Sea of Solitude: il nuovo gioco EA Originals tocca le corde dell'anima

Tra i flutti di una conferenza Electronic Arts caratterizzata da alti (pochi) e bassi (tanti), le sorprese maggiori sono arrivate dai titoli indipendenti del programma EA Originals. Oltre ad Unravel Two, seguito della prima avventura del simpatico Yarny - peraltro disponibile da ora - che riprende le intuizioni del predecessore inserendo un nuovo personaggio e una modalità co-op, sul palco dell'Hollywood Palladium è sbucato anche Sea of Solitude. Il gioco era stato originariamente presentato nel 2015 e dopo il 2016 non se ne è avuta più traccia: ora sappiamo che il colosso di Redwood l'ha accolto sotto la sua ala e che approderà nei negozi agli inizi del prossimo anno.

I tremble for you

Un'emozionatissima Cornelia Geppert di Jo-Mei Games, piccolo studio indipendente con sede a Berlino, presenta Sea of Solitude come un'opera alla quale è profondamente legata sul piano personale. Il tema della solitudine che permea l'intera avventura è infatti il risultato di un processo di scrittura intrapreso da Cornelia proprio in un momento di estremo isolamento: il mondo è dunque silenzioso e sconsolato, abitato esclusivamente da creature grottesche che una volta avevano una forma umana. La solitudine è in qualche modo legata alla mostruosa metamorfosi, che affligge anche Kay, la ragazza protagonista del gioco.

Senza nessuno a tenerle compagnia, Kay viaggia con una piccola barchetta attraverso i resti di una città sommersa dall'acqua: si muove in una scuola osservata da occhi vermigli, si fa largo in un mare di mani che tentano d'afferrarla e salta tra i tetti di case abbandonate da tempo, mentre sullo sfondo c'è un intenso tramonto. Non è chiaro quale sia l'impalcatura ludica di Sea of Solitude, ma da quanto visto sembra si tratti di un'esperienza narrativa con una buona presenza di fasi platform. In alcuni frangenti abbiamo associato il titolo di Jo-Mei alle opere di Fumito Ueda, e infatti il design delle titaniche creature - un'enorme bambina, un serpente marino, un corvo - sembra rifarsi in qualche modo ai canoni rappresentativi nipponici.

È la dimensione estetica quella che per ora ha accalappiato la maggior parte delle nostre attenzioni: l'alternanza tra colori chiari e tinte tenebrose non è solo la cifra stilistica che caratterizza maggiormente il primo lavoro dello studio berlinese, questa dicotomia rappresenta soprattutto una metafora della solitudine e della depressione, che alterna momenti d'oscuro sconforto a sprazzi di gioia.

Lo stato depressivo che affliggeva Cornelia Geppert quando creò il concept di Sea of Solitude potrebbe, insomma, aver influenzato tanti aspetti del gioco: dal viaggio in barca contro le correnti marine, ai mostri che si celano sott'acqua, persino l'acronimo "SOS" utilizzato per abbreviare il titolo, una sorta di richiesta d'aiuto per fuggire da una condizione d'incolmabile tristezza. La creazione di Joi-Mei, di conseguenza, sembra essere carica di una forte intimità e di forti connotati autoriali. Eppure, a quanto pare, il gioco non si limiterà a rappresentare lo sconforto che può essere provocato dall'emarginazione: la protagonista è infatti alla ricerca di un modo per ritornare alla sua forma originale. Dovrà capire che il dubbio e tutte le pulsioni più nefaste e distruttive vanno accolte, non respinte, proprio come s'accoglie la gioia o la speranza. Insomma, attraverso mostri e città sommerse, Sea of Solitude vuole raccontare della condizione umana, delle sue sfumature più tristi, e di tutte quelle più gioiose.