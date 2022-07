Skull & Bones: alla ricerca della gloria nell'Età d'Oro della pirateria

Annunciato diversi anni fa, Skull & Bones ha latitato per lungo tempo, come la nave di un famigerato pirata ricercata senza sosta in tutti i sette mari. Ebbene, l'era delle voci di corridoio e delle sparute informazioni ufficiali è giunta al termine, perché abbiamo assistito a un evento privato di Ubisoft in cui, complici le parole del team di sviluppo e le sequenze di gameplay, siamo riusciti a scoprire tutte le caratteristiche fondamentali di questa esperienza ambientata nell'Età d'Oro della pirateria, Skull & Bones vedrà infine la luce il prossimo 8 novembre. Senza ulteriori indugi, saliamo a bordo del nostro vascello: ad attenderci ci sono isole nascoste, insediamenti da depredare e navi mercantili piene zeppe di tesori.

La dura vita in mare aperto

Per sfuggire ai dettami di una società che li voleva poveri e insignificanti, uomini e donne di tutte le etnie hanno rivolto il proprio sguardo verso il mare e si sono imbarcati su navi d'ogni dimensione alla ricerca di fortuna, gloria e - soprattutto - d'una nuova vita, più rischiosa e avventurosa della precedente, certo, ma anche degna d'essere chiamata tale. È pensando a questo concetto che i ragazzi di Ubisoft Singapore hanno lavorato per realizzare un prodotto dai toni più oscuri rispetto al tradizionale immaginario piratesco, stando alle parole di Vanessa Seow, World Producer di Skull & Bones.

Questo viaggio a mondo aperto - o per meglio dire "open sea" - potrà essere vissuto sia in solitaria, completando missioni e razzie senza aiuti esterni al proprio equipaggio, o col supporto dei vascelli di giocatori da tutto il mondo, con cui sarà possibile condividere Contratti, distruggere forti e vendicarsi dei cacciatori di pirati. Inutile dirlo, entrando in un server PvP ci si potrà tuffare in epiche battaglie contro altri utenti, magari per privarli di bottini appena conquistati. Al contempo ovviamente bisognerà aspettarsi assalti e imboscate, da parte di coloro che potrebbero scorgerci col cannocchiale mentre - malconci - saremo in viaggio verso il porto più vicino dopo aver razziato un insediamento.



Veder affondare la propria nave significherà perdere parte delle risorse in essa contenute, che però si potranno recuperare tornando nei pressi del relitto. Le cose però non fileranno sempre lisce, giacché i capitani nemici potrebbero decidere di lanciarsi sull'imbarcazione in rovina per depredarla, così da rendere più cocente la sconfitta di prima. Ad ogni modo queste sfide si presenteranno solo in un secondo momento dell'esperienza, che invece avrà inizio con un evento traumatico.

Il nostro alter-ego, completamente personalizzabile sia in aspetto fisico che sul fronte del vestiario - tra cappelli e capi degni di un capitano - sopravvivrà infatti a un naufragio per poi risvegliarsi su di un'isola sperduta, nel bel mezzo dell'Oceano Indiano. A bordo della Dhow (o Dau), la più piccola barca disponibile in Skull & Bones, darà inizio a una perigliosa ascesa criminale che lo vedrà assemblare un'ampia ciurma e prendere il comando di un vero vascello. Con l'aiuto di semplici lance - in sezioni che dovrebbero avvenire in prima persona - potrà dare la caccia a coccodrilli, ippopotami e, stando alle immagini mostrate nel corso dell'evento, a letali squali bianchi. I predatori eliminati, al pari dei vari tipi di missioni e attività da portare a termine, garantiranno risorse essenziali per dar seguito all'avventura e anche del cibo: assicurarsi che la ciurma sia sempre ben nutrita e in salute sarà fondamentale, perché - come svelato dagli sviluppatori - in caso contrario potrebbe anche decidere di ammutinarsi, voltandoci le spalle nel momento del bisogno.



