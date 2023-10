I segreti del set Magic di Doctor Who: pronti a entrare nel Tardis?

Durante la MagicCon 2023, Wizards of The Coast ha annunciato a sorpresa il set Mondi Altrove di Magic dedicato a Doctor Who. L'espansione, che celebra il sessantesimo anniversario della longeva serie TV BBC, rappresenta un caso più unico che raro nel vasto mondo di Magic: The Gathering, nonché uno dei prodotti più interessanti tra quelli in uscita nei prossimi mesi. Non si tratta infatti di un'espansione in piena regola, (come il set Mondi Altrove del Signore degli Anelli, per intenderci). A questo giro Wizards ha pensato a quattro mazzi Commander dedicati al Dottore (o meglio, ai tredici Dottori che si sono susseguiti negli ultimi sessant'anni) e ai suoi più iconici nemici.



Completano l'offerta dell'espansione gli immancabili Collector's Booster, delle bustine che conterranno delle pregiate e rarissime (nonché, probabilmente, anche molto costose) carte di Doctor Who con illustrazione alternativa, realizzate per omaggiare la storia e l'estetica di quello che - forse - è il prodotto del piccolo schermo inglese più famoso al mondo. Abbiamo potuto dare un'occhiata in anteprima a molte delle nuove carte in arrivo con il mini-set e i suoi mazzi Commander, che usciranno il 13 ottobre nei negozi specializzati: ecco cosa abbiamo scoperto!

Un viaggio a spasso nel tempo

Le prime carte del set Mondi Altrove di Doctor Who sono state mostrate già al Comic-Con di San Diego, a metà luglio, ma solo oggi abbiamo una panoramica più completa sull'espansione, che ci è stata illustrata da Gavin Verhey, Principal Game Design di Magic: The Gathering e da James Page, Brand Manager della BBC per il franchise di Doctor Who.

Al centro della collaborazione tra le due aziende ci sono i quattro mazzi Commander dedicati alla lunga storia televisiva di Doctor Who e delle sue nemesi: «Quando realizziamo un prodotto Commander, cerchiamo immediatamente di capire come renderlo unico rispetto a tutti gli altri, dotandolo di meccaniche peculiari e di personaggi iconici, che gli permettano di conquistarsi l'amore di una nicchia di giocatori», spiega Verhey. Questo stesso processo creativo è stato utilizzato anche nel set in uscita tra una decina di giorni, che addirittura ha spinto all'estremo le peculiarità dei mazzi che lo compongono. «I fan di Doctor Who si auto-identificano in categorie precise di pubblico, a seconda del loro Dottore preferito. Per questo, abbiamo deciso di seguire le preferenze degli appassionati e di dividere in ordine cronologico i nostri quattro mazzi Commander. Il primo è dedicato agli otto Dottori originali ed è pensato per gli appassionati della prima ora. Il secondo ha per protagonisti il nono, il decimo e l'undicesimo Dottore, ed è pensato per chi si è avvicinato alla serie BBC con il reboot del decennio scorso. Il terzo ruota attorno al dodicesimo e al tredicesimo Dottore, rivolgendosi a chi si è approcciato al franchise solo di recente.



Infine, l'ultimo ha per protagonisti i più grandi nemici di Doctor Who: non tutti vogliono stare dalla parte dei buoni», conclude Verhey. I nomi dei deck Commander di Doctor Who sono stati svelati già al San Diego Comic-Con: essi sono rispettivamente Tuffo nel Passato, Palla Vacillante Fluttuane, Potere del Paradosso e Signori del Male. Ciascuno dei quattro mazzi presenta un Comandante unico, una lista di 100 carte (di cui 50 originali), ma anche una serie di keyword e meccaniche inedite ed esclusive: in questo modo, non vi è il rischio che i deck si sovrappongano tra loro in termini ludici e di gameplay, rendendo ogni partita diversa dalle altre.

Partiamo dunque da Tuffo nel Passato (Blast from the Past in inglese): il mazzo utilizza i tre colori bianco, blu e verde e si basa su due meccaniche chiamate Storico e Compagno del Dottore. La prima keyword non è inedita, ma è stata introdotta nel gioco di carte di Wizards of The Coast in Dominaria. La seconda, invece, è del tutto esclusiva del nuovo set Mondi Altrove. «La meccanica Storico ci è sembrata particolarmente sensata per i Dottori classici: molti vecchi episodi di Doctor Who sono incentrati sui viaggi nel passato, che si adattano particolarmente bene alla keyword», spiega Verhey. Il deck Tuffo nel Passato è capitanato dal Quarto Dottore, ma ciascuno degli otto Timelord presenti nel mazzo sfrutta la meccanica Storico.



Allo stesso modo, ogni Dottore ha un Compagno, o Companion in inglese. La meccanica Compagno del Dottore, infatti, vi permette di posizionare due Creature Leggendarie nella Commander Zone del terreno di gioco, in modo da trarre beneficio dagli effetti di entrambe: ovviamente, queste due creature devono essere un Dottore e un Companion tra quelli disponibili.

