Starfield dalla storia al gameplay: l'ambizione di Bethesda non ha confini

Imponente. Ambizioso. Smisurato. Sono queste le parole che ci sono rimaste in mente al termine degli oltre quaranta minuti di approfondimento proposti dallo Starfield Direct. Una vetrina densissima, dalla quale è emersa una quantità soverchiante di informazioni sulla trama, il gameplay e le ambizioni di Starfield. Dopo venticinque anni, Bethesda torna a mettersi alla prova con un nuovo immaginario, il cui unico confine sembra essere la creatività dei videogiocatori. Dalla creazione del personaggio alle modalità di fruizione, dall'approccio al combat system alla costruzione della propria storia, la parola d'ordine della software house è "libertà".



Con Starfield in arrivo su PC e Xbox Series X|S (e catalogo Xbox Game Pass) il 6 settembre 2023, la scuderia di Todd Howard ha deciso di levare gli ormeggi e offrire ai videogiocatori una panoramica quanto mai completa su ciò che si ritroveranno tra le mani a partire dal prossimo autunno. Al netto delle ovvie incertezze legate all'assenza di prove con mano, la sensazione è quella di trovarsi di fronte a un progetto ricolmo di potenziale. Dopo titoli come The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4, Bethesda si cimenta con una sfida colossale, della quale ci sembra di aver solamente scalfito la superficie.

Chi sei? La creazione del personaggio

"Sai chi sei, nuova recluta di Argos Extractors?". Abbiamo perso i sensi e ci troviamo su di una stazione mineraria. Non abbiamo riportato nessun danno fisico - per il cervello "vedremo", ci dice il nostro responsabile - ed è dunque il momento perfetto per decidere chi desideriamo diventare in Starfield.

Ricorrendo alla fotogrammetria, Bethesda ha scansionato volti di ogni genere, dando forma a un imponente database volto a consentirci di creare esseri umani dalle fattezze più disparate. A partire da quaranta modelli predefiniti, l'editor del personaggio di Starfield permetterà di apportare modifiche a volto e corporatura del nostro alter-ego, tramite un'interfaccia che a primo impatto ci sembra essere ricchissima, e anche alquanto intuitiva.



Ma non è soltanto l'aspetto estetico a definirci, quanto piuttosto l'esperienza passata. Per questa ragione, il GDR Bethesda ci chiederà di ideare un background per il nostro personaggio. Cacciatori di belve, cacciatori di taglie, chef, esploratori, diplomatici, gangster, professori, ronin, pellegrini, coloni, industriali, medici da campo, cyber runner, esperti di cibernetica: sono alcune delle possibili identità che potremo attribuire al protagonista di Starfield.

Ogni background attribuisce ovviamente dei trascorsi al personaggio, oltre a un coerente set di tre abilità di base. Così, se sceglieremo di essere degli esploratori o dei diplomatici, potremo rispettivamente contare su di un'ampia conoscenza dei principi dell'astrodinamica o su ottime capacità di persuasione. Abilità culinarie, esperienza nei furti o un vasto patrimonio sono tutti elementi caratterizzanti che il nostro personaggio potrà acquisire come conseguenza del background selezionato. Gli NPC reagiranno in maniera dinamica alle nostre competenze, che potranno dunque rivelarsi utili nei momenti più impensabili.



A completare il quadro ci penserà un set - facoltativo - di tre tratti della personalità, che ogni giocatore potrà selezionare liberamente da quello che promette di essere un elenco piuttosto peculiare. Potremmo così decidere di essere persone introverse, con in corpo del DNA alieno e particolarmente devote ai genitori. Oppure potremmo essere zeloti accompagnati da un fan idolatrante e inseguiti da cacciatori di taglie. Ogni tratto porta con sé vantaggi e svantaggi, e alcuni sono mutualmente esclusivi. Dettaglio interessante, con l'avanzare della storia sarà comunque possibile modificare questi aspetti della nostra personalità.

Acquisendo esperienza nel corso del gioco, il nostro alter-ego salirà di livello. Per ogni level-up, si avrà un punto da spendere per sbloccare o potenziare specifiche abilità, racchiuse all'interno di cinque skill-tree: abilità fisiche, abilità relazionali, combattimento, tecnologia, scienza. All'interno di ogni albero vi sono molteplici abilità sbloccabili e ognuna di esse può essere potenziata sino a quattro volte, completando sfide via via più complesse. Ne emerge un quadro decisamente variegato, anche in virtù del fatto che Bethesda sembra aver scatenato la propria creatività. Tra le abilità disponibili possiamo ad esempio trovare la Xenosociologia, ovvero la capacità di controllare la mente delle creature aliene, oppure la capacità di utilizzare un jet-pack. Presenti all'appello anche i Neuroassalti, per contrastare gli avversari a suon di pugni.



