Un primo sguardo alle tante novità di Death Stranding Director's Cut

Annunciato nel corso dell'E3 2021, Death Stranding Director's Cut si è mostrato in forma più completa nel corso dell'ultimo State of Play, con un trailer che ne ha messo in luce le (tante) novità rispetto all'edizione base. Quella che è a tutti gli effetti una remaster dell'ultima fatica di Kojima darà ai giocatori una maggior libertà d'approccio agli scontri e li chiamerà a fare i conti con nuove creature arenate e a scoprire risvolti narrativi inediti. Se a ciò aggiungiamo una presentazione visiva tirata a lucido, i nuovi strumenti per le consegne a disposizione di Sam e le sue abilità espanse, i motivi che ci hanno spinto a ritornare in questo mondo al collasso appaiono più che evidenti.





Un'esperienza ancor più ricca, in ogni senso



Come confermato da Jay Boor, Head of Publishing di Kojima Productions, Death Stranding era già un'opera "completa" in versione base. Con l'uscita di PS5 però il team nipponico si è chiesto come avrebbe potuto servirsene per rendere il suo

gioco ancor più speciale e da qui è nata l'idea della Director's Cut. A conferma di ciò, i nuovi strumenti, le modalità e il resto dei nuovi contenuti, sono stati introdotti con attenzione all'interno dell'esperienza, in modo da non snaturarne l'anima ludica. A tal proposito, non possiamo fare altro che attendere di provarlo in prima persona per accertarcene, perché se da un lato l'arrivo della Maser Gun - un'arma stordente che emette raggi elettrici - delle mitragliatrici posizionabili e di altre bocche da fuoco, potrebbe spingere il fattore divertimento più "classico", dall'altro è impossibile non pensare che tali novità siano un po' in contrapposizione con la filosofia creativa alla base di Death Stranding.



La presenza di nuove classi di nemici umani - quelli visti anche nel teaser alla Metal Gear Solid - e di nuove creature arenate (si pensi agli esseri bituminosi simili a meduse), potrebbe in ogni caso indicare il fatto che l'aggiunta di altre armi non sia stata fatta con leggerezza. Se pensiamo alle abilità di Sam in materia di corpo a corpo, che aspettiamo di apprezzare pad alla mano, possiamo dirci tranquilli sin da subito perché non si muore di soli dropkick. Oltre all'aggiunta del Poligono di Tiro, sul quale non vogliamo soffermarci più di tanto, siamo rimasti sbalorditi sul fronte delle "gestione dei carichi".

Nella Director's Cut Sam potrà fabbricarsi una catapulta in grado di sparare una pila di pacchi a grande distanza, magari per recuperarla in una zona più vicina al punto di consegna finale (Muli permettendo!). Dalle rampe di salto per la moto, all'instancabile Buddy Bot - che oltre a portare una pila di pacchi permetterà a Sam di "salire a bordo" per riposarsi - fino ai nuovi veicoli, sembra proprio che effettuare le consegne sarà ancor più appagante e divertente ma speriamo non a discapito di quella imprevedibilità che caratterizzava le missioni nel gioco originale.



Questa Director's Cut porterà con sé piccole e gradite aggiunte, come i goodies di Half-Life e Cyberpunk, ma anche diverse migliorie alla quality of life, una su tutte la revisione delle schermate del gioco. Attendiamo inoltre di scoprire come funzionerà il cosiddetto "Friend Play" per il multigiocatore online - ora completo anche di classifiche - perché potrebbe essere legato ai Fragile Circuit. Trattasi di una serie di circuiti da costruire in compagnia di altri corrieri, per poi partecipare a delle competizioni a bordo di veicoli dal look modern vintage.

