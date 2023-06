Star Wars Outlaws: fuorilegge nel primo open world di Guerre Stellari

Dopo aver portato la Galassia Lontana Lontana sul palco della Summer Game Fest grazie al reveal trailer di Star Wars: Outlaws, il team di Massive Entertainment è tornato a raccontarci il titolo nel corso dell'Ubisoft Forward. Gran finale dell'evento, la presentazione del gameplay del primo videogioco open world di Guerre Stellari ha alzato il sipario su di un'avventura intergalattica estremamente interessante.



In dirittura di arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del 2024, Star Wars: Outlaws si farà attendere ancora a lungo. Nonostante ciò, grazie anche alle informazioni condivise dal creative director Julian Gerighty con i redattori di Everyeye in trasferta a Los Angeles, possiamo già farci una prima idea di quelle che saranno la struttura e le caratteristiche della produzione Ubisoft e Lucasfilm Games.

Fuorilegge nel mondo di Star Wars

Lasciato a Star Wars Jedi: Survivor (qui la recensione di Star Wars Jedi Survivor) l'incarico di mettere gli appassionati di Guerre Stellari nei panni di un cavaliere Jedi, Star Wars: Outlaws offrirà una diversa prospettiva sulla Galassia Lontana Lontana. Nell'action adventure si vestiranno infatti i panni di Kay Vess, giovane donna pronta ad addentrarsi nel mondo della criminalità intergalattica.

Interpretata dall'attrice Humberly González (Slumberland: Il mondo dei sogni; Stay the night; Io sono nessuno), la nostra alter-ego è in fuga da un passato tumultuoso, determinata a conquistare la libertà sullo sfondo del violento conflitto che contrappone l'Impero e la Ribellione.



In questa sua ricerca personale, tuttavia, Kay Vess diventa involontariamente una delle persone più ricercate della galassia. A questo punto, l'unica soluzione per sopravvivere è immergersi nel sottobosco criminale, con l'obiettivo di mettere a segno uno dei colpi più stupefacenti che l'Orlo Esterno abbia mai visto.

Star Wars: Outlaws sarà ambientato nella finestra temporale compresa tra Episodio V: L'Impero colpisce ancora ed Episodio VI: Il ritorno dello Jedi, nel mezzo della trilogia originale ideata da George Lucas. Una scelta che ha tutto il potenziale per entusiasmare i fan storici della saga, dato che apre la strada alla possibilità di imbattersi in-game in personaggi iconici del franchise. Su questo fronte possiamo sin da subito segnalare l'avvistamento di uno Han Solo immerso nella grafite: abbiamo dunque la sensazione che Luke Skywalker, Boba Fett, Leia Organa e Jabba The Hutt potrebbero non essere troppo lontani dai sentieri percorsi dall'intraprendente Kay Vess.

Benvenuto Nix!

Quel che è certo è che accanto alla protagonista i giocatori troveranno il piccolo Nix. La simpatica bestiola che abbiamo potuto osservare in azione nel gameplay di Star Wars: Outlaws è infatti il più caro affetto di Kay. Non sappiamo in quale modo i due abbiano stretto un legame, ma Massive Entertainment ci ha svelato qualche retroscena su questo astuto aiutante. Nix è un Merqaal, una specie che gli sviluppatori hanno creato ex novo, in collaborazione con Lucasfilm Games. La creatura è descritta come una vera e propria estensione di Kay e delle sue abilità, in una complementarietà che mira a trasformare il duo in un unico protagonista.



Se da un lato l'avventuriera può contare sul suo blaster, dall'altro ha sempre a disposizione la possibilità di chiedere supporto a Nix. Nelle fasi stealth, ad esempio, il nostro piccolo amico può aiutarci a distrarre gli avversari o attivare macchinari presenti nelle vicinanze.

