Starship Troopers Terran Command: un gioco di strategia dal sapore anni '90

Starship Troopers Terran Command è forse l'occasione migliore per ripescare un classico della fantascienza degli anni novanta. Stiamo parlando di uno strategico in tempo reale sviluppato da The Aristiocrats, uno studio belga che ha lavorato alla serie Order of Battle, di cui vi avevamo già parlato circa un anno fa (qui potrete recuperare la nostra anteprima su Starship Troopers Terran Command). Con un comunicato stampa, il publisher Slitherine è tornato a diffondere informazioni sul gioco: vi raccontiamo i dettagli in questo articolo, e se volete seguire più da vicino il progetto, non dimenticate di fare un salto sul canale Twitch di Slitherine.

Campagna in crescendo

La campagna di Starship Troopers Terran Command ricalcherà le vicende del film del 1997, ma anche dei suoi seguiti. Le prime battute saranno ambientate durante la battaglia di Klendathu, un attacco mosso dai marine della Federazione contro il pianeta natale degli Arachnid.

La battaglia è un disastro e le forze armate della Federazione sono costrette a una ritirata. Assorbito il colpo, l'esercito viene allora dispiegato sul pianeta desertico di Kwalasha, un luogo scarsamente popolato che però, per via di ricchi giacimenti minerari, diventa un obiettivo strategico di grande importanza. La difesa di Kwalasha è ciò che interessa alla federazione. Il giocatore, che inizialmente avrà il controllo di novellini freschi di reclutamento ma più avanti disporrà di veterani induriti dalla guerra, dovrà dunque organizzare le operazioni di difesa per proteggere l'estrazione mineraria e la vita dei cittadini di Kwalasha. La guerra dell'universo di Starship Troopers richiede però grossi sacrifici, per questo un generale pragmatico deve saper riconoscere quali sono le risorse che può impiegare come carne da macello.



I novellini dovranno essere gettati nel "tritacarne" e sacrificati per rallentare l'avanzata degli Arachnid, la fanteria più attrezzata e potente rappresenta invece l'ultima linea difensiva da conservare con parsimonia. I marine spaziali, tuttavia, prenderanno il sacrificio con filosofia: le infinite orde di Arachnid non terrorizzano i fedeli combattenti della Federazione, convinti che dare la propria vita in battaglia sia loro dovere e l'unico modo per garantire la salvezza dell'umanità.

La morte è una costante, quindi, e ci si può aspettare che sarà rappresentata con un alto tasso di violenza grafica. Come scritto nel comunicato, il terreno gronderà di sangue, fluidi corporei e sarà ricoperto da corpi smembrati. Una colonna sonora definita "eccitante" accompagnerà la sinfonia di esplosioni, proiettili e urla di dolore. Insomma, il gioco attinge a piene mani dai romanzi di Robert A. Heinlein e del film del '97.

Tattiche difensive

La parola d'ordine, in Terran Command, è "mantenere la linea". Il gameplay ruoterà attorno a meccaniche di difesa: gli Arachnid possono contare sulla superiorità numerica, mentre la fanteria dovrà puntare sulla potenza di fuoco o sulle caratteristiche del territorio, come strettoie e punti elevati. Tattiche di questo tipo saranno efficaci sia nelle missioni di difesa vera e propria, per esempio quelle in cui è richiesto di difendere le mura di un insediamento della Federazione, sia in quelle più offensive, in cui vanno eliminati i nidi delle creature.

Il successo dipende dall'impiego delle giuste tattiche, dall'utilizzo di abilità speciali al momento opportuno, ma anche dal numero di truppe e dalla tecnologia a disposizione. Uccidendo insetti e catturando stazioni radio sarà possibile costruire nuovi edifici e ampliare le dimensioni dell'esercito, nonché stabilire degli avamposti collegati tra loro, utili a velocizzare lo spostamento delle truppe per rispondere celermente alle nuove minacce.



La campagna sarà dinamica e guidata da un mission design descritto come "narrativo". Il giocatore sarà chiamato a confrontarsi con obiettivi emergenti e rispondere a nuovi imprevisti sollecitati dagli script. Le tattiche difensive dovranno insomma accordarsi al tipo di minaccia che si ha davanti e il gioco ricompenserà chi proverà a cercare strade alternative e si dedicherà all'esplorazione.

Unità e armamenti

La varietà in termini di unità non sembra mancare. La spina dorsale dell'esercito sarà composta da forze equipaggiate con fucili d'assalto Morita e granate a frammentazione MX-90. Al loro fianco combattono truppe speciali armate di lanciarazzi e ingegneri capaci di costruire barricate, mitragliatrici fisse e campi minati.

L'armamentario dei soldati evolverà con l'avanzare della campagna, il giocatore potrà quindi sfruttare il potenziale dei fucili E-Pulse, affidarsi ai bombardamenti a tappeto dei TAC Fighter o alla possanza dei mech Marauder. Questi sono sono alcuni esempi che sono stati citati nel comunicato stampa: la promessa è che ci saranno tante altre tecnologie e armamenti ispirati all'universo del film. In ultimo si fa cenno a una modalità schermaglia pensata per mettere alla prova ciò che i giocatori hanno imparato nel corso della campagna e per accrescere la rigiocabilità.



Le mappe schermaglia saranno costruite appositamente per la modalità e saranno di diversa tipologia: Advanced Skill Tests, Survival, Kill Count e diverse altre. Prima di scoprire ulteriori dettagli sulla produzione, vi ricordiamo che Starship Troopers Terran Command potrà essere giocato su PC quest'anno, e purtroppo al momento non è ancora stata comunicata una data più specifica. Restate comunque sulle nostre pagine: non mancheremo infatti di fornirvi tutte le nuove informazioni su questo strategico tratto da un piccolo cult della fantascienza.