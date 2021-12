Slitterhead: il ritorno dell'orrore secondo il papà di Silent Hill e Siren

Keiichiro Toyama è una delle personalità più importanti della storia moderna del gaming. Un visionario molto poco "pop" (se messo a confronto con illustri colleghi come Hideki Kamiya o Shinji Mikami) che, dopo aver esordito al fianco di Hideo Kojima come artista per la versione Sega CD di Snatcher, ha trovato il suo posto nell'industria nel momento in cui si è trovato alla guida di Team Silent per lo sviluppo di Silent Hill su PlayStation. Questa celeberrima avventura horror è stata un po' croce e delizia di Toyama, associato quasi sempre solo alla sua prima opera, la quale ha finito suo malgrado per offuscare la qualità e le idee messe in campo prima con Siren e successivamente con Gravity Rush una volta passato in Japan Studio (se volete rinfrescarvi la memoria, la recensione di Gravity Rush è a portata di click).



Dopo aver lasciato il suddetto collettivo, poi riassorbito all'interno di Team Asobi, Toyama nel 2020 ha fondato Bokeh Game Studio, il suo primo studio indipendente, con cui si è messo al lavoro su Slitterhead, presentato ufficialmente ai The Game Awards 2021. Slitterhead segna il ritorno di Toyama all'horror, e lo fa con un gioco all'apparenza molto diverso dallo stile classico del suo director, molto più orientato verso l'azione rispetto a quanto non ci si aspettasse inizialmente.

Orrore urbano

Il trailer di Slitterhead mette in mostra principalmente due elementi : la natura action/horror del progetto e l'ambientazione basata sulla Hong Kong meravigliosamente decadente di fine anni '80. Il gioco punta tutto su un immaginario orrorifico squisitamente urbano in cui serpeggiano suggestioni esoteriche e mistiche.

Siamo molto lontani dal folklore giapponese di Siren, così come siamo probabilmente distanti dall'approccio più psicologico ed emotivo di Silent Hill. Slitterhead, infatti, sembra puntare tutto sulla rappresentazione disturbante delle creature parassitiche che infestano gli scenari di Hong Kong.



Quello mostrato sul palco dei TGA 2021 è un trailer che contiene dei momenti decisamente più adrenalinici del previsto, in cui compaiono scontri a fuoco tra mostri e polizia e figure incappucciate che sembrano in grado di creare armi utilizzando il proprio sangue. A modo suo, proprio per la sua ambientazione così "familiare" in cui però tutto sembra essere sull'orlo della totale distruzione oltre che per i design di alcune delle creature, il feeling di Slitterhead ricorda più una sorta di Parasite Eve ambientato nell'estremo oriente, con un approccio decisamente più frenetico.

L'inquietudine che sembra respirarsi nell'opera di Toyama è quella di persone comuni incastrate in una versione distorta e perversa di una realtà quotidiana. Basta guardare la scena d'apertura, in cui un semplice impiegato cammina timoroso per le strade del quartiere e viene assalito da una prostituta che muta il suo corpo in un essere informe e scheletrico, oppure la bellissima inquadratura finale della creatura che da mostruosa torna lentamente ad avere un aspetto umano: da mostro ad allegra madre di famiglia dal sorriso falsamente rassicurante, nascosta alla luce del sole su un balcone come tanti, messa lì come monito del fatto che, probabilmente, in Slitterhead non potremo fidarci di nessuno.

I misteri di Kowloon

Ai più attenti sarà stato immediatamente evidente il fatto che il trailer di Slitterhead non è ambientato all'interno di una generica ricostruzione di Hong Kong. Il filmato, infatti, mostra l'opera d'esordio di Bokeh Game Studio in azione nei vicoli stretti e poco rassicuranti della città murata di Kowloon,quartiere isolato di Hong Kong che è stato per decenni l'area più densamente popolata della Terra, nonché vero e proprio monumento all'abusivismo edilizio. Kowloon è stata demolita a metà degli anni '90, ma è stata uno dei luoghi più importanti ed affascinanti della storia della cultura pop.

