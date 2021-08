Rustler: il GTA nel medioevo arriva su PS5 e sfrutta DualSense e Audio 3D

Nel corso degli anni sono stati in tantissimi i prodotti che hanno provato ad imitare Grand Thef Auto nello stile e nel gameplay, ma ben pochi sono riusciti nell'intento. Sembra però che Jutsu Games abbia avuto un'idea davvero interessante: partire dai primi due capitoli della serie, quelli con la visuale dall'alto, e costruirci sopra un titolo open world ambientato nel Medioevo. Stiamo ovviamente parlando di Rustler: a poche settimane dal debutto su console di nuova e vecchia generazione e dall'uscita del gioco dall'Early Access su Steam, gli sviluppatori ci hanno fatto assistere ad una breve presentazione focalizzata sulla versione PlayStation 5. Scopriamo quindi alcune delle peculiarità del titolo ispirato a GTA in relazione alle caratteristiche uniche della console Sony.

Immersione totale in un folle Medioevo

Se avete già provato la demo o letto la nostra anteprima di Rustler sapete già cosa aspettarvi: il titolo in questione non è altro che un folle tributo alle vecchie e spesso dimenticate produzioni Rockstar Games, ovvero quelle meno popolari e che precedono l'arrivo della visuale in terza persona. Rustler non ha alcuna intenzione di avere un approccio realistico alla ricostruzione dell'epoca medievale, ed è pieno zeppo di elementi che stridono con l'ambientazione. Soprattutto nei primi momenti dell'avventura di Guy (il protagonista il cui aspetto è pressoché identico a quello di Jimmy Hopkins in Bully) queste dissonanze non possono che strappare una sonora risata.

Dal Pimp-My-Horse alla segnaletica stradale, passando per le sirene e i lampeggianti spiegati sui cavalli della ‘polizia' durante gli inseguimenti, in ogni angolo della mappa è possibile trovare quell'elemento di nonsense umoristico che, stando alle parole degli stessi sviluppatori, si rifà alla comicità dei Monty Python. Le deliranti avventure del protagonista di quello che una volta prendeva il nome di Grand Theft Horse approderanno anche su console e, pertanto, il team di sviluppo ha deciso nel corso degli ultimi mesi di lavorare sodo per migliorare il supporto ai controller, sistema di controllo che nella versione finale avrà una marcia in più. A proposito di periferiche di controllo, sembra che i ragazzi di Jutsu Games abbiano apprezzato particolarmente il DualSense di PlayStation 5 e gli abbiano dedicato molte attenzioni. La quasi totalità della presentazione alla quale abbiamo preso parte si è infatti focalizzata sul controller di ultima generazione targato Sony e sul modo in cui le sue feature sono state implementate per rendere l'esperienza più coinvolgente.



Sebbene in Rustler non vi siano armi da fuoco per ovvie ragioni, i grilletti adattivi vengono ugualmente utilizzati e in più di un'occasione. I due tasti del pad pongono resistenza sia quando si procede nell'uso di una balestra o di un altro strumento offensivo dalla distanza, sia quando si sta affrontando un nemico nel combattimento corpo a corpo e si esaurisce la stamina, così da comunicare al giocatore che occorre riposarsi per qualche istante. Se i grilletti fanno la loro parte, si può dire altrettanto del feedback aptico, funzionalità attraverso la quale viene posta enfasi sulle varie azioni del protagonista.

Noteremo infatti un aumento progressivo della vibrazione in base alla velocità di cavalcata in sella ad un quadrupede, potremo percepire l'impatto di un colpo avversario andato a segno e comprendere la direzione di provenienza di un attacco in procinto di arrivare. Il gioco gode anche del pieno supporto all'Audio 3D, la tecnologia che da poco è perfettamente funzionante non solo con le cuffie ma anche con tutti gli altri speaker, e consente di comprendere in maniera più precisa la direzione da cui provengono alcuni suoni come le sirene delle guardie o le musiche del menestrello.





Pieno supporto alla next-gen

Malgrado l'evento fosse del tutto monotematico, gli sviluppatori hanno anche diffuso qualche piccolo dettaglio aggiuntivo sulla versione finale del gioco non necessariamente legato alla sola edizione PlayStation 5. Oltre alla conferma delle migliorie al supporto per il controller, pare che nella sua forma definitiva Rustler implementi anche un nuovo sistema di gestione della difficoltà, il quale va adeguandosi a ciò che accade durante la partita e, in parte, anche alle abilità del giocatore.

Piccoli dettagli sono emersi anche in merito alle caratteristiche tecniche delle versioni console del gioco, le quali dovrebbero garantire un certo livello di fluidità a prescindere dalla generazione. Jutsu Games ha confermato i 60 fotogrammi al secondo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S e i 30 fps su PlayStation 4 e Xbox One. Purtroppo non vi è stata alcuna menzione in relazione alla risoluzione o a eventuali modalità grafiche che potrebbero potenziare la definizione o la bontà tecnica a discapito della fluidità, ed è probabile che, almeno al lancio, queste non siano previste. Mancano inoltre particolari più specifici sulla versione Nintendo Switch, il cui arrivo sul mercato non è previsto in concomitanza con tutte le altre e dovrebbe fare il proprio debutto entro la fine dell'anno. Nessun rinvio è invece stato comunicato per l'uscita delle edizioni PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, tutte fissate al prossimo 31 agosto 2021.