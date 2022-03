Scalar: Ubisoft presenta la nuova tecnologia di cloud computing

A pochi giorni dall'inizio ufficiale della Game Developers Conference, uno degli appuntamenti più stimolanti per chi segue con interesse l'evoluzione tecnologica e creativa dell'industria, abbiamo avuto modo di assistere in anteprima alla presentazione di un progetto che dovrebbe rappresentarel'esordio di Ubisoft nel settore del cloud computing. Con Scalar, la compagnia d'oltralpe punta a rinnovare la filiera produttiva videoludica e ad eliminare molti dei limiti imposti agli sviluppatori: obiettivi ambiziosi alla base di una proposta che al momento porta con sé più dubbi che certezze.

Il cloud computing secondo Ubisoft

Partiamo da un presupposto essenziale per i discorsi a seguire: ora come ora è davvero difficile stabilire che impatto avrà Scalar sul modello produttivo di Ubisoft e dell'industria videoludica. Questo perché, al di là delle ambizioni del colosso francese, la tecnologia in sviluppo presso gli studi di Stoccolma (col contributo di Ubisoft Sofia e Redlynx) non ha ancora una concretezza tale da permetterci di tracciarne l'esatto profilo, men che meno le effettive potenzialità.

In base alle informazioni diffuse durante la conferenza di Ubisoft alla GDC, possiamo stabilire che Scalar è una piattaforma di cloud computing che punta a decentralizzare il carico di lavoro sulle spalle degli hardware da gioco, proponendo un ecosistema modulare pensato per aggirare i classici limiti dei motori grafici.



Un punto, quest'ultimo, che richiede un'ulteriore specificazione: il progetto di Ubisoft non punta a proporre un nuovo servizio di gaming on demand, ma ambisce ad offrire agli sviluppatori una potenza di calcolo potenzialmente illimitata, da sfruttare per produrre esperienze eccezionalmente ampie e articolate, che possono essere aggiornate in tempo reale senza la necessità di interrompere il flusso del gioco.

Nella visione di Ubisoft, la modularità dell'infrastruttura dovrebbe permettere agli addetti ai lavori di agire sulle singole componenti di un titolo, come ad esempio la simulazione fisica o l'IA, senza interferire col corretto funzionamento delle restanti. L'idea è quindi quella di consegnare nelle mani degli sviluppatori uno strumento potente e flessibile, in grado di adattarsi a diversi scenari d'utilizzo e di promuovere la creatività senza restrizioni.



Durante la conferenza, tra le altre cose, Ubisoft ha descritto Scalar come un'opportunità per diversificare la produzione videoludica ed incentivare la creazione di soluzioni di game design inedite.

Pur non volendo adombrare le prospettive generate dall'iniziativa di Ubisoft, sicuramente intriganti, non possiamo fare a meno di ritornare con la mente all'annuncio di Crackdown 3 (avete già letto la nostra recensione di Crackdown 3?), titolo con il quale Microsoft aveva intenzione di mostrare al mondo la "potenza del cloud", fortemente ridimensionata fino all'esordio di Flight Simulator. Sulle stesse note, ci sovvengono anche le promesse fatte da Google per l'avvenire di Stadia e dei suoi studi interni, che avrebbero dovuto sfruttare l'infrastruttura di Mountain View per garantire agli sviluppatori mezzi senza precedenti per rinnovare la filiera produttiva. Di nuovo, lungi da noi il volerci lanciare in moti di disfattismo preventivi ma, in assenza di dati tecnici sulle caratteristiche di Scalar, è davvero arduo inquadrare l'effettivo potenziale della piattaforma.



A maggior ragione visto che al momento mancano anche dettagli più squisitamente "operativi", come ad esempio quelli che riguardano l'accessibilità della tecnologia o la sua integrazione con altri ecosistemi hardware e software. Il catalogo delle incognite include inoltre i requisiti che l'utente finale dovrà soddisfare per godere appieno delle feature di Scalar (soprattutto in termini di connettività), un nodo con un peso consistente sull'esito dell'iniziativa.

Al netto dei legittimi interrogativi sul futuro del progetto, è innegabile come l'orizzonte delineato da Ubisoft sia quantomeno stimolante (almeno sulla carta), e sarà altrettanto interessante scoprire che ruolo ricoprirà Scalar nelle strategie dell'azienda di Montreuil, anche per ciò che concerne la rotta produttiva dei suoi team.



A questo proposito, lo studio di Stoccolma sta già lavorando ad un titolo basato proprio sulle peculiarità di Scalar, e alcuni passaggi della presentazione ci hanno fatto pensare che possa trattarsi di un open world con forti elementi di proceduralità, visto l'accento riposto sul dimensionamento dei mondi di gioco (un aspetto non necessariamente positivo) e sulla possibilità di cambiarne l'assetto in tempo reale.

D'altronde sappiamo che lo studio svedese ha in cantiere una nuova IP con caratteristiche simili, un ambizioso action narrativo pensato per offrire ai giocatori la possibilità di alterare dinamicamente il corso della storia. Restando in tema di peregrinazioni mentali, chissà che anche Assassin's Creed Infinity, il prossimo capitolo della saga degli assassini, non sia stato concepito per sfruttare le potenzialità del cloud.



Ancora una volta ci teniamo a specificare che si tratta di semplici ipotesi, che con tutta probabilità non potremo verificare per diverso tempo, visto che la scarsità di dettagli ci spinge a pensare che Scalar sia in una fase di gestazione non particolarmente avanzata. Staremo dunque a vedere quale sarà nel concreto la portata delle innovazioni proposte dalla piattaforma di Ubisoft, nella speranza che il progetto abbia basi più solide e sia guidato da una maggiore lungimiranza rispetto alle precedenti sortite dell'industria nei territori - pericolosi - del cloud computing.