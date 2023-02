Star Wars Jedi Survivor: largo alla Forza, analisi del nuovo video gameplay

Mentre la data di uscita di Star Wars Jedi Survivor su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5 è attualmente fissata al prossimo 28 aprile, i colleghi di IGN.com hanno recentemente diffuso in rete nove minuti di gameplay assolutamente inediti, in cui il protagonista dell'avventura, Cal Kestis, si schianta su un pianeta finora sconosciuto della galassia lontana lontana. Per ingannare l'attesa abbiamo quindi posto il lungo video di gameplay sotto la nostra lente di ingrandimento, cercando di carpire quante più informazioni possibili sul nuovo blockbuster di Electronic Arts e Respawn Entertainment. Allacciate le cinture e preparatevi ad un nuovo assaggio della Forza!

Largo alla Forza

Quando una missione segreta non meglio specificata andrà completamente storta, il nostro Cal e il resto dell'equipaggio della Stinger Mantis saranno costretti a tentare un atterraggio di emergenza su Koboh, un pianeta mai menzionato nelle altre opere legate a Star Wars e di cui tuttora non sappiamo praticamente nulla.

A questo proposito, il filmato si apre poco dopo l'arrivo (o meglio, lo schianto) del nostro Cal su un pianeta alieno, che a giudicare dalle immagini si direbbe abitato da creature corazzate di proporzioni gigantesche. La nostra attenzione è stata infatti catturata dal curioso "Trontoshell", un animale che a prima vista sembrerebbe un incrocio tra un brontosauro e una testuggine di grandi dimensioni. Esplorando la superficie di Koboh, probabilmente alla ricerca di assistenza o comunque di materie prime con cui riparare la Stinger Mantis, abbiamo appreso che il Cavaliere Jedi si introdurrà in un luogo traboccante di androidi e minacce di vario genere, che come prevedibile potrà annientare ricorrendo all'inseparabile spada laser o ai poteri della Forza. Come raccontato nella nostra precedente anteprima di Star Wars Jedi: Survivor, a questo giro Cal disporrà del resto di nuovi poteri basati sulla Forza, che in presenza di baratri gli consentiranno, tre le altre cose, di avvicinarsi di soppiatto a un nemico di spalle e farlo precipitare: un potere che i giocatori potranno utilizzare per avanzare silenziosamente in mezzo alle creature ostili e adottare un approccio alternativo al classico e sempre frenetico combattimento in mischia.



In battaglia, invece, la Forza consentirà al protagonista di sollevare letteralmente gli avversari non troppo distanti e respingerli con una specie di onda d'urto invisibile, sbilanciandoli e offrendo all'eroe il tempo necessario per avvicinarsi al nemico e finirlo con qualche colpo di spada laser.

Una singolare clip di lotta collocata nella seconda metà del filmato suggerisce addirittura che i nuovi poteri di Cal potranno fermare il tempo per un paio di secondi. Sempre la Forza potrà essere utilizzata per sollevare grossi macigni e macchinari esplosivi, per poi lanciarli a tutta velocità contro l'obiettivo, al fine di stordirlo o costringerlo a indietreggiare per qualche istante: una soluzione che, con un pizzico d'astuzia, potremo quasi certamente impiegare per ritardare o bloccare l'offensiva nemica.

Esplorazione e armamentario

Senza nulla togliere ai poteri legati alla Forza, il principale asso nella manica del nostro Cal dovrebbe essere ancora l'iconica spada laser. Non a caso, il filmato ha confermato che nel corso della lotta avremo la facoltà di scegliere se utilizzare una singola spada o, al contrario, attivare anche la seconda per alterare completamente il moveset del Cavaliere Jedi, che appunto disporrà di almeno tre diversi stili di lotta.

Avvalendosi della doppia spada laser già vista in Star Wars Jedi: Fallen Order, il guerriero darà vita ad assalti rotanti che in mischia favoriranno l'eliminazione di interi gruppi di soldati, mentre il dual wield diverrà con tutta probabilità l'approccio ideale per tenere testa agli avversari più ostici. Se all'occorrenza la doppia spada laser diverrà un micidiale boomerang che faciliterà l'annientamento dei bersagli circostanti, Cal potrà servirsi del dual wield per bloccare persino una pioggia di proiettili laser e rispedirla al mittente, ovunque esso si trovi, o lanciare ambedue le armi in direzione del nemico. Indipendentemente dallo stile di lotta adottato, si direbbe inoltre che il Cavaliere Jedi potrà mandare a segno dei potenti e brutali colpi di grazia, che cambieranno in base alla minaccia fronteggiata: quando si troverà alle prese con un grottesco colosso di Koboh, il ragazzo potrà ad esempio aggrapparsi alla cresta della bestia aliena e piantarle una spada nella schiena, ponendo fine allo scontro. Similmente a quanto accadeva nel predecessore, anche Star Wars Jedi: Survivor presenterà delle vere e proprie sessioni di platforming in cui l'utente dovrà necessariamente abusare delle abilità di Cal per interagire con lo scenario, arrampicarsi in luoghi molto stretti e magari risolvere dei piccoli puzzle ambientali. Preparatevi dunque a correre di nuovo lungo le pareti, saltare da un capo e l'altro per scalare per raggiungere luoghi elevati altrimenti inaccessibili, e così via.



Come in passato, l'inseparabile BD-1 continuerà invece a manomettere porte elettriche e casse rinvenute lungo il percorso, affinché il Cavalieri Jedi possa di volta in volta allungare le mani su risorse rare e protezioni con cui rinnovare il proprio equipaggiamento.

Sfortunatamente il filmato non ci ha permesso di dare una sbirciatina al menu di pausa o all'inventario, di conseguenza non disponiamo di abbastanza di elementi per appurare se la gestione dell'equipaggiamento abbia subito modifiche o meno. Certo è che Cal disporrà a questo giro di un rampino assente nel gioco precedente, grazie al quale potrà esplorare in maniera molto più verticale i vastissimi paesaggi confezionati dai ragazzi di Respawn Entertainment.



Una clip posta nei primissimi minuti del filmato ha d'altronde rivelato che saremo liberi di usare il suddetto strumento per agganciare determinati oggetti dello scenario e superare dislivelli, che senza ombra di dubbio garantiranno l'accesso ad aree segrete da scoprire. Data l'introduzione del rampino, è lecito aspettarsi un level design più complesso e variegato rispetto a quanto visto nel capitolo precedente di Star Wars Jedi.

Se a quanto aggiungiamo le già confermate cavalcature, l'attesissimo Survivor potrebbe davvero migliorare non poco una delle componenti più riuscite e apprezzate del capitolo precedente, che nonostante i propri limiti consentiva di perlustrare in lungo e in largo cinque macro-aree affascinanti e colme di segreti. Per averne la conferma bisognerà attendere il 28 aprile 2023, quando i portelloni della Stinger Mantis si apriranno per imbarcarci in una nuova avventura ambientata tra le stelle della galassia lontana lontana.