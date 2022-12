Star Wars Jedi Survivor: un gameplay a tutta Forza

Come anticipato dalla stessa macchina organizzativa dei Game Awards 2022, il palco dell'annuale show organizzato da Geoff Keighley ha rappresentato, per Electronic Arts e Respawn Entertainment, l'occasione perfetta per mostrare al mondo il primo gameplay trailer di Star Wars Jedi: Survivor. Sequel dell'acclamato Star Wars Jedi: Fallen Order, il titolo esordirà il prossimo 17 marzo su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5, al fine di regalare agli utenti un'esperienza esclusivamente current-gen.



In attesa di poter tornare nella galassia lontana lontana e riprendere il viaggio del giovane Cal Kestis (di cui vi avevamo comunque parlato nella nostra precedente anteprima di Star Wars Jedi: Survivor), abbiamo quindi esaminato attentamente le nuove informazioni e gli asset emersi durante la lunga nottata dei Game Awards 2022. Siete pronti ad abbracciare nuovamente la Forza?

Il ritorno del sopravvissuto

Ambientato cinque anni dopo la spettacolare conclusione di Star Wars Jedi: Fallen Order, che appunto aveva visto l'eroe interpretato dall'attore statunitense Cameron Monaghan distruggere l'Holocron e addirittura incrociare la spada laser con Darth Vader in persona, Star Wars Jedi: Survivor trascinerà l'equipaggio della Stinger Mantis ai confini della galassia, dove Cal sarà chiamato ad affrontare minacce nuove e familiari.

Avendo deciso di combattere l'Impero per rintracciare gli altri Cavalieri Jedi sperduti negli angoli più remoti dell'universo e ricostruire l'Ordine, la lotta intrapresa da Cal si farà sempre più disperata, anche perché stavolta sarà il temibile Grande Inquisitore a opporsi a lui.



Se per conoscere almeno in parte gli eventi avvenuti nei cinque anni trascorsi tra Star Wars Jedi: Fallen Order e Survivor dovremo presumibilmente leggere Star Wars Jedi: Battle Scars, un romanzo scritto da Sam Maggs che raggiungerà gli scaffali il 7 marzo 2023, i dialoghi inclusi nel gameplay trailer del sequel suggeriscono che la crociata di Cal e compagni non stia producendo l'esito sperato.

Non solo il protagonista sembrerebbe essere l'unico Cavaliere Jedi ancora in attività, ma è lo stesso Cal ad ammettere con profondo rammarico che, nonostante gli sforzi profusi fino a questo momento da Cere, Merrin e il resto dell'equipaggio Stinger Mantis, l'Impero non abbia fatto altro che diventare sempre più potente.



Ciononostante il caparbio Kestis, la cui pericolosità è stata ormai riconosciuta persino dal Grande Inquisitore, si direbbe comunque determinato a diventare il nemico numero uno dei tiranni galattici e a continuare ad alimentare la speranza. Mentre si avvicinano tempi sempre più oscuri, il Cavaliere Jedi dovrà dunque decidere fino a che punto sarà disposto a spingersi pur di salvare l'eredità dell'Ordine e coloro che gli sono vicini.

La padronanza della Forza

Trattandosi di un gameplay trailer, il filmato inedito di Star Wars Jedi: Survivor non ci ha fornito nuovi dettagli sulla trama dell'action adventure confezionato da Respawn Entertainment e EA in collaborazione con LucasFilm Games, ma in compenso ci ha permesso di dare una prima occhiata al sistema di combattimento e ai rinnovati poteri di Cal.

Oltre a conservare i talenti appresi nel corso della precedente avventura (non occorre cambiare settore spaziale per consultare la nostra recensione di Star Wars Jedi: Fallen Order), il personaggio di Cameron Monaghan potrà contare a questo giro su nuovi stili di lotta e interessanti abilità basate sulla Forza. Come in passato, Cal potrà servirsi della spada laser per bloccare i colpi di fucile laser e rispedirli al mittente e in alternativa potrà attirare a sé un nemico per difendersi e rispondere al fuoco col fuoco: una nuova meccanica permetterà infatti di usare le armi degli opponenti afferrati con la Forza per sfoltire i ranghi dei suoi assalitori. Citiamo poi la possibilità di sollevare in aria i soldati imperiali e scaraventare lontano degli inseguitori in avvicinamento: risorse che, in presenza di precipizi, dovremmo poter utilizzare per spedire nel vuoto eventuali minacce. Benché nel trailer non venga minimamente utilizzato, i bonus pre-order hanno inoltre confermato che in Star Wars Jedi: Survivor disporremo di un blaster, suggerendo che a questo giro il nostro potrà decidere - a seconda della situazione - se servirsi della spada laser o se adottare un approccio meno rischioso, basato sui colpi d'arma da fuoco.



