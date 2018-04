Spider-Man per PlayStation 4: a spasso per New York con Peter Parker

Il nuovo Spider-Man di Insomniac è un titolo che punta in alto. Si tratta del progetto più ambizioso della software house, ed è un'esclusiva di punta della line-up autunnale di PlayStation 4, che accoglierà la nuova incarnazione videoludica dell'Uomo Ragno a partire dal prossimo 7 settembre. Per capire quante energie produttive e creative siano state spese nel progetto, basta considerare che l'universo narrativo di riferimento è stato ideato da zero: Spider-Man, ci racconta l'esaustivo coverage di Game Informer, non sarà ambientato nell'apprezzatissimo Cinematic Universe di Marvel, e neppure nella mondo imbastito dai fumetti, bensì in una sorta di "universo videoludico" scritto appositamente per l'occasione. Ovviamente la casa delle idee ha prestato ad Insomniac qualche talento: a supporto del team è arrivato Dan Slott, uno dei più talentuosi sceneggiatori della serie a fumetti, e Christos Gage, che ha lavorato alla prima serie Netflix di Daredevil. Ne è uscito, grazie all'apporto creativo del team, un "Ragnoverso" nuovo, moderno e riconoscibile, con un carattere tutto suo. In questa realtà squisitamente videoludica il nostro Peter Parker veste i panni di Spider-Man da almeno otto anni, ed è quindi un supereroe decisamente navigato.

Ha 23 anni ed è alle prese con la sua carriera come ricercatore, e cerca sempre di bilanciare fra le urgenze della sua New York e quelle di Mary Jane, che dopo il college si è reinventata reporter d'assalto per il Daily Bugle. Gli interpreti della storia, che siano comprimari o villain di vecchia data, sono stati insomma "rivisitati": Insomniac ha dato una parziale rilettura dei personaggi, cercando di renderli riconoscibili ma in qualche modo inediti, per tratteggiare così un mondo tutto da scoprire. L'operazione è molto simile a quella che Rocksteady ha compiuto, qualche anno fa, per l'apprezzatissima serie Arkham. Come vederemo le similitudini fra le due produzioni non si fermano soltanto al comparto narrativo, interessando parzialmente anche il gameplay; quello che conta, tuttavia, è che dal punto di vista della caratterizzazione e della sceneggiatura, questo Spider-Man è forse il videogioco più coraggioso fra quelli dedicati all'esuberante arrampicamuri.

I fondamenti del Gameplay

I trailer pubblicati fino ad oggi hanno già dato un'idea ben precisa di alcuni dei villain presenti nella nuova avventura di Spider-Man. Mentre Norman Osborn non sembra voler mettere i bastoni fra le ruote al buon Peter, concentrato com'è nel tentativo di farsi eleggere sindaco per la seconda volta, le strade di New York saranno insidiate da brutti ceffi del calibro di Shocker, Mr. Negativo e Kingpin. L'avventura inizia proprio con l'Uomo Ragno che spedisce al fresco il titanico Wilson Fisk, convinto di aver assestato un duro colpo alla malavita organizzata della grande mela.

Sistema di ProgressioneIn questa nuova avventura sarà ovviamente possibile migliorare i poteri di Peter e la sua tecnologia. Ci saranno, pertanto, due diversi rami di sviluppo del personaggio, del tutto indipendenti. Le skill potranno essere sbloccate con i punti esperienza, e interesseranno specificatamente il sistema di movimento o il combattimento. In quest'ultimo campo ricadono anche le abilità Stealth, che sfrutteremo per ripulire silenziosamente i covi del villain di turno. Per potenziare i gadget di Spidey, invece, sarà necessario ottenere degli speciali "gettoni" superando le attività secondarie. Il meccanismo, insomma, invoglia a dedicarsi a tutti gli incarichi disseminati per New York, che siano principali oppure opzionali.

L'assenza del Kingpin, invece, favorirà l'insorgere di un turbolento caos, con tante forze pronte a spartirsi la città: Martin Li, ovvero il già citato Mr. Negative, sarà uno dei primi a farsi avanti, e per Peter si tratterà di un bel dilemma, visto che Li gestisce l'organizzazione umanitaria FEAST, in cui lavora anche l'amata Zia May. Come nelle migliori storie dell'Uomo Ragno, la vita di Spidey e quella di Peter entreranno in rotta di collisione, con conseguenze sicuramente interessanti per il racconto.