In valore assoluto, i contenuti inediti più interessanti sono certamente quelli legati alle nuove aree esplorabili della mappa e alla storyline espansa, che stando al trailer potrebbe aggiungere ulteriore carne al fuoco sulle origini del nostro Sam Bridges. Tra le apparizioni di nuovi volti e le parole di Jay Boor - che lasciano intendere la presenza di diverse sorprese sul fronte narrativo - attendiamo di assistere al trailer di lancio montato da Kojima in persona, che "a naso" metterà da parte gli aspetti più triviali della Director's Cut per concentrarsi proprio sulla trama.



Prima di rivolgerci all'aspetto tecnico e alle possibilità di PS5, vogliamo dire una cosa. Death Stranding è un gioco dall'indubbio spessore filosofico, che veicola messaggi importanti non solo attraverso la trama ma soprattutto mediante il gameplay. Non fatichiamo quindi a comprendere i timori di coloro che - dopo aver assistito al trailer dello State of Play - credono che Kojima Productions abbia in parte snaturato l'esperienza per renderla più "familiare" al grande pubblico. Bisogna ricordare però che il trailer ha il chiaro scopo di fare una carrellata di tutte le aggiunte più importanti e in modo estremamente condensato, di conseguenza per valutare la validità e il peso di queste aggiunte dobbiamo attendere il prodotto finito.

Il comparto tecnico e le possibilità offerte da PS5

I possessori di Death Stranding PS4 potranno tranquillamente passare alla versione PS5 con un esborso di 10 euro: ma che cosa andranno a ottenere sul fronte tecnico e prestazionale? Ebbene, in primo luogo questa remaster offre la possibilità di giocare in Quality Mode a 4K e 30fps o in Performance Mode, che abbassa la risoluzione nativa per spingere il gioco a 60 fps. A giudicare dal trailer, la qualità delle texture, la render distance e altri elementi della cornice grafica, potrebbero aver subito un upgrade ma in realtà questa edizione PS5 offre molto di più.

Dai caricamenti velocissimi, alla sonorizzazione in alta qualità legata all'Audio 3D, Kojima Productions sembra aver confezionato la perfetta incarnazione PS5 di Death Stranding, che ovviamente non avrebbe potuto tralasciare il supporto alle feature di DualSense. L'idea di "sentire" le asperità del terreno grazie al feedback aptico o la fatica di Sam tramite l'utilizzo dei grilletti adattivi, è la cosa che più ci fa desiderare di avere il gioco tra le mani, perché potrebbe aggiungere una dimensione tutta nuova a un gameplay già unico nel suo genere. A tal proposito, ci rallegra sapere che la Director's Cut permetterà ai giocatori di recuperare i propri salvataggi della versione PS4, perché sono molti - inclusi noi - ad aver dedicato più di 100 ore all'opera di Kojima.



Prima di chiudere il discorso, vogliamo rievocare un'antica speranza, perché a nostro avviso potrebbe rendere decisamente magiche le lunghe (e pericolose) passeggiate nel mondo di gioco. Rispetto a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, che prima d'ogni altra cosa era un parco giochi a tema stealth, Death Stranding è sempre stato più serioso, sebbene non privo delle tradizionali "kojimate". Da qui il nostro assoluto rispetto per una scelta ben precisa dell'autore, che ci ha permesso di sentire gli splendidi pezzi dei Low Roar e dei loro colleghi soltanto in specifici momenti delle lunghe traversate di Sam.

Di contro però, Kojima Productions avrebbe potuto regalare a Sam Porter Bridges un bel lettore musicale una volta giunto l'endgame, in modo da consentire ai giocatori di dedicarsi ad attimi di pura contemplazione in compagnia della splendida colonna sonora. La Director's Cut a nostro avviso è l'occasione perfetta per riparare a questa leggerezza, anche perché - da sola - potrebbe spingere i corrieri di tutto il mondo a effettuare consegne per molte ore in più. In attesa di conoscere novità in merito alla nuova edizione di Death Stranding, non possiamo che dire una cosa: nel suo caso, l'utilizzo del termine "Director's Cut" ci sembra assolutamente centrato e non vediamo l'ora di potercene accertare.