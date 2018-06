Spider-Man PS4: la grande fuga dal RAFT

Un elicottero sorvola l'East River di New York. Un veloce movimento di macchina, ben presto, si stacca dalla superficie acquatica per portarci di fronte a un edificio cupo e imponente: è il RAFT, la prigione di massima sicurezza in cui vengono rinchiusi tutti i peggiori criminali e supercriminali. Il velivolo, appartenente alla polizia di New York, si avvicina alla struttura, in prossimità della quale il buon vecchio Spider-Man attende i suoi rinforzi. Alla guida dell'elicottero c'è Yuri Watanabe, capitano delle forze dell'ordine di NY che si prepara a collaborare con l'Uomo Ragno per scongiurare quella che sembra una crisi piuttosto seria: grandi e letali scintille elettriche avvolgono l'edificio del carcere e, quando l'eroe e la poliziotta si avvicinano, fa la sua comparsa Electro, noto villain dello Spiderverse le cui intenzioni sono chiaramente poco amichevoli nei confronti del protagonista. Il senso di ragno di Peter si attiva all'istante, palesandosi anche agli occhi dello spettatore con le classiche mini-saette ad accerchiare la testa dell'arrampicamuri, quasi come se ci trovassimo di fronte alla vignetta di un fumetto Marvel di Steve Ditko o John Romita. I fulmini colpiscono l'elicottero, Spidey riesce a trarre in salvo Yuriko prima che il velivolo si schianti e i due si ritrovino a terra, in un punto non meglio precisato del carcere di massima sicurezza. È il rocambolesco incipit del video gameplay mostrato da durante la conferenza E3 2018 di Sony del 12 giugno, l'inizio di una demo lunga circa 7 minuti che ha chiarito quasi ogni dubbio (qualora ce ne fossero stati, soprattutto negli ultimi tempi) sulla qualità della produzione ad opera dei ragazzi di Insomniac Games.



La Grande Fuga

A più riprese, anche in passato, è stato evidenziato come le ultime declinazioni videoludiche di Spider-Man abbiano attinto da una produzione che ha fatto scuola, negli ultimi anni, in termini di riproposizione di un universo fumettistico e di trasposizione di abilità, immaginario e caratterizzazione dei personaggi in chiave ludica: il Batman dei Rocksteady. Anche l'Uomo Ragno di Insomniac Games sembra aver fatto tesoro della preziosa eredità della serie Arkham, e la demo mostrata durante lo showcase E3 2018 di Sony ha mostrato che l'ispirazione non è soltanto tecnica.

Il gameplay proposto, infatti, ci mostra una situazione piuttosto analoga all'incipit di Batman Arkham Asylum, con un supercriminale che ha sovvertito gli equilibri del RAFT liberando tutti i detenuti chiusi nelle celle della prigione dando vita a un'evasione di massa e a una pericolosa rivoluzione. Archiviata questa potenzialmente scomoda analogia, c'è comunque da ammettere che Spider-Man PS4 non ha potenzialmente nulla da invidiare alla visione memorabile e preziosa che il team britannico propose sul Cavaliere Oscuro, sia in termini di immaginario che sul versante ludico. Se c'è un elemento su cui possiamo porre un indiscutibile punto a favore è che mai come ora il videogioco di Insomniac è apparso così convincente sul piano tecnico, solido nella struttura e superbo nella messa in scena. Tornati alla scena iniziale, sembra che il fautore della rivoluzione al RAFT sia proprio Electro, che si palesa di fronte all'eroe per poi scappare nei meandri del carcere, lasciando dietro di sé una scia di fulmini e violenta distruzione. I danni strutturali hanno permesso a tutti i prigionieri di scappare dalle celle, ragion per cui tocca al buon Spidey metterli fuori combattimento e avanzare lungo le aree del RAFT per fermare il suo nemico. Questa sezione di gioco, che sembra perlopiù scriptata e poco propensa all'esplorazione libera, pare suddivisa in alcune sezioni specifiche lungo le quali si potrà avanzare man mano che Parker sgominerà le orde di avversari che gli si pongono di fronte.

Superata la prima area, dopo essere incappati persino nel possente Rhino che accenna a una sorpresa in cantiere per Spidey, il primo e ben congeniato virtuosismo registico avviene quando la telecamera rimane statica alle spalle del protagonista, lasciando scorrere dall'alto una coda lunga e squamosa culminante in un minaccioso pungiglione: è ovviamente lo Scorpione, altra storica presenza tra le fila degli antagonisti racchiusi nel Ragnoverso, che scaraventa l'arrampicamuri nell'area successiva in cui il tasso di difficoltà degli scontri aumenta a causa di nemici in possesso di scudi anti-sommossa.

In questa fase, ancor più della precedente, capiamo quanto sia solido il combat system di Spider-Man, convincente nelle sue meccaniche action e ben bilanciato tra l'impatto dei colpi e l'agilità del protagonista applicata alle possibilità offerte dalle esecuzioni speciali con la ragnatela; anche in questo caso le animazioni si dimostrano eccellenti, con delle combo particolarmente ben coreografate che prenderanno vita al termine di un KO o di un comando specifico. Il lavoro di Insomniac Games pare eccelso soprattutto nella fisica degli scontri, nelle applicazioni derivate dall'uso della ragnatela e nell'impatto che ogni pugno, calcio o salto di Spider-Man dimostra nei confronti di nemici e ambienti.



