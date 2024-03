Reynatis: un gioco di ruolo magico ambientato a Shibuya

Annunciato inizialmente attraverso la versione giapponese del Nintendo Direct: Partner Showcase di febbraio e poi confermato anche per i mercati occidentali (vi suggeriamo di recuperare lo speciale su cinque interessanti giochi Switch in uscita nel 2024), Reynatis è il nome del nuovo action RPG attualmente in via di sviluppo presso gli studi nipponici FuRyu e Natsume Atari (Eiyuden Chronicle: Rising).



Dal momento che il prodotto pianterà la bandiera su PS4, PlayStation 5 e PC soltanto in autunno, abbiamo raccolto tutte le informazioni finora divulgate dal publisher NIS America, allo scopo di capire cosa dovremmo aspettarci dal progetto che vede coinvolto Kazushige Nojima, sceneggiatore -tra gli altri- di Astria Ascending, Final Fantasy VII Remake e del più recente FFVII Rebirth (siete a un click dalla recensione di Final Fantasy VII Rebirth).

I maghi di Shibuya

Osservando il trailer di annuncio di Reynatis abbiamo appreso anzitutto che questo sarà ambientato a Shibuya, famoso quartiere di Tokyo che abbiamo immediatamente riconosciuto grazie al gigantesco centro commerciale " Shibuya 109" e all'Incrocio Hachiko situato nei pressi dello stesso, due location che i fan di JRPG hanno più volte "visitato" attraverso i vari capitoli di The World Ends with You, Persona o Tokyo Mirage Sessions #FE (qui trovate la recensione di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore).

Il mondo di Reynatis è però caratterizzato dall'esistenza della magia, che per qualche ragione a noi sconosciuta può essere utilizzata solo da alcuni "fortunati" individui. Come risultato, i cittadini comuni, che appunto non dispongono di poteri speciali, tendono a temere e a considerarli pericolosi i maghi, che di conseguenza sono costretti a vivere in segreto, occultando la propria identità e le rispettive capacità. Una situazione già precaria è peggiorata ulteriormente nel 2024, quando, in conformità con la legge anti-magia emanata dal governo giapponese, agli abitanti di Tokyo è stato imposto il coprifuoco notturno.



Protagonista maschile della vicenda, Marin Kirizumi è un giovane stregone che ha ottenuto i propri poteri magici all'età di quattordici anni, durante un freddo inverno in cui la sua vita sembrava appesa a un filo.

Stanco di vivere nell'oppressione e facendo affidamento sulle ultime parole di suo padre, che sosteneva di poter conquistare la libertà divenendo il più forte, Marin deciderà quindi di sfidare il mondo notturno di Shibuya e le sue leggi per abbattere la prigione in cui è cresciuto. Viceversa, la protagonista femminile dell'avventura, in cui nome è Sari Nishijima, utilizzerà i suoi poteri per mantenere l'ordine, combattere forze dagli ideali alquanto pericolosi e non per ultimo proteggere Shibuya dalle droghe illegali che trasformano i civili in mostri agghiaccianti. Dal momento che il primo sogna la libertà, mentre la seconda vede la soppressione dei maghi come un necessario atto di giustizia e non a caso è divenuta un ufficiale del MEA (un'organizzazione dedita al controllo degli individui in possesso di poteri magici), l'intreccio di Reynatis si aprirà con l'inevitabile incontro tra i due eroi, che dovranno fare i conti con idee e culture di ogni genere.



Nonostante le informazioni circa l'impianto narrativo siano ancora esigue, la decisione di ambientare la storia in un mondo in cui la realtà incontra la fantasia ha già suscitato la nostra curiosità, specie se consideriamo che l'intreccio verrà curato da un mostro sacro come Kazushige Nojima, autore che non lascia nulla al caso e che finora non ci ha mai delusi. Anzi, conoscendo la sua penna, siamo pronti a scommettere che Reynatis vanterà un worldbuilding notevole e in linea coi precedenti lavori di Nojima.

Esplorazione e combattimenti

Menzionata poc'anzi, la necessità di nascondere la propria identità influenzerà notevolmente la componente ludica di Reynatis, che a tal proposito spronerà gli utenti ad alternare due modalità differenti. Legata indissolubilmente all'esplorazione, la cosiddetta "Suppressed Mode" è quella di cui ci serviremo per gironzolare inosservati tra le strade di Shibuya e mescolarci alle migliaia di persone che ogni giorno visitano i suoi popolarissimi luoghi di interesse, che per l'occasione sono stati riprodotti fedelmente.