Allo stato attuale dei fatti, tuttavia, della narrazione sappiamo ben poco: il team di sviluppo promette una storia potente, elaborata, capace di coinvolgere un numero impressionante di personaggi. I tre villain citati all'inizio del paragrafo non saranno gli unici a contrastare il nostro Spider-Man, e vi basti sapere che la sequenza iniziale inquadra ritagli di giornale che citano i nomi di Scorpione, Avvoltoio e Rhyno. Il nostro protagonista, insomma, avrà un bel da fare, e dovrà spostarsi per tutta l'isola di Manhattan districandosi come sempre fra attività principali e secondarie. Dal punto di vista della struttura Spider-Man è un open-world abbastanza classico, con una mappa bella densa di attività ed un sistema di spostamento che arriva direttamente dalle precedenti avventure videoludiche dell'Arrampicamuri. Se siete appassionati di super-eroi e Free Roaming sicuramente ricordate Hulk Ultimate Destruction, il cui gameplay era poi "mutato" in quello di Prototype, e certamente porterete ancora nel cuore lo Spider-Man uscito su PlayStation 2. Ecco: la gestione del movimento del titolo Insomniac rappresenta una meravigliosa evoluzione di questi meccanismi.

Sappiate, ad esempio, che adesso ogni ragnatela scagliata da Spidey si appiccica fisicamente sulla parete di un palazzo o su qualche altro elemento architettonico. Basterebbe questo a rendere le "traversate" di New York più appassionanti e credibili, ma c'è di più. Spider-Man può correre in orizzontale e in verticale lungo le facciate degli edifici, usare la tela per proiettarsi in avanti, appollaiarsi su pennoni e comignoli e poi darsi una spinta in avanti. Le sensazioni che il nuovo sistema sa dare sembrano semplicemente inebrianti. Oscillare fino alla fine della parabola, lasciarsi andare, gettarsi in picchiata per prendere velocità, scagliare un'altra ragnatela per sollevarsi a qualche metro da terra: il tutto avviene con una fluidità impressionante, quasi magnetica. Sarà il motion blur che accentua in maniera intelligente la sensazione di velocità, oppure le animazioni fluide e credibili, o ancora la telecamera che sottolinea magistralmente -con spericolati giochi di regia- le scene più spettacolari: fatto sta che Spider-Man sembra coniugare in maniera brillante libertà, senso di meraviglia e vertigine, riuscendo quindi a distillare un perfetto concentrato videoludico delle sinuose acrobazie dell'Uomo Ragno.

Combat System

Che sia per liberare uno dei covi di Fisk o per dare una bella lezione agli Inner Demons (gli scagnozzi mascherati di Mr. Negativo), capiterà spesso e volentieri di trovarsi costretti ad usare le maniere forti. Il sistema di combattimento di Spider-Man è, come si era già intuito dai trailer, una versione alternativa del Free-Flow "brevettato" da Arkham Asylum e poi esportato in tanti altri action moderni.

Il team di sviluppo ha comunque voluto dare la sua impronta alle battaglie nei panni dell'arrampicamuri, cercando di interpretare al meglio la personalità del protagonista. Viste le sue doti atletiche e la sua costituzione non proprio massiccia, Spidey non è in grado di contrattaccare: quando i suoi sensi di ragno pizzicano, significa che è meglio fare una capriola per allontanarsi dal pericolo.

Questo non vuol dire che il combat system sia meno profondo o stratificato, dal momento che al giocatore sono concesse molte altre possibilità. Diversamente da quanto succede nei giochi dedicati al Pipistrello di Gotham, ad esempio, qui possiamo proiettare in aria il nemico e poi continuare a colpirlo prima che cada, esibendosi in una serie di juggle da capogiro. Anche l'interazione ambientale è importante: con le ragnatele possiamo non solo disarmare gli avversari che imbracciano un fucile, ma anche afferrare oggetti contundenti e sbatacchiarli sulle teste dei malcapitati.

Nei panni di MJNon sappiamo in quale occasioni, ma il team di sviluppo ha confermato avremo l'opportunità di giocare alcune missioni investigative nei panni di Mary Jane. Siamo molto curiosi di scoprire il gameplay di queste fasi (immaginiamo si tratti di sequenze stealth/investigative), e soprattutto di sapere se MJ sarà l'unico personaggio giocabile oltre a Peter Parker. Non dimenticate che in questo Spider-Verse c'è anche un certo Miles Morales...

Ovviamente, come da tradizione, ci sono avversari può coriacei che vanno eliminati con colpi specifici, ed una barra da caricare che permette di attivare una spettacolare mossa finale. In questi frangenti la telecamera si avvicina al protagonista e inquadra in maniera efficace le sue imponderabili prodezze: il lavoro di regia dinamica è davvero impressionante, e riesce a massimizzare non solo la spettacolarità, ma anche l'immersione del giocatore. A diversificare ancora di più gli scontri ci pensano poi i gadget, che rappresentano anche il "marchio di fabbrica" di Insomniac.

