrivo di questo DLC gli addetti ai lavori avrebbero l'occasione perfetta per mettere i suoi poteri fungini al centro del gameplay, così da farci provare l'ebbrezza di utilizzarli per poi dar loro il meritato congedo. Al momento null'altro possiamo dire su ciò che saremo in grado di compiere nei panni di Rose ma per scoprirlo non dovremo che attendere una manciata di mesi.

Un aggiornamento ricco di contenuti

L'acquisto del DLC non garantirà l'accesso alla sola espansione di trama ma anche ad altri contenuti davvero interessanti, a partire dall'aggiunta della visuale in terza persona in Resident Evil Village. Forte di nuove animazioni create ad hoc, l'impostazione della telecamera si applicherà all'intera avventura, inclusa la sezione nei panni di Chris Redfield, e da sola potrebbe costituire un buon motivo per rivivere le gesta di Ethan prima di tuffarsi in Shadows of Rose. Il vero piatto forte è di certo rappresentato dai nuovi contenuti legati alla modalità Mercenari, che rientrano sotto la dicitura di Additional Orders.

In una modalità arcade completa di nuove ambientazioni in cui macellare orde di mostri, saremo chiamati a vestire i panni di nuovi combattenti e non parliamo soltanto di Chris. Potremo infatti scendere in campo con Karl Heisenberg e il suo gigantesco martello - per non parlare della sua capacità di attrarre i metalli - ma anche con la ben poco amichevole Alcina Dimitrescu.



La torreggiante vampira potrà fare a fettine i malcapitati coi suoi lunghi e affilati artigli o scagliarli al suolo grazie a una forza fisica degna di un Tyrant. Che sia tramite l'acquisto della Gold Edition del gioco o del solo DLC, l'esperienza offerta da Resident Evil Village potrebbe diventare ben più elettrizzante dal prossimo 28 ottobre 2022.