Shadow of the Tomb Raider: cosa aspettarsi dalla nuova avventura di Lara Croft?

Nata nel 1996, Lara Croft è una delle eroine più celebri - se non proprio la più celebre - del mondo dei videogiochi. Nel corso degli anni è stata protagonista di numerose avventure, ha fatto incursione nel cinema (anche di recente, interpretata da Alicia Vikander) ed è stata omaggiata, direttamente o indirettamente, in centinaia d'altre produzioni. Come molte icone del settore, tuttavia, anche la bella Lara è andata incontro ad una naturale evoluzione: il cambiamento più significativo lo subì nel 2013, quando nel Tomb Raider di Crystal Dynamics appariva non più come una cacciatrice di tesori esperta, ma nei panni di una giovane archeologa in erba, spaventata ed insicura. Il reboot di cinque anni fa spaccò a metà la community: tra chi vedeva di buon occhio la nuova versione della Croft e chi invece aveva nostalgia della vecchia eroina spigolosa. Tomb Raider riscosse comunque un ottimo successo, e due anni dopo venne lanciato il seguito Rise of the Tomb Raider, con una protagonista un po' più matura, ma ancora lontana dai tratti caratteriali che invece le appartenevano alla fine degli anni novanta. Il terzo capitolo della nuova trilogia, e lo saprete sicuramente, è in arrivo il prossimo 14 settembre, ma, a parte un breve teaser di circa quindici secondi, non si ha praticamente nessuna informazione in merito. Possiamo comunque provare ad immaginare alcune delle novità che potranno esser introdotte e quelle che, invece, desidereremmo vedere. Ma prima ripassiamo un po' le vicende dei primi due episodi.



Attenzione: i primi due paragrafi di questo articolo contengono pesanti spoiler sulle trame di Tomb Raider e Rise of the Tomb Raider

Direzione Yamatai

Nel Tomb Raider del 2013 una giovanissima Lara intraprende un viaggio verso il leggendario reame di Yamatai, un luogo, secondo alcune fonti, governato dalla magia e dal regno illuminato della Regina del Sole Himiko. I suoi studi gli suggeriscono che il luogo si nasconde nel Triangolo del Drago, in cui però si verificano frequenti naufragi e sparizioni, secondo molti ad opera di poteri sovrannaturali. Insensibile a qualsiasi storiella di folklore, Lara Croft non si lascia intimorire. Ma quando a bordo della sua nave giunge nei pressi di quel covo di sventure, una tempesta la coglie impreparata e la fa naufragare su un'isoletta del Giappone. Da sola e disarmata, tenta di sopravvivere come può. Costruendo armi di fortuna si difende dall'aggressiva fauna locale e dai misteriosi abitanti del luogo ed inizia poi ad esplorare l'isola. Quello che trova, a parte relitti di navi ed antichi edifici risalenti a diverse epoche storiche, le fa capire che quel posto è controllato da un'enclave di fanatici che inneggia alla regina Himiko. Probabilmente Yamatai è proprio quel roccioso luogo di morte, non proprio il favoloso paradiso di cui narravano le leggende. La delusione, ovviamente, pervade lo spirito di Lara, che tuttavia in quel momento è solamente intenzionata a cercare i suoi compagni e una via d'uscita.

Dopo essersi ricongiunta con la sua squadra, tuttavia, realizza con sommo dispiacere che qualcosa impedisce la fuga dall'isola. Quel qualcosa è proprio Himiko, immortale regina intrappolata nel corpo di una fanciulla che aveva ospitato la sua anima, e alla ricerca di una nuova vittima per far cessare la sua prigionia. Il soggetto designato per questo empio sacrificio è Sam, una cara amica di Lara. L'archeologa fa quindi di tutto per evitare che la sua compagna di viaggio diventi il ricettacolo di un'avida e crudele regnante. Ma deve fare i conti con il tradimento di un membro dell'equipaggio, convinto che la collaborazione con Himiko gli avrebbe garantito la salvezza, e con una legione di mostruosi fantasmi al servizio della regina. Nelle battute finali, Lara sfodera gli artigli come mai prima d'allora. Mette da parte le insicurezze e si trasforma, anche se solo per poco, nell'eroina che abbiamo imparato a conoscere nei primi episodi della saga. Salva così Sam, sconfigge gli antichi spettri e distrugge il corpo in cui era ospitata l'anima di Himiko. Finalmente la maledizione si rompe, i superstiti del naufragio lasciano l'isola e la Croft, profondamente segnata dagli ultimi accadimenti, decide lo stesso di continuare a viaggiare alla scoperta dei misteri più affascinanti.

