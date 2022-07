RoboCop Rogue City: distruzione e giustizia nel primo gameplay

A un anno esatto di distanza dalla sua presentazione, utilizzando lo stesso showcase Nacon Connect che ci rivelò il teaser iniziale del titolo, RoboCop Rogue City apre lo spettacolo videoludico con il primo filmato di gameplay (ecco tutti gli annunci del Nacon Connect 2022), presentandoci uno sparatutto in prima persona che vuole riproporre le atmosfere distopiche del leggendario film datato 1987. Dopo aver portato sulle console di tutto il mondo la loro versione di Rambo, gli sviluppatori polacchi di Teyon si dedicano a un altro cult assoluto della cinematografia anni '80, svelando un progetto alquanto ambizioso. Riuscirà a essere all'altezza delle aspettative dei fan della saga?

Da qualche parte stanno commettendo un crimine

La Vecchia Detroit è un degradato buco di delinquenza, persa nelle mareggiate di crimini violenti che hanno sconvolto l'America di un futuro non lontano, mentre le multinazionali hanno allargato la loro sfera d'influenza inglobando le più alte cariche politiche e spadroneggiano su una popolazione in preda all'anarchia.

La OCP ha in cantiere la costruzione di Delta City, una città futuristica ed ipertecnologica che punta a spedire il Paese in un paradiso per i virtuosi, ma il progetto non può essere avviato finché la criminalità serpeggia tra le strade di Detroit, quindi viene rilasciato il robot ED-209 affinché anneghi nel sangue i problemi della città. Un glitch nel sistema rende incontrollabile il distopico tutore della legge, per questo i dirigenti si rivolgono alla mente umana affinché controlli il potere riverso in un'armatura inscalfibile, soppiantando il corpo fallace di un onesto agente di polizia caduto durante il servizio. La morte di Alex Murphy è il germoglio che fa nascere RoboCop, il paladino della legge che non conosce zone grigie, votato all'eradicazione del male utilizzando qualsiasi mezzo necessario. La Detroit costruita dagli sviluppatori di Teyon è un intrigante coacervo di ombre tagliate dalle luci al neon di un futuro vicino a noi, con un discreto grado di dettaglio grafico che mostra una certa cura per gli ambienti, tra strade ricolme di immondizia che lasciano intendere il degrado della città e vicoli sommersi di detriti e scarti industriali. Le luci della megalopoli si riflettono nelle pozzanghere di un asfalto preda dell'incuria, ammantando di rosso e blu il pur convincente colpo d'occhio restituito dal motore grafico Unreal Engine.

Vivo o morto tu verrai con me

Quando l'androide scende dall'auto della polizia sentiamo gemere le sue sospensioni, mentre il radar piantato nell'elmetto ricerca tracce di ostilità sulla scena del crimine.

Il look scelto per questa riproposizione videoludica è esattamente quello che abbiamo imparato ad amare dal film di Verhoeven, perché sarebbe sacrilego cercare di modificare un classico, e lo stesso amore per il materiale originale viene riversato anche nell'armamentario messo a disposizione del giocatore: la fedele Auto 9 spunta dal suo scomparto per esplodere i proiettili che macellano i nemici, in un'esplosione di sangue e violenza ai limiti dello splatter, restituendo (perlomeno dalla prospettiva visiva, in attesa di poter mettere mano al controller) un forte senso di pesantezza allo sparo.



RoboCop non ha bisogno di utilizzare sempre le armi da fuoco, la sua armatura di kevlar e titanio gli dona una forza disumana che permette di lanciare gli avversari contro il muro, in un fracasso di detriti e ossa rotte, oppure di sfruttare l'ambiente circostante per piazzare un bel cassonetto tra le costole del malvivente di turno. RoboCop segue solamente tre direttive, o almeno è questo ciò che inizialmente si crede, e non c'è spazio per gli scrupoli tra i chip della sua memoria meccanica, già occupati da un sistema di tracciamento che gli permette di mirare a più bersagli contemporaneamente per concludere lo scontro con il crimine nel più breve tempo possibile.

Arrendetevi o potreste avere... problemi

Il reticolo verde che setaccia il campo di battaglia è ripreso in toto dalla pellicola dell'87, così come le orde di nemici punk che combattono inutilmente contro il servitore della legge: siamo a dir poco curiosi di capire come verrà gestito il ritmo delle sparatorie, perché gli avversari umani non hanno grosse possibilità di vittoria contro RoboCop, ma gli sviluppatori dovranno trovare il modo di tenere il grado di sfida ad un tasso sufficiente da garantire l'adrenalina necessaria ad insaporire gli scontri.

Ben altra minaccia è quella rappresentata dal prototipo ED-209, anch'esso fedelmente ricreato a partire dalle certezze della pellicola, in possesso di cannoni da artiglieria capaci di bucare la corazza del nostro eroe e per questo da affrontare in maniera più tattica e ragionata. Magari potremo aggirarlo al di fuori dei sensori per poi fargli crollare il soffitto addosso, utilizzando ai nostri scopi la fedele distruttibilità ambientale garantita dal motore fisico, oppure potremo attirarlo verso una rampa di scale, il nemico mortale di ogni robot poco agile. La storia raccontata dal titolo Teyon è originale e scollegata dal contesto cinematografico, ma possiamo aspettarci lo stesso arduo bilanciamento tra l'action, il dramma e l'umorismo nero, come sembra promettere la breve intervista televisiva alla banca OCP in seguito alla rapina. Non convincono totalmente le espressioni facciali dei protagonisti, ma questo è un dettaglio sul quale possiamo chiudere un occhio se consideriamo la natura non certo ad altissimo budget della produzione.



Anche altri difetti grafici passano in secondo piano quando, con lo sguardo innamorato tipico di un fan, osserviamo il vigilante meccanico privo del suo elmetto, perché le fattezze e la voce del RoboCop videoludico sono quelle di Peter Weller, anche se non conosciamo a fondo la natura della partecipazione dell'attore al progetto. L'attesa che ci separa dalla caccia alla giustizia durerà quasi un anno, ma il mese di giugno del 2023 promette di trasportaci nel tempo fino agli anni '80, vestendo l'armatura metallica di una delle icone action più popolari della storia del cinema.