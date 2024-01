Smite 2: divinità gratis in Unreal Engine 5

Non sempre gli autori di free to play di successo decidono di realizzarne dei sequel. Cimentarsi in un'operazione del genere ha i suoi rischi, poiché ripartire da zero non garantisce che l'intera community passi al nuovo prodotto e, spesso e volentieri, si preferisce optare per corposi aggiornamenti con migliorie al comparto tecnico dedicati all'esperienza di base. Vi sono però degli studi che i seguiti vogliono produrli ed è qeusto il caso di Smite 2, nuovo capitolo del popolare MOBA il cui reveal ufficiale è avvenuto nel corso della Smite World Championship Season X. Grazie ad un evento organizzato dagli sviluppatori, abbiamo potuto vedere il gioco in azione e siamo pronti a svelarvi un bel po' di dettagli.

Che cos'è Smite?

Il titolo firmato Titan Forge Games è stato il primo a modificare la formula tipica dei MOBA per realizzare un action in terza persona, pur mantenendo le caratteristiche principali del genere. Il risultato è stato un prodotto azzeccato, che ha aperto la strada ad altre esperienze simili, che però non hanno avuto il medesimo successo.

Ad aver reso Smite così popolare non sono stati solo ed esclusivamente il modello free to play e la formula ludica, ma anche il fatto che tutto ruoti intorno ad un roster di divinità in continua espansione. Mentre vi stiamo scrivendo, nel gioco sono disponibili circa 130 personaggi, un numero tanto elevato che rende Smite secondo solo a League of Legends per numero di eroi giocabili.

Quando gli sviluppatori ci hanno brevemente parlato del primo capitolo e dei suoi numeri, l'aspetto che abbiamo trovato più sorprendente riguarda le piattaforme sulle quali Smite viene giocato di più. Solitamente si pensa che produzioni di questo tipo siano compatibili esclusivamente su PC e qualsiasi metodo di controllo che non corrisponda a mouse e tastiera viene visto come il male assoluto. Bisogna ricredersi, poiché Smite è molto più utilizzato su console che su PC. Altro dato emerso dalla chiacchierata riguarda il motore grafico: il MOBA in terza persona utilizza l'Unreal Engine 3, versione ormai superata dell'engine di Epic Games. Dopo tutti questi anni, in altre parole, il titolo inizia a sfigurare di fronte a prodotti tecnicamente più avanzati. Ed è forse questo uno dei motivi principali per cui il team di sviluppo ha deciso di ripartire da zero con Smite 2.

Gli dei si rifanno il look con l'UE5

"It's a true sequel": è questa la frase che Travis Brown, il General Manager di Titan Forge Games, ha ripetuto più e più volte nel corso della presentazione di Smite 2. Tale dichiarazione dovrebbe rassicurare i fan, eppure abbiamo il leggero timore che voglia giustificare l'arrivo di un prodotto che non si distacca in maniera netta dal suo predecessore... ma procediamo per gradi.

L'elemento più evidente emerso dalle immagini e i video di Smite 2 è il suo rinnovato comparto tecnico, che fa sfoggio dell'Unreal Engine 5.2. Per stessa ammissione degli sviluppatori, sarebbe stato impossibile pubblicare un aggiornamento grafico per il primo capitolo, poiché tra i 129 personaggi e i relativi costumi sarebbe stato necessario lavorare molti anni per poter realizzare le versioni graficamente riviste di ciascun modello.



Traendo vantaggio dal passaggio all'ultima iterazione del motore di Epic Games, i creatori di Smite 2 non hanno solo migliorato l'aspetto visivo del titolo, ma anche le animazioni. Vedendo una clip di confronto diretto con protagonista Anubi, abbiamo potuto notare come i movimenti risultassero incredibilmente più fluidi nel secondo capitolo, senza contare la maggiore spettacolarità al momento dell'attivazione delle skill.

Anche l'illuminazione ha fatto enormi passi in avanti, rendendo molto più gradevoli alla vista le superfici metalliche che sono onnipresenti in una produzione di questo tipo. Detto questo, le migliorie del comparto tecnico sono sì notevoli, ma il team ha messo al primo posto la necessità di realizzare un prodotto capace di raggiungere una fetta di pubblico quanto più ampia possibile e garantire prestazioni ottimali anche su configurazioni con qualche anno di troppo sulle spalle. Insomma, quando si parla di free to play così giocati bisogna chiaramente prevedere qualche compromesso sul fronte visivo.

Poche novità di gameplay all'orizzonte?

Vi starete sicuramente chiedendo se vi siano o meno differenze in termini di gameplay fra Smite e il suo sequel. Rispondere a questa domanda, almeno per il momento, non è così semplice e la sensazione che abbiamo avuto è che non vi sia un distacco netto fra le due produzioni. Gli sviluppatori ci hanno illustrato alcuni cambiamenti apportati al negozio in game e al fatto che ogni divinità potrà acquistare qualsiasi oggetto senza limitazioni: in questo modo i giocatori avranno il totale controllo sulla build e sulla pianficazione delle strategie per avere la meglio sugli avversari. Sono anche stati promessi generici sistemi che agevoleranno i neofiti intenzionati ad entrare nel mondo di Smite con questo secondo capitolo, ma non sono state fornite indicazioni più specifiche in tal senso.