Nei frangenti più concitati, il Merqaal può invece recuperare un'arma caduta al nemico e portarla a Kay, o persino attaccare direttamente un personaggio ostile. Viste le sue dimensioni, può inoltre partecipare alla risoluzione di puzzle, percorrendo passaggi nascosti e interagendo con l'ambientazione. Ma la creaturina non è solamente un elemento di supporto sul fronte del gameplay: è anche una figura centrale nella cornice del racconto proposto da Star Wars: Outlaws. Il rapporto tra Kay e Nix è molto profondo e la stessa personalità del Merqaal non è affatto monodimensionale. Julian Gerighty ci ha infatti spiegato che dietro le adorabili fattezze del nostro compagno si cela anche una natura feroce e selvaggia.



Nel corso del gioco potremo imparare a comprendere meglio Nix, grazie all'inclusione di alcune dinamiche di gameplay espressamente connesse alla creatura.

Durante le scorribande a bordo della sua speeder bike, Kay potrebbe notare un comportamento insolito da parte dell'amico, che arrestandosi di colpo solleverà le antenne puntando in una specifica direzione. Questo atteggiamento sta a significare che qualcosa ha attirato l'attenzione del Merqaal. In questi casi, starà all'utente scegliere se assecondarne o meno la curiosità, deviando dal percorso per cercare di farlo felice.

Guerre stellari

Nel corso dell'avventura, Kay Vess potrà tracciare liberamente la propria rotta tra stelle e pianeti. Parallelamente all'avanzare della trama principale di Star Wars: Outlaws, che avrà una struttura lineare, i giocatori potranno dunque esplorare la galassia senza alcun tipo di vincolo.

Al momento, gli autori di Ubisoft preferiscono non svelare il numero di pianeti presenti in Star Wars: Outlaws, ma è stato confermato che tra questi troveremo sia località già note ai fan - Tatooine si è palesato nel reveal trailer - sia corpi celesti completamente inediti. Ciò sul quale il creative director ha però voluto puntare l'attenzione è il fatto che ogni ambientazione visitabile offrirà una tipologia di gameplay specifica. Tra gli scenari della luna di Toshara, ad esempio, l'esperienza di guida della speeder bike sarà assoluta protagonista. Diversamente, nella grande città di Akiva, Kay dovrà adottare un basso profilo, privilegiando lo stealth e dedicandosi ai furti.



Oltre che un mezzo di trasporto, l'astronave della donna rappresenterà anche il luogo

d'interazione prediletto tra la protagonista e i membri del suo equipaggio. Oltre a Nix, sul velivolo vi sarà infatti spazio per altri compagni, tra i quali è stato per ora confermato ND-5, un robot dal passato oscuro e tormentato. Interagendo con l'androide nel corso dell'avventura, i giocatori potranno progressivamente scoprirne la personalità e il background. Ovviamente, bisognerà mettere in conto l'eventualità di cimentarsi in esplosive battaglie spaziali. Su questo fronte, il team di sviluppo ha cercato di trovare un equilibrio tra la spettacolarità offerta da manovre aeree a 360 gradi e accessibilità. Con questo obiettivo, la gestione degli scontri nello spazio profondo è stata confezionata in stretta collaborazione con Ubisoft Bucarest (secondo team per grandezza in Ubisoft, con esperienza nei titoli dell'universo di Tom Clancy). Il risultato, promette il creative director di Star Wars: Outlaws, è un sistema di combattimento accessibile e malleabile, adatto a gestire sia schermaglie di piccola portata - ad esempio con pirati spaziali o singoli caccia imperiali - sia grandi confronti che coinvolgono imponenti astronavi.



Occasionalmente, vi sarà modo di imbattersi in altre navicelle in viaggio nello spazio profondo, con le quali sarà possibile interagire. In particolare, sono state implementate meccaniche legate al contrabbando e agli scambi commerciali.

La reputazione di una criminale

Il viaggio di Kay includerà anche un'ampia rassegna di attività secondarie. Il creative director di Massive Entertainment Julian Gerighty ci ha confermato che tra queste potremo trovare passatempi molto semplici, come una sessione di gioco a un cabinato in una vecchia cantina o la possibilità di sedere al tavolo di un casinò intergalattico. Altri incarichi di contorno saranno invece maggiormente strutturati e consentiranno a Kay di modificare gli equilibri tra i sindacati criminali. Un esempio concreto in tal senso è stato offerto dal team proprio in occasione dell'Ubisoft Forward, con il reveal di una missione secondaria che vede la protagonista sabotare un impianto produttivo dei Pyke, su ordine degli Hutt.