Era un quartiere fatiscente in cui negli anni hanno trovato rifugio tutti gli immigrati clandestini scappati dal regime cinese, oltre che una sorta di porto franco per dentisti senza licenza, bordelli illegali, fumerie d'oppio e criminali legati alla malavita organizzata; una sorta di ciclopico dedalo di vicoli, scale e botteghe abusive tanto inerpicati l'uno sull'altro da non permettere alla luce del sole di filtrare ai piani più bassi del complesso, caratteristica che valse a Kowloon il soprannome di City of Darkness.



Kowloon fu una vera culla della cultura Cyberpunk negli anni '80, un posto tanto alieno e segregato da aver ispirato la fantasia di scrittori e registi che guardandola vedevano in essa il prototipo dell'oasi scollegata dal sistema esterno. Non è certo la prima volta che un videogioco soccombe al fascino della città murata, basti pensare a quella piccola perla di Kowloon's Gate, a Shenmue 2, Shadow Hearts o Call of Duty: Black Ops. In epoca moderna, però, Kowloon è stata per certi versi dimenticata dal mondo videoludico, è quindi un grande piacere vedere che Keiichiro Toyama abbia deciso di sceglierla come palcoscenico per Slitterhead, anche perché si tratta di un setting a dir poco perfetto per un horror d'ambientazione urbana, se gestito nella maniera corretta.

Ispirazioni, dubbi e certezze

Quanto detto fin qui fa ovviamente riferimento al solo trailer mostrato ai TGA, che al suo interno non contiene alcuna sezione di gameplay.

Per una porzione di gioco in tempo reale, occorrerà necessariamente aspettare nuove comunicazioni, che molto probabilmente arriveranno tra qualche mese. Non è ancora chiaro a cosa si riferisse Toyama quando ha parlato di essersi ispirato principalmente alle opere di Fumito Ueda per la realizzazione di Slitterhead (elemento che, ad oggi, desta ancora grande curiosità sulla vera natura dell'opera), così come non abbiamo alcun tipo di approfondimento a proposito del sistema del sacrificio, che a detta del team di sviluppo sarà una componente fondamentale titolo e che si rivelerà peraltro parecchio spietata e crudele. Questo trailer però chiarisce in qualche modo un'altra delle dichiarazioni passate di Toyama, che disse di aver preso come punti di riferimento i film di due grandi maestri del cinema come Wong Kar-Wai e Fruit Chan.



Il trait d'union tra i due mondi potrebbe essere proprio la gestione dell'ambientazione: Wong Kar-Wai e Fruit Chan infatti hanno diretto molte pellicole in cui i bassifondi di Hong Kong e Taipei sono protagonisti silenziosi degli avvenimenti. È quindi quantomeno lecito pensare - e sperare - che l'approccio scelto da Bokeh Game Studio sia quello di recuperare la gestione delle atmosfere urbane tipica dei due registi.

A chi parla Slitterhead?

Al momento, l'impressione è che Slitterhead possa battagliare il prossimo anno con Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks (leggete qui la nostra anteprima di Ghostwire Tokyo). Entrambi i titoli paiono infatti condividere l'idea dell'horror d'ambientazione cittadina caratterizzato da un gameplay tendente verso l'action. È pur sempre vero che il gioco di Shinji Mikami sembra più interessato ad esplorare il mondo delle leggende urbane giapponesi, lasciando così a Slitterhead spazio di manovra per evitare che le due esperienze vadano a sovrapporsi sul piano concettuale.

Stando a quanto visto nel trailer, inoltre, ci troviamo dinanzi a un prodotto che prende considerevolmente le distanze dall'opera più celebre di Toyama: non corriamo il rischio, insomma, che Slitterhead possa rappresentare una sorta di tributo sbiadito a Silent Hill, privo di sufficiente originalità.



Il video di presentazione (in cui viene confermata la storica collaborazione tra il director e Akira Yamaoka per quanto riguarda la colonna sonora) è costruito in maniera tale da fugare ogni dubbio sulla relazione tra i due giochi, rimarcando con forza la nuova direzione intrapresa da Bokeh Game Studio.