Sapete bene che da Ratchet & Clank a Resistance, da FUSE a Sunset Overdrive, il vanto della software house di Burbank è quello di inventare armi dal funzionamento piuttosto stravagante. In questo caso, visto che Spider-Man va in giro disarmato, l'estro creativo del team di sviluppo si è sfogato sui gadget. Ci sono degli spara-ragnatele molto classici che permettono di "incollare" alle pareti i nemici barcollanti, oppure delle trappole elastiche che possono agganciare due bersagli e farli sbattere violentemente assieme. Spazio anche alle abilità speciali, legate però alle tute del buon Spidey: nel gioco ne potremo collezionare un bel po', e tutte avranno un potere speciale. Alcune sono ispirate a versioni dell'Uomo Ragno viste nei fumetti più celebri o controversi, come quella dedicata a Spider-Man Punk, che può usare una chitarra elettrica per generare un'onda sonora in grado di stordire gli scagnozzi. Ancora misteriosi, invece, i poteri della versione classica o della tuta esplicitamente creata per questo videogame, che mostra un design davvero accattivante.

Dubbi e Certezze

Un sistema di movimento fluido e piacevole, un combat system accessibile ma sufficientemente vario e movimentato, un universo di gioco ben caratterizzato: sono tutte rose e fiori per il free-roaming di Insomniac? Non proprio, a dire il vero. L'idea che è possibile farsi, a questo punto dello sviluppo, è che il titolo abbracci una concezione di open-world per certi aspetti superata. Se il vostro punto di riferimento per il genere è diventato, per restare in ambito Sony, il meraviglioso Horizon: Zero Dawn, dovrete ad esempio abbandonare l'idea che la New York di Spider-Man sia altrettanto densa e diversificata.

L'isola di Manhattan sembra costruita con molta meno attenzione, e i suoi quartieri appaiono meno differenziati e distintivi anche di quelli visti nella Gotham di Arkham Knight.

Di tanto in tanto, è vero, spuntano alcuni edifici-simbolo dell'universo Marvel, come la torre degli Avengers, il Sancta Sanctorum di Dr. Strange e l'ambasciata del Wakanda, ma al di là di queste aree il resto delle strade è un mare indistinto di grattacieli specchiati. Anche le attività secondarie sono molto tradizionali (forse troppo). Abbiamo già accennato alla liberazione dei covi di Fisk, e tra le altre side quest compaiono prove di velocità, di raccolta o di ricerca. Il subdolo Taskmaster (personaggio solitamente lontano dal Ragno Verso) ci chiederà ad esempio di schizzare attraverso i palazzi per raggiungere le sue bombe prima che esplodano. Felicia Hardy, alias Gatta Nera, vorrà invece che Peter scovi e fotografi i suoi gattini. Non mancheranno crimini casuali che Spidey potrà decidere di sventare, che si tratti di rapine o di fughe in auto. Purtroppo allo stato attuale l'elenco e la struttura delle side quest non sembrano proprio entusiasmanti, ed anzi anche Spider-Man pare essere rimasto impigliato in una delle trappole più pericolose per i free roaming, costellando la mappa di gioco di missioni che fungono più che altro da riempitivo.

C'è da dire, per contro, che tutti gli incarichi secondari sono accompagnati da un certo lavoro di scrittura, che li lega a doppia mandata a personaggi potenzialmente molto interessanti. Così come recuperare i trofei dell'enigmista, nella serie Arkham, permetteva di incontrare direttamente Edward Nigma, qui il buon Spidey dovrà vedersela con antagonisti importanti, e magari sbloccare boss fight opzionali. In ogni caso, ad oggi, pare che la maggior parte dell'impegno produttivo sia stato impiegato per la trama principale: l'incipit è ben raccontato, registicamente interessante e ambientato in delle aree dal level design molto più articolato di quanto non lo sia quello della città. Speriamo solo che la differenza qualitativa non si faccia sentire troppo. D'altro canto possiamo stare ben sicuri per quel che riguarda tecnica e colpo d'occhio.

A giudicare dagli ultimi video pubblicati lo Spider-Man di Insomniac è bellissimo da vedere, merito soprattutto di texture eccezionali e shader altrettanto sgargianti. La mole poligonale degli edifici non sarà straripante, ma quando si scende a terra o quando si combatte sui tetti il numero di elementi modellati sale vertiginosamente, e tutti gli ambienti in cui si svolgono le varie attività sono ottimamente caratterizzati e pieni di oggetti interattivi.

Fermarsi per un attimo, scendere in strada per parlare con qualche pedone, stringere la mano di un fan oppure (addirittura!) prendere la metropolitana ci mette a contatto con una città brulicante di persone, colma di oggetti, alberi, auto, e per fortuna mai vuota o desolata. Ma l'eccellenza visiva di Spider-Man è legata soprattutto ai modelli dei personaggi, alle animazioni credibili e precise (sia in combattimento che durante gli spostamenti), agli effetti speciali ed alla solida fluidità dell'azione. Tutti questi dettagli, quasi impressionanti se si pensa alla vastità del mondo di gioco ed alla rapidità con cui è possibile attraversarlo, bastano a delineare il profilo di un prodotto in splendida forma.