La sorgente dell'immortalità

Il viaggio a Yamatai ha cambiato la vita di Lara: è trascorso solo un anno dagli eventi, e i conflitti con la comunità scientifica, che non vuol credere ad una singola parola dei suoi incredibili racconti, la spingono a proseguire alcune ricerche incompiute del padre in merito al Profeta Immortale di Costantinopoli. In quattro e quattr'otto la giovane archeologa organizza una spedizione in Siria, dove si trova la tomba del Profeta. Ma una volta giunti lì, Lara e i suoi compagni scoprono che il sepolcro è vuoto. Immediatamente, poi, vengono assaliti da un'organizzazione paramilitare nota come Trinità, anch'essa interessata ai segreti custoditi dal Profeta e disposta a compiere qualsiasi gesto pur di ottenerli. Lara Croft, tuttavia, sfugge dall'attacco e riparte celermente in direzione della Siberia, laddove, secondo un'informazione raccolta nella tomba del Profeta, si sarebbe dovuta nascondere la città leggendaria di Kitež e l'ambita Sorgente Divina, capace di garantire l'immortalità. In Russia una valanga travolge l'impavida archeologa e la lascia sola ed indifesa nel gelo siberiano. Lara riesce a salvarsi, ma scopre che anche la Trinità si è stabilita in quel luogo. Nel tentativo di opporsi ai suoi rivali, viene catturata e scopre che quell'organizzazione ha dei legami con la sua famiglia e potrebbe essere coinvolta con la morte del padre.

Grazie all'aiuto di Jacob, leader dei Discendenti, i guardiani della Sorgente Divina, la protagonista fugge dal campo della Trinità e raggiunge un luogo sicuro. I Discendenti, tuttavia, non vedono di buon occhio la presenza di uno straniero, che, per giunta, ha persino attirato un esercito ben armato sulla loro terra. Lara sceglie così di aiutarli a sconfiggere la Trinità e nel frattempo Jacob le racconta che la città di Kitež è in realtà stata seppellita da un ghiacciaio per proteggerla dai mongoli di Gengis Khan, giunti lì tanti anni prima. Lara scopre inoltre che Ana, sorella del leader della Trinità ed ex compagna di suo padre, è malata di cancro e vuole mettere le mani sulla Sorgente Divina per salvarsi.

L'archeologa parte quindi verso la leggendaria città sepolta dal ghiaccio, ma Jacob, che nel frattempo si era rivelato essere proprio il Profeta Immortale in persona, la mette in guardia sui poteri della sorgente. La fonte d'immortalità, infatti, era sì capace di protrarre la vita di un uomo all'infinito, ma ne sradicava la volontà e lo costringeva a servire in quel luogo come eterno guardiano. A seguito di un combattimento contro gli Immortali, sciagurate entità oramai senza senno alcuno, Lara Croft raggiunge il santuario in cui si trova la Sorgente Divina. Si scontra quindi con il leader della Trinità, Kostantin, che le svela che il padre non è morto suicidandosi ma è stato ucciso dall'ordine.

Dopo aver sconfitto Kostantin distrugge una volta per tutte la Sorgente Divina prima che Ana potesse utilizzarla: così facendo ogni Immortale cessa la sua triste esistenza, ma anche il Profeta, privo di tale sorgente di potere, muore. Il suo trapasso, però, ha il sapore di una liberazione, tanto quella condizione d'immortalità l'aveva logorato.