Le altre modifiche che abbiamo potuto vedere non riguardano strettamente la componente ludica ma l'interfaccia, poiché Smite 2 proporrà una UI completamente rivista e più in linea con le produzioni moderne. Ci aspettiamo inoltre una maggiore attenzione nei confronti del supporto ai controller per i motivi di cui sopra. Per chi se lo stesse chiedendo, inoltre, il gioco supporterà a pieno il cross-play, ma non è ancora sicura la presenza del cross-progression fra tutte le piattaforme. Il team di sviluppo è in attesa dei permessi per poterlo implementare, ma le possibilità di assistere all'arrivo di questa funzionalità sono concrete (così gli utenti potranno passare da una piattaforma all'altra senza perdere progressi e skin).

Un passaggio non del tutto indolore

Veniamo ora alla questione più spinosa, quella che sicuramente dividerà i fan al momento dell'annuncio di Smite 2. Che fine faranno tutti i contenuti acquistati nel primo capitolo? Purtroppo per i giocatori di lunga data non vi sarà modo di importare le skin, proprio per via del fatto che il titolo non includerà tutti gli elementi estetici pubblicati fino ad oggi.

Detto questo, gli sviluppatori hanno pensato ad una serie di iniziative che dovrebbero in ogni caso addolcire il passaggio a Smite 2, dando agli utenti più affezionati una serie di bonus esclusivi. Il primo di questi prende il nome di Legacy Gems e corrisponde ad una valuta premium ‘gratuita'. Ogni giocatore riceverà un quantitativo di Legacy Gems pari a quello speso nel primo Smite: avete acquistato skin ed eroi per 100.000 gemme verdi? Allora partirete con 100.000 Legacy Gems. In maniera simile a quanto visto con Overwatch 2, questa valuta non ha lo stesso valore di quella legata alle microtransazioni del nuovo capitolo e, pertanto, permetterà di acquistare solo una selezione di oggetti che, stando alle dichiarazioni dello studio, dovrebbe corrispondere al 50% dell'intero store. Ma non è finita qui, poiché per ogni anno di vita di Smite verrà inserito nel gioco un set di obiettivi e chi li ha completati potrà ricevere skin e altri oggetti esclusivi da sfoggiare in partita.



Chi è un nuovo utente può comunque completare gli obiettivi dell'Anno 11 per sbloccare l'ultimo di questi costumi gratuiti. Ulteriore sistema per rendere il passaggio a Smite 2 più dolce consiste nell'introduzione delle skin cross-gen: per tutto l'Anno 11, verranno pubblicate skin che si potranno importare nel nuovo capitolo e il cui prezzo d'acquisto si trasformerà anche in Legacy Gems. Sembrerebbe inoltre che gli sviluppatori stiano lavorando alla prima skin cross-gen Tier 5 (quelle che si evolvono nel corso del match), ma non hanno voluto dirci nulla di più.

La roadmap del 2024 e oltre

La data d'uscita di Smite 2 sembra essere abbastanza lontana, ma Titan Forge Games ha le idee molto chiare sul percorso che ci condurrà verso la pubblicazione finale. Da qui alla prossima primavera, gli sviluppatori aggiorneranno costantemente la community con nuovi video e post sul sito ufficiale per svelare novità relative a Smite 2. Questa fase verrà seguita dall'inizio dell'Alpha: gli acquirenti dei Founder's Pack e i possessori di un codice (si parla forse di Twitch Drops, ma è tutto da chiarire) potranno prendere parte ai test che si terranno nei weekend sia su PC che su console.

In questo periodo sarà anche possibile mettere le mani su Hecate, la prima delle cinque divinità inedite di Smite 2 che verrà distribuita tramite drop. Se tutto procederà secondo i piani, nella seconda metà del 2024 avrà il via la Beta, che rappresenta a tutti gli effetti un soft-launch. I progressi degli utenti in questa fase verranno mantenuti nella versione finale e si potrà anche accedere alle microtransazioni. Parlando di eroi, la Beta dovrebbe vantare 25 personaggi giocabili, con l'aggiunta di una nuova divinità ogni settimana fino a quando il roster non raddoppierà. Sarà a questo punto che verrà sfornato un nuovo personaggio ogni due settimane, così da raggiungere nel giro di due anni lo stesso numero del primo Smite.



Insomma, questa presentazione di Smite 2 si è rivelata interessante, ma ci ha lasciato con alcune riserve. A meno che gli sviluppatori non stiano tenendo il segreto su importanti novità di gameplay all'orizzonte, l'impressione è che il nuovo capitolo della serie sia solo una versione graficamente rivista del MOBA con poche aggiunte di rilievo. In ogni caso si tratta solo di un giudizio preliminare e solo un primo contatto col gioco potrà confermare o smentire quanto detto.