Elemento di rilievo, ogni quest accettata da Kay contribuirà a plasmarne la reputazione presso i diversi gruppi criminali attivi nell'Orlo Esterno. Nel corso dell'avventura, dunque, i rapporti tra la fuorilegge e i grandi sindacati potrebbero mutare, con effetti che però non influiranno sull'evoluzione della storia principale di Star Wars: Outlaws. Quest'ultima, spiega il creative director, avrà infatti un unico finale e un andamento lineare. La gestione dei rapporti coi collettivi di fuorilegge offrirà comunque un certo margine di manovra per personalizzare l'esperienza. Diversamente da quanto suggerito dalla dicitura "wanted" apparsa a schermo durante il gameplay reveal, Outlaws non include un sistema di taglie vero e proprio. Tuttavia, nel caso in cui il rapporto di Kay con un sindacato dovesse incrinarsi troppo, dovremo essere pronti a fronteggiare l'invio di sicari. L'allerta "ricercato" farà la sua comparsa solamente in caso di divergenze con l'Impero e dunque - ipotizziamo - sarà probabilmente connessa all'evolversi della campagna principale.

Tra un furto e una missione secondaria, i giocatori potranno migliorare gli strumenti a propria disposizione. Includendo una serie di dinamiche di stampo action RPG, Star Wars: Outlaws consentirà infatti di sviluppare le abilità di Kay, ma anche di potenziare l'equipaggiamento della protagonista, la speeder bike e l'astronave. Sul fronte del combat system, la nostra fuorilegge sembra privilegiare l'utilizzo di blaster , ma Massive Entertainment ci ha confessato che Kay non disdegna un po' di combattimento corpo a corpo, tra i cari vecchi pugni e le armi da mischia. A completare il quadro ci pensano le granate e la già citata possibilità di recuperare le bocche da fuoco cadute ai nemici.



Il primo spezzone di gameplay di Star Wars: Outlaws ha inoltre confermato la possibilità di mettere a segno sequenze di attacchi rapidi, grazie a una dinamica di rallentamento dello scorrere del tempo. Utilizzata da Kay durante un inseguimento a bordo della speeder bike, tale strategia si è rivelata perfetta per abbattere i nemici lanciati a tutta velocità.

Un open world cinematografico

Strutturato in un open world, il titolo inviterà i giocatori a lasciarsi trasportare dall'istinto e dalla curiosità. Un approccio che ha spinto gli autori di Massive a realizzare un'interfaccia minimale, all'interno della quale troveranno spazio poche icone e indicazioni visuali. Distaccandosi in maniera netta da altre produzioni di casa Ubisoft - come Assassin's Creed o Far Cry - Star Wars: Outlaws desidera lasciare all'utente il compito di determinare quale elemento del mondo possa effettivamente rappresentare un punto per lui d'interesse.



Oltre a essere funzionale al gameplay, la scelta si sposa anche con una direzione artistica che mira a replicare l'esperienza cinematografica tradizionalmente associata al mondo di Star Wars. L'epopea Jedi, del resto, ha avuto origine proprio sul grande schermo ed è a quella sua specifica dimensione che gli autori di Massive vogliono rifarsi nel plasmare il titolo. Non a caso, il primo gameplay di Star Wars: Outlaws è stato presentato all'Ubisoft Forward in formato Ultrawide. Quest'ultimo rappresenta la modalità di fruizione dell'esperienza prediletta dagli addetti ai lavori, ma i giocatori potranno comunque scegliere di vivere l'avventura anche nel formato standard.



In entrambi i casi, il comparto artistico potrà contare su di un attento lavoro di studio volto a rievocare l'estetica delle pellicole degli anni Settanta. Con il primo Star Wars - Episodio IV: Una nuova speranza - approdato in sala nel 1977, Massive ha cercato di strutturare la visuale in modo tale da riproporre la filigrana delle pellicole dell'epoca. Un approccio che, unito alla resa offerta dallo Snowdrop Engine, potrebbe fare di Star Wars Outlaws un vero piacere per gli occhi.