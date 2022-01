Roco Kingdom Mobile: Pokémon incontra Genshin Impact

L'attesissimo Leggende Pokémon: Arceus è ormai a un tiro di schioppo. Mentre i PokéFan di tutto il globo si preparano già a partire alla scoperta dell'antica Regione di Hisui (per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'anteprima di Leggende Pokémon: Arceus), Tencent Games ha pubblicato in rete un nuovo trailer di Roco Kingdom Mobile, un interessante RPG a metà strada tra Pokémon e Genshin Impact. Stando a quanto confermato dal publisher, il prodotto esordirà in Cina su iOS e Android nel corso del 2022, e sebbene al momento questi non abbia ancora palesato l'intenzione di portarlo anche nel resto del globo, i suoi primissimi filmati di gameplay hanno già catturato l'attenzione degli amanti del genere. Avendo raccolto tutte le informazioni disponibili in rete, di seguito vi proponiamo quindi le nostre impressioni preliminari su Roco Kingdom Mobile.

La rinascita del Regno di Roco

Prima di analizzare gli asset di Roco Kingdom Mobile è necessario fare un passo indietro e tornare al 2010, anno in cui Tencent Games pubblicò un MMORPG intitolato Roco Kingdom. Pressoché sconosciuto in Occidente, il titolo era ambientato nell'omonimo Regno di Roco, i cui abitanti vivevano in simbiosi coi loro buffi animaletti domestici: delle creature non molto diverse dai Pocket Monster che hanno reso celebre il franchise di Game Freak.

Non a caso, in quel regno fiabesco e governato dalla magia, i giocatori potevano far combattere le rispettive creature, ognuna delle quali poteva contare su una vasta gamma di attacchi elementali o comunque legati alle proprie caratteristiche fisiche. Grazie alle evidenti somiglianze con Pokémon e ai continui aggiornamenti ricevuti nel corso del tempo, non dovrebbe affatto sorprendere che almeno in patria il prodotto divenne estremamente popolare, ispirando tra le altre cose un webtoon, quattro lungometraggi animati, una serie d'animazione destinata al circuito televisivo e addirittura un live-action. A distanza di oltre un decennio dall'esordio originale dell'MMORPG, non solo Tencent sta infondendo nuova linfa vitale nel franchise, ma si direbbe che il colosso cinese abbia investito parecchie risorse nel suo ultimissimo progetto. Innanzitutto occorre precisare che Roco Kingdom Mobile vanterà al proprio arco di frecce un mondo vastissimo e di matrice open-world, similmente a quanto fatto da un campione di incassi quale Genshin Impact (qui trovate la nostra recensione di Genshin Impact).



Caratterizzato da uno splendido cel-shading che siamo certi soddisferà i palati degli appassionati di anime e videogiochi orientali, l'affascinante Regno di Roco proporrà ai giocatori ambientazioni di ogni tipo, difatti durante i filmati finora diffusi in rete abbiamo potuto già ammirare foreste dalla fitta vegetazione, suggestive montagne innevate, sterminate praterie attraversabili in groppa ai mostri, misteriose rovine sospese a mezz'aria e persino un vivace centro abitato.

Naturalmente è già stato specificato che ciascun bioma sarà abitato da esseri differenti e che la presenza del ciclo giorno/notte impatterà sulla fauna, incentivando gli utenti a setacciare ogni singolo anfratto di terra in diversi momenti della giornata.



Data la sua natura mobile, sul piano prettamente grafico il prodotto potrebbe non reggere il confronto con l'appariscente DokeV in via di sviluppo presso gli studi di Pear Abyss (a questo proposito vi consigliamo di recuperare la nostra anteprima di DokeV), ciononostante è impossibile negare che la nuova proposta di Tencent Games sia contraddistinta da un coloratissimo e delizioso look capace di far impallidire la maggior parte dei titoli legati al mondo Pokémon. L'unica nostra reale preoccupazione ruota al momento attorno al design dei mostriciattoli, a nostro avviso tutt'altro che originale.

Osservando i video di gameplay, infatti, abbiamo notato parecchie somiglianze tra i buffi esseri che popolano il mondo di Roco Kingdom Mobile e i Pokémon, per non parlare degli stessi Digimon o degli strampalati famigli di Ni no Kuni (fiondatevi sulla recensione di Ni no Kuni Remastered). A tal proposito ci auguriamo quindi che il nuovo mobile game di Tencent possa sguinzagliare un bestiario variegato e fantasioso quanto quelli cui è palesemente ispirato.



Sul piano ludico sappiamo ancora poco di Roco Kingdom Mobile, se non che durante le sessioni esplorative potremo sfruttare a nostro vantaggio le caratteristiche e gli elementi delle creature catturate. Per esempio, se i famigli dotati del potere delle fiamme torneranno utili al momento di accendere il fuoco, cucinare gli ingredienti raccolti lungo il viaggio e accamparsi per la notte, i volatili ci aiuteranno a scendere comodamente dai luoghi sopraelevati e scongiureranno la necessità di dover percorrere ogni volta a ritroso la strada seguita durante la salita, mentre i corridori - come lupi o felini di medie dimensioni - potranno essere cavalcati, velocizzando non poco l'attraversamento di zone molto ampie.

Nemmeno il sistema di combattimento dovrebbe discostarsi molto da quello di Pokémon, tant'è che all'inizio di una sfida i due contendenti lanceranno delle sfere molto simili alle Pokéball e dai quali spunteranno fuori i rispettivi compagni di avventure. Una volta scesi in campo, questi potranno poi esibirsi in attacchi rovinosi, che stando a quanto visto finora saranno caratterizzati da animazioni ed effetti speciali di ottima fattura. Augurandoci che il publisher si decida quanto prima a illustrarci nel dettaglio il funzionamento del combat system e ad annunciarne la versione occidentale, Roco Kingdom Mobile sembra insomma possedere il potenziale latente per diventare uno dei titoli mobile più interessanti dell'anno appena iniziato, nonché uno dei più combattivi avversari mai affrontati dai numerosi Pokémon-like già in circolazione.