Chiacchierare con gli NPC sarà del resto indispensabile per avviare nuove missioni o comunque per trovare indirizzi utili a completare gli incarichi già accettati. In presenza di nemici o meglio ancora nelle vicinanze della Nebbia, che stando a quanto spiegato permette di accedere in un misterioso mondo parallelo contraddistinto da foreste e terre desolate, non avremo altra scelta se non quella di uscire allo scoperto e combattere. Lasciando sbigottiti i civili circostanti, che subito correranno a chiamare i formidabili ufficiali della MEA, in qualsiasi momento dell'esplorazione potremo infatti attivare i poteri magici dei protagonisti per entrare in "Liberated Mode" e dare inizio a frenetiche battaglie con mostri e altri incantatori. Va comunque precisato che le suddette modalità dovranno essere intervallate persino durante gli scontri, al fine di sfruttarne i rispettivi vantaggi: sebbene non consenta di rispondere al fuoco, in Suppressed Mode sarà possibile schivare agilmente gli attacchi in entrata; viceversa, la Liberated Mode permetterà di scatenare assalti violenti e rovinosi, lasciando tuttavia senza difese il personaggio controllato. Padroneggiarle quanto prima e capire quando cambiarle saranno insomma le chiavi per tenere testa a qualsiasi avversario e conseguire la vittoria.



Basandoci sulle brevissime clip di lotta incluse nel primo trailer occidentale, si direbbe che il prodotto si avvarrà di un adrenalinico sistema di combattimento in chiave hack'n'slash. Durante le battaglie potremo scivolare da un capo all'altro del terreno di gioco per attaccare i nemici più voluminosi da tutte le direzioni, evitare o comunque respingere i colpi in entrata attraverso una meccanica che pare rallentare il tempo per qualche istante, e non per ultimo innescare potenti attacchi speciali dall'area di effetto incredibilmente ampia.

Incluse soltanto nel trailer giapponese, due clip caratterizzate dalla presenza dell'interfaccia utente sembrano suggerire non solo che questa presenterà scorciatoie volte a velocizzare l'utilizzo di oggetti di recupero e tecniche speciali, ma addirittura lasciano intendere che ciascuno dei protagonisti avrà dei diversi compagni di squadra. Non è chiaro se questi avranno mere funzioni di supporto o se saranno persino controllabili, tuttavia le scorciatoie presenti sull'HUD paiono supportare la seconda ipotesi. Se confermato, Reynatis potrebbe quindi presentare non meno di sei personaggi giocabili e spalancare le porte a strategie più complesse, nonché volte a combinare i loro poteri individuali.

Graficamente altalenante

È però sul piano tecnico che la creatura partorita nei laboratori di FuRyu e Natsume Atari non convince granché: concepito per girare su PS5, PS4 e Switch, il titolo cross-gen sfoggia un colpo d'occhio altalenante, anche a causa di modelli poligonali eccessivamente spigolosi e paesaggi che, nel complesso, faticano a raggiungere gli standard qualitativi cui eravamo abituati due generazioni fa.

Nonostante l'esagerata presenza di luci e colori, la Shibuya di Reynatis pare afflitta da texture troppo spartane e povere di dettagli, che allo stato attuale non trasmettono appieno la bellezza dei luoghi ricostruiti dallo sviluppatore. È plausibile che i materiali finora divulgati in rete non rispecchino alla perfezione la qualità del prodotto finale, che quantomeno in Giappone sarà disponibile già dal prossimo 25 luglio, ma visti anche i precedenti lavori di Natsume Atari fatichiamo a credere che l'impianto grafico dell'action RPG si discosterà molto da quanto mostrato fino a questo momento.



Se non altro, il coinvolgimento di Yoko Shimomura, storica compositrice che durante la propria carriera ha contribuito a serie del calibro di Xenoblade, Super Mario RPG, Mario & Luigi e soprattutto Kingdom Hearts, dovrebbe garantire al progetto un accompagnamento musicale suggestivo e di alto livello.

Per averne la certezza dovremo purtroppo attendere il prossimo autunno, quando Reynatis piomberà sulle nostre console per invitarci nella sua versione di Shibuya.