Da grandi cattivi derivano grandi guai

La parte successiva all'area appena descritta nella demo di Spider-Man si sposta poi nuovamente dalle parti di Electro, con il nostro eroe che ha finalmente raggiunto il villain ma, prima di misurarsi con lui, deve inseguirlo in una rocambolesca corsa verticale lungo le pareti interne del RAFT: la sequenza che ne deriva, e l'inseguimento successivo a suon di oscillazioni mentre il villain semina distruzione ed esplosioni al suo passaggio nella parte esterna della struttura, sono l'ennesima dimostrazione di un virtuosismo tecnico e grafico che sfrutta appieno l'hardware di PlayStation 4 con un livello di dettaglio estremo, tanto nella realizzazione del character design quanto nell'illuminazione e negli effetti particellari che si districano tra esplosioni, acrobazie ed esecuzioni mirabolanti senza il benché minimo accenno di un calo di fluidità.

Ci sarà ovviamente da valutare, in ottica della release finale, il prodotto nella sua totalità; ma soprattutto si dovrà vedere in azione il titolo calato in un open world così vasto, dinamico e ricco di dettagli qual è New York City. L'elemento del free roaming, accennato nelle dimostrazioni gameplay dei mesi scorsi, sembra non aver mostrato ancora tutti i suoi muscoli, ma in compenso lo Spider-Man di Insomniac Games sembra più solido e in forma che mai sotto diversi punti di vista.

Una menzione speciale, come abbiamo già evidenziato in occasione dei nostri precedenti hand-on sul nuovo tie-in supereroistico di casa Marvel, va fatta alla riscrittura dell'immaginario ragnesco che Insomniac Games sta dimostrando di operare: la demo E3 ci ha portato a conoscere nel dettaglio altri personaggi del Ragnoverso opportunamente rivisti sotto il profilo della caratterizzazione: Yuri Watanabe, che sembra assumere in questa avventura il ruolo di spalla logistica per Spidey (una sorta di mix tra il Gordon, l'Alfred e l'Oracolo del Batman di Rocksteady), potrebbe vestire anche i panni del superumano chiamato Wraith, che negli ultimi anni ha popolato insistentemente le testate fumettistiche di Amazing Spider-Man sotto la gestione di Dan Slott, sceneggiatore della Marvel Comics che ha lavorato a sua volta con gli Insomniac allo script dell'esclusiva PS4 in uscita a settembre.

Anzi, è proprio a Spettro che potrebbe riferirsi il finale della demo, che ci riserva finanche il sopraggiungere di un quanto mai ispirato Avvoltoio e mostra uno Spider-Man sopraffatto dai villain che ha affrontato lungo il RAFT supportati da Mr. Negativo: Peter viene apparentemente tratto in salvo da un individuo che porta con sé un misterioso fascio di luce, ma non ci è dato per adesso conoscere l'identità del potenziale benefattore. Utopistica l'idea che possa trattarsi di un Avenger - il fascio di luce intensa potrebbe far pensare ad Iron Man , Thor o Doctor Strange - per quanto nella New York imbastita da Insomniac svettino imponenti la torre dei Vendicatori e il Sancta Sanctorum, dimora del Mago Supremo della Marvel.

Ci sarà tempo per scoprire più nel dettaglio gli eventi narrati nella demo ed eventualmente speculare sulla trama del titolo. Ad esempio Mr. Negativo, che sembrava dovesse essere il villain principale dell'opera, fa riferimento a qualcuno al di sopra del gruppo che muove le fila da dietro le quinte: potrebbe trattarsi di nemici "superiori" come Octopus o Goblin, essendo Norman Osborn il sindaco di New York? E se la curiosa alleanza tra i criminali chiusi nel RAFT possa rappresentare una rivisitazione dei celebri Sinistri Sei?

Tornando alla scrittura dell'universo ragnesco secondo il talentuoso team di sviluppo, e ampiamente apprezzato il restyling affidato al design di ciascuno dei personaggi fin qui comparsi, la demo E3 di Spider-Man ha evidenziato una messa in scena semplicemente magnifica, sia nelle fasi prettamente ludiche che nelle cutscene, nelle quali la regia e le coreografie della produzione sfociano con estrema facilità e virtuosismo nel cinematografico, al punto da ritrovarsi di fronte a una serie di sequenze che non sfigurerebbero di fronte al più spettacolare dei cinecomic Marvel. Non vediamo l'ora di mettere le mani sulla release finale, che dovrà confermare tutta la solidità evidenziata nel gameplay diffuso durante lo showcase di Sony del 12 giugno, e soprattutto ci sarà da valutare l'effettivo dinamismo e la profondità dell'open world creato da Insomniac Games. Tutto il resto, dalla riproposizione delle abilità ragnesche in formato ludico alla riscrittura dell'immaginario di riferimento, passando per l'elemento scenico e per la solidità del comparto tecnico, sembra essere decisamente al posto giusto in quello che potrebbe affermarsi come la miglior produzione videoludica mai creata sull'Uomo Ragno.