Al termine dell'avventura, Lara accusa Ana di aver ucciso il padre, ma quest'ultima nega vigorosamente, rivelando che, sebbene la Trinità le aveva ordinato l'omicidio, non era riuscita a compierlo perché si era realmente innamorata del suo obiettivo. Al termine della confessione Ana viene centrata dal proiettile di un misterioso tiratore. Si conclude così, Rise of the Tomb Raider, lasciando tanti interrogativi sul passato della protagonista e di quello del padre.

Shadow of the Tomb Raider

Dopo la fine di Rise of the Tomb Raider era piuttosto chiaro che ci sarebbe stato un sequel con il compito di approfondire alcuni dettagli riguardanti soprattutto la famiglia Croft. Shadow of the Tomb Raider, svelato ieri con un teaser di pochi secondi, si focalizzerà probabilmente sulla figura del padre di Lara (che potrebbe persino essere ancora vivo) e quasi certamente richiamerà in causa la Trinità o altri antagonisti a loro molto vicini. Ciò che sappiamo per certo è che il gioco si lascerà alle spalle l'arcipelago giapponese e la fredda Russia per approdare nelle giungle sudamericane.

Gli spezzoni di filmato ci mostravano ambientazioni mozzafiato, tra cui alcune piramidi Maya e quella che parrebbe essere una tomba.

A proposito di tombe, son proprio loro che vorremmo vedere ancora in maggior numero, ricolme di enigmi ambientali, sezioni platform e con una cura per i panorami strepitosi. Come sempre, del resto. Tra il gioco del 2013 e quello del 2015 ci fu un grandissimo passo avanti in questo senso, speriamo che anche Shadow of the Tomb Raider non deluda su quello che è uno degli elementi distintivi della serie sin dagli albori. I tre anni di tempo trascorsi dall'uscita dell'ultimo capitolo, inoltre, dovrebbero aver portato diversi benefici al sistema di shooting, che magari si presenterà in forma ancora più smagliante: ci piacerebbe molto avere una inferiore quantità di fasi da TPS (sostituite da frangenti platform e da enigmi), inserite in modo che siano più significative e spettacolari.

La spettacolarità è un altro dei punti di forza del nuovo corso firmato Crystal Dynamics, l'abbondanza di scene scriptate e sezioni guidate, tuttavia, per quanto sicuramente gradevoli da vedere, spezzettava forse un po' troppo il gameplay. A tal proposito, vorremmo che gli sviluppatori riuscissero a bilanciare maggiormente il peso di effetti speciali e script e quello di scene in cui si è più liberi di agire. Chiaramente, poi, ci aspettiamo nuove armi e gadget, un potenziamento nella varietà e nella profondità delle dinamiche stealth, così come una mappa - immaginiamo divisa in macro zone esplorabili, come nei titoli precedenti - in cui i giocatori più attenti riusciranno a trovare segreti, collezionabili e paratesti contenenti delle storie in grado d'espandere il substrato narrativo.

In generale, comunque, se gli sviluppatori decidessero di riprendere l'alchimia dei predecessori, ovviamente con i dovuti passi in avanti, non c'è proprio il rischio di rimaner delusi. Sarà inoltre interessante scoprire come si sarà evoluto il personaggio di Lara Croft, che da "nascente" razziatrice di tombe ora è diventata l'"ombra" dell'eroina che abbiamo imparato a conoscere nei primi giochi di Core Design. Anche da questo punto di vista, presumiamo, ci aspetteranno delle buone notizie: la storia, quindi, così come la crescita della protagonista, saranno due elementi che potrebbero innalzare Shadow of the Tomb Raider anche al disopra dei capitoli che l'hanno preceduto. Per poter avere le idee più chiare e scoprire se alcuni dei nostri desideri si saranno avverati, dovremo però aspettare la presentazione ufficiale che si terrà il prossimo 27 aprile. Data in cui scopriremo anche le bellezze dei luoghi inediti che faranno da sfondo alle nuove avventure di Lara.