Un esempio di questa sinergia è quello tra il Primo Dottore e la sua compagna Susan Foreman: «Il Primo Dottore e Susan rappresentano alla perfezione le nostre intenzioni con la meccanica Doctor's Companion. Il primo vi permette di pescare il TARDIS dal deck o dal cimitero, mentre la seconda - la cui carta è stata pensata per il formato Planechase - ha un effetto che vi consente di ricevere del mana aggiuntivo ad ogni turno. Le due carte, se giocate insieme, possono accelerare il corso della vostra partita fin dall'inizio, fornendovi delle risorse aggiuntive spendibili ad ogni turno».



Oltre a Compagno del Dottore, un'altra meccanica ricorrente nei quattro mazzi Commander sono le Saghe, che abbiamo già visto nel set Magic del Signore degli Anelli e in Terre Selvagge di Eldraine.

A questo giro, le Saghe porteranno il nome di alcuni degli episodi più iconici di Doctor Who, seguendo la trama di questi ultimi di turno in turno: ogni Dottore avrà almeno una Saga tratta da un episodio della stagione del serial che lo vede come protagonista. La prima, in ordine temporale, è "An Unearthly Child", basata sul primissimo episodio di Doctor Who e che, ovviamente, ha per protagonista il Primo Dottore. In totale, però, le Saghe del mini-set saranno 19 e saranno sparse per tutti e quattro i deck che lo compongono. Il secondo di questi mazzi, invece, si chiama Palla Vacillante Fluttuante, o Timey-Wimey in inglese, ed è dedicato al nono, al decimo e all'undicesimo Dottore. «L'idea, in questo caso, era quella di creare un deck che celebrasse il rilancio moderno di Doctor Who e che si basasse sul suo protagonista più popolare, il decimo. Non a caso, l'eroe interpretato da David Tennant è anche il Comandante del mazzo», spiega James Page. L'intera strategia di gioco, in questo caso, si basa su una meccanica già vista in passato, ma che è stata riadattata al mini-set Commander di Doctor Who dai designer di Wizards of The Coast.



Stiamo parlando dei Segnalini Tempo, attorno a cui ruota la keyword Viaggio Temporale, o Time Travel in italiano. Il mazzo Timey-Wimey vi permetterà infatti di sentirvi dei veri Timelord, nonché di manipolare lo scorrere del tempo tramite gli effetti delle vostre carte, che vi consentono di aggiungere, rimuovere e spostare Segnalini Tempo tra creature, magie e artefatti, mimando un po' i continui viaggi tra presente, passato e futuro di Doctor Who.

Non è dunque un caso che nella Palla Vacillante Fluttuante compaiano anche carte che presentano keyword "storiche" come Sospendere e Scomparire, che in entrambi i casi possono vedere i loro effetti prolungati o ridotti tramite l'utilizzo dei token temporali.

Paradossi e scelte difficili

Il terzo mazzo Commander di Doctor Who si chiama Paradox Power, ed è incentrato sul dodicesimo e sul tredicesimo Dottore. Il nome del deck ci anticipa la sua meccanica centrale: Paradosso. «Paradosso è una keyword che richiede un'attenta pianificazione - conferma Verhey - dal momento che fornisce dei bonus quando vengono giocate delle magie che non provengono dalla vostra mano. Normalmente, usare magie dal deck o dal cimitero è difficile, ma per rendere più semplice il procedimento abbiamo pensato ad un gran numero di carte legate a questa nuova meccanica».

Alcune di queste carte, per esempio, vi permetteranno di mettere in campo magie da topdeck, esiliando cioè queste ultime al cimitero prima ancora di pescarle e attivandone immediatamente l'effetto, oppure di fare lo stesso mentre si trovano già nel cimitero. Non è dunque un caso che la carta centrale del mazzo e la sua Companion, rispettivamente il Dodicesimo Dottore e Clara Oswald, siano stati pensati proprio per creare sinergie a catena con la meccanica Paradosso: per esempio, il Dodicesimo Dottore ha l'abilità Dimostrare, che vi permette di copiare la prima magia lanciata al di fuori della mano ad ogni turno.



Invece, quella di Clara Oswald è una carta molto speciale: essa, infatti, è stata pensata per essere giocata in combinazione con qualsiasi altro Dottore, dal momento che la sua storyline nella serie BBC la vede entrare in contatto con ciascuno dei tredici protagonisti del franchise.

Ovviamente, però, nel mazzo troviamo anche il Tredicesimo Dottore e la sua Companion Yasmin Khan... e non solo! Il numero di Compagni è infatti più alto di quello dei Dottori e, soprattutto, ogni Companion funziona con più Dottori, anche se questi ultimi provengono da mazzi diversi: «Nel mini-set ci sono molti Companion: alcuni Dottori ne hanno più di uno. Alcuni non sono ancora stati svelati. In ogni caso, ogni deck avrà più Compagni, perciò potrete scegliere quello che preferite affiancare al vostro Comandante in base alla vostra strategia», conclude Verhey. L'ultimo deck è il tricolore rosso-blu-nero Masters of Evil, che in italiano si chiamerà "Signori del Male". Si tratta dell'unico mazzo che non presenta alcun Dottore al suo interno: la carta principale è infatti Davros, Dalek Creator - il famigerato inventore dei Dalek.