Sommando le caratteristiche dell'editor di personaggio e del sistema di progressione, Starfield sembra poter assecondare tipologie di gameplay molto differenti, con build pensate per lo stealth, per la contrattazione o per l'azione più sfrenata. A completare il quadro, ci pensa il supporto alla visuale sia in prima sia in terza persona.

Incipit: Constellation e antichi manufatti

Dopo aver dato forma al protagonista di Starfield, è tempo di scoprire la sua missione. A quanto pare, il nostro alter-ego ha attirato l'attenzione di Constellation, un gruppo d'interesse dal sapore mitologico. Descritti come "gli ultimi, autentici, esploratori della galassia", i suoi membri sono determinati a scoprire i grandi misteri dell'universo e della natura umana. Per far questo, sono sulle tracce di misteriosi manufatti alieni. Proprio uno di questi artifatti ha dimostrato di essere particolarmente sensibile alla nostra presenza: una circostanza che ha portato Constellation a prendere contatto con noi.

Tra i membri di Constellation troviamo personalità variegate. La sua leader, Sarah Morgan, è una ex soldatessa e avventuriera, mentre Matteo è un teologo convinto che oltre i Sistemi Colonizzati si celi un'intelligenza superiore. La scienziata Noel, il miliardario Walter, l'ex pirata Vlad, l'ex cowboy spaziale Sam Coe e il bonario Barrett completano il team.



Alcuni di questi NPC potranno accompagnarci nel nostro viaggio attraverso le stelle, condividendo con noi la quotidianità della vita in astronave. Neanche a dirlo, ogni membro di Constellation dispone di abilità peculiari, e potrebbe dunque rivelarsi particolarmente utile nello svolgimento di alcune missioni. L'interazione con i membri dell'equipaggio - ai quali, lo ricordiamo, si aggiungerà anche l'androide VASCO - potrà essere gestita liberamente, per un'esperienza ruolistica che potrà dare vita ad amicizie e relazioni sentimentali.

Oltre ai membri di Constellation, anche altri NPC potranno accompagnarci in Starfield. Nel corso del gioco potremo infatti imbatterci in personaggi più o meno curiosi, e disposti a entrare a far parte del nostro equipaggio.

Il futuro dell'umanità

Molti dei gruppi umani che hanno lasciato la Terra e colonizzato lo spazio si sono riorganizzati nell'Unione Coloniale. Tra le miriadi di centri popolati disseminati negli oltre mille pianeti di Starfield, troviamo Nuova Atlantide, il primo insediamento umano extraterrestre e sede di Constellation. Qui, legge e disciplina regolano la quotidianità di coloro che si considerano i "veri figli della Terra". Nell'universo di Starfield vi sono però anche sistemi colonizzati che operano al di fuori dell'Unione Coloniale, in società meno affini alla regolamentazione. Il Collettivo Freestar, ad esempio, opera ad Akila City, un insediamento spaziale dal romantico sapore western. Suggestioni cyberpunk per Neon, una piattaforma di pesca tramutatasi in un regno del piacere. Ovviamente, non tutte le galassie dello spazio profondo sono state colonizzate dall'uomo e alcune aree sono ancora contese tra fazioni particolarmente pericolose. Fanatici religiosi riuniti sotto il nome del Grande Serpente, i membri del famigerato Miglio Rosso e la violenta Flotta Cremisi sono alcuni dei soggetti che i giocatori potranno incontrare nel corso del proprio viaggio.

Un migliaio di mondi

Per dare vita all'universo di Starfield, il team di Bethesda ha scelto di fondere realismo e creatività. Da un lato, dunque, il gioco proporrà galassie nelle quali un sistema di global illumination in tempo reale alternerà giorno e notte su ogni pianeta, luna e satellite, in maniera coerente con la stella di riferimento e la tipologia di atmosfera che avvolge il corpo celeste. Ogni pianeta avrà inoltre una propria gravità, che andrà a sua volta a influenzare le possibilità di movimento dei giocatori o gli effetti generati dalle armi da fuoco.



Come già ricordato, all'interno di Starfield i giocatori troveranno ad attenderli oltre mille pianeti esplorabili. Questi ultimi saranno generati in maniera procedurale, ma flora, fauna e punti d'interesse localizzati sui corpi celesti saranno invece attentamente studiati dagli autori Bethesda. Una soluzione ibrida, che ci rassicura almeno in parte sul rischio di imbattersi in missioni, creature o aree prive d'identità.