Allo stato attuale è impossibile esprimerci sulle possibili conseguenze legate al tradimento dei nostri uomini, però dobbiamo ammettere che questa trovata sia potenzialmente interessante. Completando le cacce al tesoro, i saccheggi, le investigazioni, gli eventi dinamici e i Contratti assegnatici dai pirati che incontreremo, vedremo crescere l'Infamia, il livello di prestigio che ci consentirà di sbloccare nuovi design e progetti con cui realizzare varie tipologie di navi, armi e armature, grazie a un sistema di crafting che si preannuncia ricco di possibilità. In questo modo, sempre più pirati conosceranno il nostro nome e di conseguenza riceveremo un numero sempre maggiore di incarichi ad alto rischio ma dalle ricompense elevate.

A quanto pare però, se dovessimo fallire nel rispettare l'accordo con un altro manigoldo, ci ritroveremo a dover pagare un prezzo molto alto e non sappiamo se solo in termini economici. All'inizio del gioco esploreremo le strade di Sainte-Anne, uno dei tanti rifugi dei pirati sparsi per la mappa. È in luoghi simili che potremo acquistare provviste, socializzare coi giocatori e migliorare o costruire imbarcazioni di vario genere.



Le navi da carico ad esempio saranno più lente e al contempo utili per trasportare grandi quantità di loot, mentre quelle adibite alla navigazione veloce saranno meno capienti e resistenti. Veniamo quindi ai vascelli capaci di ospitare un maggior numero di cannoni e strumenti di morte, la cui potenza di fuoco si paga con una manovrabilità ridotta.

Tra il Fuoco Greco, mortai, bombarde e balliste, avremo molti modi per mandare sul fondo del mare i vascelli degli opponenti, ecco perché gli sviluppatori hanno pensato a una grande quantità di protezioni e armature con svariati punti di forza e debolezza. Starà a noi costruire e modificare la nave adatta al nostro stile di gioco, sperando ovviamente di non imbatterci in dei mix di elementi offensivi e difensivi palesemente più efficaci della media. La varietà d'approccio all'esplorazione dei mari e agli scontri insomma sembra non mancare e lo stesso vale per la personalizzazione dell'imbarcazione che, tra polene in grado d'instillare terrore e vele con motivi stilosi, sembra avere i numeri per far felici i patiti del fattore estetico.

Il cuore del gameplay: le battaglie navali

Dalle coste dell'Africa alle Indie dell'Est, Ubisoft Singapore ha costruito un vasto teatro per inscenare la sua epopea piratesca, che ci vedrà solcare i mari in notti stellate, tempeste di fulmini e perturbazioni così intense da sollevare pericolose onde anomale.

Al netto degli ottimi effetti delle esplosioni e di un'illuminazione globale che vuole rendere giustizia a ogni particolare di vascelli finemente dettagliati, è altrettanto vero che Skull & Bones appare ancorato agli standard grafici della scorsa generazione, si pensi ai modelli poligonali al risparmio o a una gestione del LOD un po' conservativa.



In ogni caso, soprattutto per merito di una direzione artistica indovinata e di quella che sembra essere una buona varietà d'ambientazioni, prendere parte agli eventi dinamici - soprattutto agli scontri su larga scala contro le navi da guerra poste a protezione dei facoltosi gestori dei commerci marittimi - o andare a zonzo per gli insediamenti, dovrebbe rivelarsi piacevole e speriamo di poter dire lo stesso anche delle soluzioni ludiche messe a punto dal team.

I piani per il post-lancioIl Quest Director Terry Han ha svelato alcuni dettagli sui piani di Ubisoft per Il Quest Director Terry Han ha svelato alcuni dettagli sui piani di Ubisoft per il supporto post-lancio a Skull & Bones . I nuovi contenuti, che a sua detta arriveranno non solo nei mesi ma negli anni a venire, saranno gratuiti per tutti, a partire da temibili sfide da affrontare in gruppo, fino ai più piccoli eventi a tema. Non mancheranno ovviamente le nuove navi, armi ed elementi estetici, che andranno a estendere le possibilità offensive e le opzioni di personalizzazione. Inoltre, i capitani pirata in giro per il mondo non dovranno vedersela soltanto con le fazioni locali ma anche coi dei potentati da non sottovalutare, pensiamo alla Compagnie Royale e alle sue tremende bombarde. Dalle nuove attività legate al contrabbando e al furto di carichi di valore, fino agli assalti ai mercantili e all'ottenimento di importanti rotte commerciali, il titolo del team di Singapore sembra voler trattenere a lungo i giocatori tra le onde dei suoi mari.