Per la gioia di coloro che al contrario non vedono l'ora di tornare a far roteare lo strumento offensivo Jedi per eccellenza, abbiamo appreso che questo offrirà nuovi stili di lotta, non a caso durante gli scontri il giovane Cal sarà libero di sfoderare una seconda spada laser per atterrare i soldati imperiali con assalti feroci e dar vita a sequenze di attacco a dir poco sensazionali.

Mentre il dual wield potrà essere impiegato anche per correre incontro ai nemici, bloccando vere e proprie piogge di colpi in entrata, la doppia spada laser diverrà all'occorrenza un letale boomerang con cui mettere a soqquadro il campo di battaglia e sgominare interi gruppi di soldati. Un trucchetto, in ogni caso, che siamo convinti tornerà utile anche in presenza di avversari corazzati o particolarmente ostici: una clip mostra infatti che, lanciando una spada laser al momento opportuno, Cal sarà in grado di amputare gli arti meccanici dei nemici incontrati sul suo cammino, semplificandone non poco l'eliminazione.



Sempre a proposito del combattimento in mischia, si direbbe che il Cavaliere Jedi potrà contare su qualche alleato, non per nulla una particolare sequenza del trailer immortala un attacco combinato eseguito da Cal e Bode Akuna (un personaggio inedito di cui purtroppo non sappiamo nulla). Al momento ignoriamo se il companion giocherà effettivamente un ruolo chiave nell'economia del gameplay di Star Wars Jedi: Survivor, anche perché la maggior parte delle scene vedono il nostro eroe lottare da solo.

A ragion veduta, il nostro sospetto è che la collaborazione con altri individui sarà abilitata soltanto in determinati passaggi della campagna, dove le sinergie offensive realizzabili col companion potrebbero essere controbilanciate da un elevato numero di oppositori. Un'eventualità che francamente non vediamo l'ora di poter verificare, anche viste le pregevoli animazioni di lotta alla base della danza di morte di Cal Kestis.

Un assaggio di next-gen

Una delle più interessanti di Star Wars Jedi: Survivor va probabilmente ricercata nelle cavalcature: sui pianeti alieni visitati durante l'odissea cosmica, Cal potrà ad esempio salire in groppa a una bestia bipede per spostarsi a tutta velocità - e tranciare con la spada gli ostacoli incontrati - o aggrapparsi a una specie di pterodattilo per scendere in fretta e furia da luoghi sopraelevati e planare in tutta comodità.



Questo singolare dettaglio lascia presagire la presenza di biomi complessi e decisamente più vasti di quelli esplorati in Star Wars Jedi: Fallen Order e dobbiamo ammettere che questo video di Star Wars Jedi: Survivor trasuda next-gen da tutti i pori. Avvalendosi del ray tracing, il prodotto sfoggerà innanzitutto un sistema di illuminazione in tempo reale che, a detta di Stig Asmussen (Director), offrirà un'esperienza ancora più cinematografica.

Senza nulla togliere ai realistici paesaggi naturali, sono le strutture artificiali ad averci meravigliati, grazie a un livello di dettaglio fenomenale e una profondità di campo sorprendente. Il piatto forte del pacchetto sembrerebbe però la qualità della modellazione poligonale: impreziositi da animazioni fluide e armoniose, i personaggi e le creature aliene sono splendidi e ricchi di particolari.



Come promesso da Asmussen, Star Wars Jedi: Survivor gode di un fotorealismo mai visto prima nei titoli di Respawn Entertainment e che siamo certi ci regalerà uno spettacolo visivo capace di rivaleggiare con le migliori pellicole cinematografiche del franchise.