Nel corso del gameplay mostrato allo Starfield Direct, si sono susseguiti panorami a dir poco stupefacenti, tra corpi celesti di ogni genere, campi di asteroidi, lune e insediamenti coloniali. In questa fase è ovviamente impossibile esprimere un parere sulla varietà di biomi e creature che ci si troverà di fronte nel titolo Bethesda, ma - impossibile negarlo - quanto mostrato in quest'ultimo appuntamento ci è parso incoraggiante.



Su ogni pianeta, il protagonista potrà dedicarsi all'esplorazione, alla raccolta di risorse o anche semplicemente "godersi il panorama". Una libertà di approccio enfatizzata dalla possibilità di creare avamposti, sfruttando quanto offerto dalla flora e dalla fauna del pianeta di approdo. Moduli abitativi di ogni genere possono essere assemblati per creare un campo base nel quale trascorrere del tempo. La personalizzazione consentirà di variare sia la composizione della struttura, sia il design degli interni. Sarà persino possibile assegnare compagni e personale ai singoli avamposti, così da ricavare bonus particolari dall'attività condotta nell'area in nostra assenza.

Per orientarsi in questo colossale mondo virtuale, il giocatore può fare affidamento su di una mappa stellare. Aprendola, quest'ultima illustra le caratteristiche del pianeta sul quale ci si trova, ma tramite un sistema di zoom è possibile passare dal singolo corpo celeste al suo sistema. In questa visuale ne viene mostrato ogni pianeta, con tanto di informazioni su punti d'interesse, forme di vita, risorse disponibili. Nell'illustrare questo meccanismo, Bethesda sembra aver sottinteso che ogni corpo celeste sarà strutturato in una selezione di macro-aree esplorabili: una soluzione che - di fronte all'imponente mole di contenuti - potrebbe risultare assolutamente apprezzabile, ma sulla quale al momento non vi sono ancora conferme definitive.



Un ulteriore zoom ci fa passare dal singolo sistema all'intero insieme di sistemi disponibili in una data area della galassia. Da questa visuale, è possibile impostare una vera e propria rotta stellare. Per raggiungere pianeti distanti centinaia di anni-luce dovremo fare affidamento sulla potenza della nostra astronave, e in particolare sul suo gravimotore.

Astronavi personalizzabili

E arriviamo dunque a un ulteriore elemento di gameplay di Starfield: la gestione dell'astronave. Il nostro viaggio intergalattico inizierà a bordo della Frontier, ma ben presto ci si apriranno le strade per una totale personalizzazione del mezzo di trasporto.

Presso ogni spazioporto presente nel gioco, un tecnico esperto sarà lieto di mostrarci il proprio catalogo di astronavi e componenti. Dal già citato gravimotore al reattore, sino al generatore di scudi, alle armi da fuoco, al serbatoio e alla cabina di pilotaggio: ogni singolo elemento che compone il veicolo può essere modificato, anche esteticamente.



L'elemento più suggestivo di questa feature - che al momento pare avere tutte le carte in regola per tramutarsi in un gioco nel gioco - è che ogni variazione apportata alla nave si rifletterà nella sua struttura interna. Alcuni moduli, ad esempio, aggiungeranno sul veicolo aree di crafting o magazzini per le armi. Inoltre, ogni costruttore di componenti proporrà una propria cifra stilistica, dalla quale deriva una sorprendete libertà di personalizzazione di aree come la cabina di pilotaggio, gli alloggi o la sala comandi.

Ed eccoci dunque alla guida della nostra astronave dei sogni, pronta a solcare lo spazio profondo. Un'esperienza suggestiva, dominata da scenari di grande impatto e dalla possibilità di imbattersi in altri viaggiatori interstellari, coi quali potremmo ingaggiare coreografici scontri. Oltre ad affinare le proprie abilità di pilota, per avere la meglio in battaglia il nostro alter-ego dovrà anche imparare ad allocare con efficacia l'energia alle varie componenti della nave. Con un sistema dinamico e apparentemente intuitivo, potremo infatti privilegiare i motori per accrescere la velocità dell'astronave, il gravimotore per ridurre il tempo di esecuzione dei gravisalti, gli scudi e le armi per ottimizzare l'assetto da combattimento.