A questo proposito, le parole del Game Director Ryan Barnard ci hanno accompagnato nella visione di un filmato dedicato proprio al gameplay loop di Skull & Bones, nonché al cardine principale dell'esperienza: le battaglie navali. Dopo aver accettato un Contratto dal carpentiere a Telok Penjarah, uno dei rifugi dei pirati, il capitano di Barnard l'ha esteso a un alleato del team di sviluppo con un paio di click, per poi dirigersi al porto per mettere a punto la propria nave, un agile Brigantino capace di ospitare molti carichi a fronte di una potenza di fuoco limitata. Equipaggiate le armi e i borsoni da carico, e le armature in cuoio e in pietra, Barnard si è assicurato di avere con sé colpi di cannone, munizioni varie, kit di riparazione e del buon cibo, così da mantenere alto il morale dei propri uomini. Nel momento in cui è partita la navigazione, si è palesata una delle caratteristiche peculiari del prodotto: al netto della visuale in terza persona legata alla vedetta sulla coffa, la nave si governerà esclusivamente in soggettiva, anche in battaglia.



Tale prospettiva potrebbe acuire l'immersività di alcuni frangenti ma quando l'imbarcazione ha raggiunto l'insediamento pieno di barili d'olio da rubare, ci sono sorti alcuni dubbi in merito. Dal momento in cui la ciurma scende a terra per dare inizio al saccheggio, che termina nel momento in cui un apposito indicatore va a riempirsi del tutto, bisogna aspettarsi sia i colpi di cannone e di mortaio proveniente dall'accampamento, sia un possibile assalto di navi giunte in soccorso degli onesti cittadini.



Da ciò che abbiamo avuto modo di vedere, i confini dell'area in cui bisogna permanere per dar seguito alla scorreria sono un po' strettini e delimitati da una fascia gialla vistosa sì ma forse non abbastanza nel mezzo di uno scontro tra navi vissuto in prima persona. Tra la necessità di colpire i punti deboli di vascelli e torrioni - così da distruggerli in meno tempo - e il dover schivare o incassare al meglio le bordate, speriamo che la leggibilità dell'azione non venga compromessa da questo tipo di visuale.

Poter guardare da vicino i propri alleati che caricano i cannoni per poi far fuoco è abbastanza elettrizzante e se a ciò aggiungiamo le navi dei compagni che nel mentre annientano le imbarcazioni di rinforzo, la sensazione di star prendendo parte a uno scontro su larga scala ci sono tutte. Gli arrembaggi purtroppo ci sono sembrati ben meno interessanti, perché non si possono vivere in prima persona. In buona sostanza, sono dei brevi filmatini in cui la ciurma salta a bordo di un mercantile per ottenere la totalità del bottino e delle risorse che contiene, chiaramente dopo aver eliminato gli ultimi uomini che lo difendono.



Proprio come i brevi festeggiamenti a seguito del completamento del saccheggio, vuoi per le animazioni o per i modelli poligonali, si tratta di frangenti non particolarmente brillanti sul fronte scenico.

In definitiva, Skull & Bones sembra offrire un'esperienza capace di intrattenere per un tempo legato all'efficacia della personalizzazione e dell'offerta contenutistica ma soprattutto alla buona riuscita delle battaglie navali. In altre parole dovremo provare il gioco di Ubisoft Singapore in prima persona per fugare alcuni dubbi legati a un gameplay che in ogni caso dovrebbe garantire una consistente libertà d'approccio sia sul fronte offensivo che difensivo, per la gioia dei patiti della pirateria.