Al suo interno, però, troviamo anche Missy e Il Maestro, la nemesi stessa di Doctor Who in ogni sua incarnazione. «Il deck Masters of Evil segue tutto l'arco narrativo di Doctor Who, dal primo al tredicesimo Dottore, ma lo fa dal punto di vista del nemico. «I villain della serie non sono personaggi con cui si sviluppa empatia. Sono figure assolutamente malvagie, spesso neanche umane, che si muovono al grido di "Exterminate!". Anche loro meritano un posto di riguardo nel set!», racconta James Page. Anche in questo caso, Wizards of The Coast ha pensato a due meccaniche esclusive per il deck, Scelta Malvagia e "Group Slug".

Le due meccaniche sono collegate tra loro, ma solo la prima è legata ad una keyword precisa: "Group Slug" è infatti un insieme di effetti condivisi da carte come Missy e Davros, che permettono a queste ultime di colpire a fine turno con un malus o con un danno tutti gli avversari. Scelta Malvagia, spesso, viene attivata proprio come parte di questi effetti, e ha un nome piuttosto auto-esplicativo: l'avversario viene posto di fronte ad una scelta (alla quale non può sottrarsi, ovviamente) tra due alternative negative (per esempio subire danni o scartare una carta dalla propria mano).



L'idea alla base di questa meccanica è geniale e profondamente radicata nella lore di Doctor Who: «i nemici dei Dottori sono sempre stati in grado di metterli alle strette, imponendo loro di prendere delle decisioni difficili, come scegliere tra salvare il proprio Compagno o un pianeta intero. Scelta Malvagia replica questa costante della serie, trasponendola sul piano ludico».

Un occhio di riguardo ai collezionisti

Se dal punto di vista ludico il mini-set Magic dedicato a Doctor Who sembra essere solidissimo, alcuni fan potrebbero criticare la mancanza di attenzione apparentemente riservata da Wizards of The Coast ai collezionisti. Niente buste del set, di jumpstart o per draft, a questo giro: tutte le carte dell'espansione sono contenute nei quattro mazzi Commander che la compongono.

Tuttavia, qualche chicca per gli amanti più accaniti di Magic e di Doctor Who c'è, e si trova nei Collector's Booster. Questi ultimi non contengono carte del tutto nuove, ma propongono semplicemente una pletora di varianti foil e con illustrazione alternativa delle creature e degli incantesimi che già potete reperire nei deck Commander. In altre parole, se il vostro interesse si limita al gioco, potrete far finta che le buste per collezionisti non esistano. Se invece siete a caccia delle variant più rare, i Collector's Booster saranno un acquisto imprescindibile. Al loro interno, infatti, si trovano innanzitutto le varianti foil e con illustrazione estesa di tutte le carte Rare e Rare Mitiche dei quattro mazzi Commander: le foil saranno poi presenti in doppia versione traditional e surge, quest'ultima con un trattamento "elettrizzante" che mette in luce scintille, raggi di luce, esplosione e via dicendo. Nei Collector's Boosters, inoltre, troverete tutte le carte del set legali nel formato Eternal, comprese le novità assolute, i reprint con illustrazione legata a Doctor Who e persino i token!



Per i collezionisti, però, le vere star saranno i Dottori e i Companion con trattamento TARDIS Showcase. In totale, le carte che godranno di questa rarità esclusiva sono 30, di cui 3 Non Comuni, 23 Rare e 4 Rare Mitiche, tra le quali troviamo tutti e tredici i Dottori, svariati Compagni, diversi villain e - ovviamente - la carta del TARDIS stesso. Ma che cosa sono esattamente le carte Showcase TARDIS? Page le ha spiegate così: «lavorando al set, ci siamo resi conto che le carte di Magic hanno la stessa forma del TARDIS. Entrambi sono rettangolari. Da qui il colpo di genio: il Tardis è diventato il bordo di una trentina di carte tra quelle che crediamo verranno più apprezzate dai fan».

In effetti, le nuove carte Showcase sono dei piccoli capolavori: ogni Dottore sembra essere appena uscito dal TARDIS, mentre le illustrazioni utilizzate da Wizards of The Coast, che a questo giro replicano il feeling di un fumetto americano, risultano particolarmente azzeccate e riescono ad unire tra loro le estetiche di personaggi lontanissimi nel tempo e nello spazio. Su queste basi, non viene troppo difficile ipotizzare che i collezionisti accaniti si getteranno proprio sui Collector's Booster, nella speranza di completare il proprio set di carte Showcase prima che i prezzi diventino troppo alti!