Nel fronteggiare veicoli ostili si potranno peraltro adottare due strategie: ridurre l'astronave nemica in pezzi e recuperarne le componenti, oppure procedere a un abbordaggio. In quest'ultimo caso, dovremo ovviamente neutralizzare l'equipaggio avversario, ma la ricompensa per lo sforzo appare intrigante. Una volta conquistata, la nave diventerà infatti parte della propria flotta e potrà essere richiamata presso ogni spazioporto di Starfield. Astrocantieri, imponenti fregate da combattimento, lussuose navi da crociera interstellari: sono tutti incontri possibili nell'universo del GDR Bethesda. Potremo entrare in contatto con ogni nave incontrata nello spazio, visitarla, scambiare informazioni, proporre scambi commerciali...o cimentarci nella pirateria stellare! Incontri casuali si alternano a missioni realizzate a mano e curate in ogni dettaglio, in un insieme che al primo impatto sembra poter dare forma a un'esperienza di gioco estremamente personale.

Un nuovo combat system

Nel corso dello Starfield Direct, Bethesda ha confermato di aver rivoluzionato il combat system di Starfield, che in questa occasione si è in effetti presentato in una forma rinnovata. Il gunplay - sempre al netto di quanto percepibile in assenza di una prova con mano - ci è parso molto migliorato, arricchito di una fluidità e dinamismo apprezzabili. Anche le animazioni che accompagnano gli scontri risultano più rifinite, anche se talune ci sono ancora parse più convincenti di altre: una considerazione che si estende peraltro anche ad alcuni elementi grafici, come i volti e l'espressività degli NPC.



Nell'imbracciare le armi, a ogni modo, Stafield proporrà ancora una volta quella che sembra essere una totale libertà di approccio. Le armi da fuoco possono essere modificate in ogni aspetto, dal mirino all'impugnatura all'aggiunta di silenziatori, sino alla capienza del caricatore e alla tipologia di proiettili equipaggiati. Nell'arsenale del GDR trovano spazio anche armi da mischia, tra coltelli e asce di vario genere.

Pistole, fucili di precisione e colossali bocche da fuoco sembrano comporre un arsenale di tutto rispetto, da esplorare anche a seconda delle condizioni ambientali del pianeta di approdo.



Come già evidenziato, ogni corpo celeste di Starfield avrà infatti una propria gravità: una circostanza che potrà essere sfruttata per mettere a segno assalti particolarmente spettacolari. Anche grazie ai jet-pack in dotazione, si potrà ad esempio adottare una posizione sopraelevata per avere la meglio sui nemici. In aggiunta, le armi si comporteranno in maniera differente a seconda delle condizioni ambientali nelle quali ci si trova a muoversi. In un'area a gravità zero, ad esempio, il rinculo delle armi da fuoco tradizionali spingerà all'indietro il nostro fluttuante personaggio. Le armi energetiche, al contrario, offriranno un'esperienza di fuoco più stabile. Presenti all'appello anche speciali armi magnetiche, dal potere distruttivo devastante.

Infine, proprio negli ultimi secondi dello Starfield Direct, Bethesda ha lasciato intuire che c'è ancora qualcosa da scoprire sulle abilità a disposizione del protagonista. Reso già speciale da una misteriosa capacità di interagire con i manufatti alieni, il nostro alter-ego sembra infatti poter padroneggiare anche devastanti poteri sovrannaturali.

Cosa c'è là fuori?

Trama principale, narrazione ambientale, esplorazione, esperienza ruolistica, scontri intergalattici, personalizzazione dell'astronave, costruzione di avamposti, scoperta di nuove forme di vita, potenziamento del personaggio, gestione dell'arsenale, combat system comprensivo di armi da fuoco, armi da mischia e - probabili - poteri speciali. Queste sembrano essere le molteplici anime di Starfield, un progetto videoludico che finalmente ha assunto una forma più definita, per rivelarsi in tutta la propria soverchiante ambizione.

Se Bethesda si rivelerà in grado di bilanciare ogni aspetto dell'esperienza, corredandolo di un adeguato livello di cura, carattere e profondità, Starfield potrebbe rivelarsi un'esperienza videoludica monumentale.



In questa fase, i nostri timori principali restano legati alla titanica portata del progetto, i cui oltre mille pianeti potrebbero finire per rivelarsi ripetitivi o privi di un'anima artistica di carattere. Una preoccupazione razionale, che - dobbiamo ammetterlo - è stata più volte messa a dura prova dal fascino seducente di alcuni dei panorami intergalattici mostrati allo Starfield Direct. Gli amanti della fantascienza potrebbero stare per mettere piede in un immaginario indimenticabile.

"Che cosa c'è là fuori?" è la domanda alla quale gli autori Bethesda vogliono che i giocatori di Starfield provino a rispondere. Il genere umano è l'unica società strutturata a popolare l'universo? Esiste una forma di intelligenza superiore? Qual è il significato della nostra esistenza? Non possiamo che augurarci di cuore che l'esperienza offerta da questo imponente GDR possa rivelarsi all'altezza delle sue titaniche ambizioni.